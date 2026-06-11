Clementine II kuoli torstaiaamuna kesken aamuharjoitusten

Jasmin Sikströmin ratsastama 19-vuotias oldenburgintamma Clementine II (Chico's Boy - Rouletto) liiteli notkeana Woikosken SM-kisoissa sunnuntaina ja torstaiaamuna se oli kuollut.

Tamma menehtyi kesken aamuratsastuksen kotitallillaan Ruskeasuolla.

SRL:n tiedotteessa ratsastaja kertoo, että Clementine II, menehtyi rauhallisesti muutamassa minuutissa kesken normaalin harjoituksen ratsastuskentällä. Ensimmäistä lastaan odottava ratsastaja ei loukkaantunut fyysisesti, vaan ehti nousta satulasta havaittuaan, ettei hänen tammansa voinut hyvin.

”Clementine meni saappaat jalassa”, tapahtuneesta järkyttynyt Sikström sanoo.

SIkströmin valmentaja ja Clementinen tallinpitäjä Marko Björs kertoo, että tamman lähin piiri piti tilanteessa spontaanin muistotilaisuuden. OMistaja Pia Paavilainen hälytettiin paikalle myös.

"Kun se ensijärkytys meni ohi, tuli sellainen tietynlainen rauha. Tämä oli nyt tässä", totesi Björs. "Oli myös ihana tietää se, että loppu tuli nopeasti ja rauhallisesti. Ilmeisesti sydän oli kyseessä. Hevosen loppu kun voi olla toisenlainenkin. Eikä myöskään tarvinnut sairastella mitään", hän tuumaili.

Björs kuvaili tammaa tallinsa tähtihevoseksi, jolla oli loppumaton eteenpäinpyrkimys ja oma moottori.

Maajoukkueratsukko on noussut kahtena viime vuonna SM-kilpailujen pronssille. Viime kesänä he voittivat Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuksissa joukkuepronssia ja sijoittuivat vapaaohjelmassa kuudenneksi.

Ratsukon yhteinen kansainvälinen taival alkoi Ypäjällä vuonna 2019, jolloin ratsukko starttasi vielä pikkukierrosta. Ensimmäinen grand prix ratsastettiin Vihdissä syyskuussa 2020. Ja viimeinen viime lauantaina SM-kisojen ensimmäisenä päivänä.

Clementine oli sähäkkä ja kissamaisen notkea ja elastinen hevonen, jolla oli valtava raviliike, kun tamma lähti ravilisäysdiagonaalille, sitä jäi tahtomattaankin tuijottamaan.

Erikoista Margit Muellerin kasvatissa oli, että se oli täysin estesukuinen.

Harmittavaa oli, että omistaja Pia Paavilainen ei saanut tammasta varsoja. Clementineä yritettiin astuttaa, ja alkionsiirtoakin kokeiltiin, mutta yritykset eivät johtaneet toivottuun lopputulokseen.