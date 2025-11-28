"Centered riding ei poissulje mitään, vaan se mahdollistaa mahdollisimman paljon" – klassikkoteoksen jatko-osa nyt suomennettuna!

Toiseen osaan Swift lisäsi kaksi uutta peruspilaria. Ne ovat grounding eli maan vetovoima sekä clear intent eli selkeä aikomus. Maan vetovoimaa ratsastaja käyttää jalustimen polkupinnan ja istuinluidensa kautta. Kun hän istuu oikein, hän putoaisi jaloilleen, mikäli hevonen vedettäisiin hänen altaan pois. Ja jos ratsastajalla ei ole selkeää aikomusta, se ei voi kertoa mitä se haluaa hevosen tekevän.

Groundingin voi myös ymmärtää juurtumisena tai maadoittumisena, mistä kuulee puhuttavan myös kehotietoisuudessa. Muistakin peruspilareista puhutaan nykyään eri yhteyksissä, kuten kehonhallinnassa, mindfulnesissa ja muissa urheilulajeissa.

”Näistä onneksi nykyään puhutaan, koska ihmiset eivät ole olleet kovinkaan maadoittuneita tässä hektisessä yhteiskunnassa. Kun pysähtyy ja miettii, sitä alkaa jo maadoittua. Kun vielä löytää hengityksen, keskipiste putoaa ja kroppakin alkaa taas toimia.”