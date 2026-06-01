Nanna Skodborg Merrald lähtee – Kenelle Blue Horsin ykkösratsuttajan paikka?

Kahdeksan vuotta Bluehorsin ykköskilparatsastajana toiminut Nanna Skodborg Merrald on saanut lähtöpassit.

"A chapter is closed" Skodborg Merrald kirjoittaa somessaan, kiittää siitä, että sai olla osa tiimiä ja kertoo etsivänsä nyt uusia haasteita.

"Blue Hors on päättänyt uudistaa johtoa", Skodborg Merrald kirjoittaa syyksi. Ja näin kertoo myös Blue Hors omilla sivuillaan. Lisäksi siittola ilmoittaa etsivänsä uutta pääratsuttajaa. Miten paljon talli tulevaisuudessa panostaa kilparatsastukseen, jää nähtäväksi.

Uutinen on hevosmaailman mittakaavassa merkittävä, sillä Tanska on ratsastuksen, ja aivan erityisesti kouluratsastuksen suuria maita. Tanskassa on myös tapahtunut nopealla tahdilla uudistuksia lajissa.

Vain muutama viikko sitten Blue Horsilta lähti Skodborg Merraldin oikea käsi Sophia Ludvigsen, joka oli ollut tallilla myös jo kuusi vuotta.

Blue Hors Zepterin (Blue Hors Zack - Wolkentanz II) kanssa Skodborg Merraldin viimeiseksi kansainväliseksi saavutukseksi jäi voitto Neumünsterissä helmikuussa 2025. Hän oli ratsastanut ruunalla kaksi vuotta ja se tuli hänelle Patrik Kitteliltä, jota ennen sillä kilpaili pitkään Daniel Bachmann Andersen.

Pariisissa ratsukko oli osa Tanskan hopeajoukkuetta ja henkilökohtaisesti sijalla 9. Omahan world cupin finaalissa ratsukko oli toinen Jessica von Bredow Werndlin ja Daleran jälkeen. 18-vuotiasta ruunaa ei ole näkynyt puoleentoista vuoteen radoilla.

Tämän jälkeen Tanskassa alkoi kouluratsastuksen vaikea vuosi 2024, jota edelsi skandaalivuosi 2023, jolloin Andreas Helgstrandin tallista tehtiin ympäri maailmaa levinnyt ja Suomessakin näytetty TV-ohjelma. Suuri puhdistus jatkui vuonna 2024, jolloin uutisoitiin suututkimuksista, Tanskan lajiliiton eläinlääkäri irtisanoutui ja hänen jälkeensä kuningashuonekin ilmoitti lopettavansa kouluratsastuksen tukemisen.

Blue Hors ilmoitti keväällä 2025 pitävänsä kilpailutoiminnasta kokonaan paussia, myi toisen siittolansa kokonaan ja Bluehors sulautui Askiin. Myöhemmin vuonna 2025 paussi loppui, mutta Skodborg Merraldia ei valittu Tanskan EM-joukkueeseen.