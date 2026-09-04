Daniel Bachmannin valmennettava Anni Plith: ”Et usko miten paljon me treenataan kulman ratsastamista!”

Ikäluokkakisoissa Suomessa menestynyt kouluratsastaja Anni Plith, 21, lähti kaksi ja puoli vuotta sitten Tanskaan olympiaratsastaja Daniel Bachmann Andersenin luo treenaamaan ja on viihtynyt siellä hyvin.

Bachmann Andersen pitää klinikan Suomessa viikonloppuna, mutta Plith itse jää Tanskaan.

”Olisi ollut kiva tulla Suomeen mutta nyt en pysty. Oltiin juuri Aachenissa koko perhe ja olihan se aivan huikea tapahtuma, se tunnelma! Jopa mun isä tykkäs katsoa kouluratsastusta,” nauraa Plith.

”Asun Aarhusissa, ollaan itse asiassa kämppiksiä Pinja Järvisen kanssa. Mulla on nyt vuoden verran ollut uusi hevonen Heiline’s Five Star (Furstenball – De Niro). Se on nuori, vasta 6-vuotias. Ratsastan sitä joka päivä Danielin silmän alla.”

Hän kertoo, että seuraa normaalisti Bachmanin ratsastusta joka päivä.

”On todella tärkeää seurata, miten Daniel tekee nuoria hevosia, miten paljon hänellä on erilaisia työkaluja erilaisiin tilanteisiin, miten hän ajattelee outside of the box kaikkien hevosten kanssa.”

Mitä erityisesti sanoisit oppineesi näinä kahtena vuotena Daniel Bachmannin kanssa?

”En osaa sanoa mitään yhtä tai kahta asiaa, kyse on kokonaisuudesta. Olen oppinut ridaamaan fiiliksellä, ei vain teknisesti suorittamaan jotain tehtävää. Daniel on opettanut, että hevosen kanssa täytyy olla koko ajan tosi läsnä. Hän myös on rohkaissut kokeilemaan eri asioita, sanoo aina olevan parempi, että tulee jokin reaktio kuin ei mitään reaktiota. Uskon, että olen myös oppinut olemaan pitkäjänteinen.”

Daniel Bachman on valmentajana vaativa.

”Tosi, tosi vaativa, mutta mä tykkään siitä. Jos joku juttu menee hyvin, niin sitä treenataan vielä lisää, että se menis vielä paremmin. Daniel pystyy lukemaan hevosta uskomattoman hyvin, häneltä eivät ideat lopu kesken. Hän puhuu suoraan, on äärimmäisen rehellinen.”

Valmennus on perusasioiden työstämistä, mitäpä muutakaan. Ehkä vielä tavanomaista tarkemmin.

”Ihan perusratsastusta, istuntaa, hevosen hyvää liikkumista. Et uskoisi, miten paljon ja pitkään me treenataan kulman ratsastamista!”