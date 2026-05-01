Eläinten oikeudet eivät ole pääsemässä perustuslakiin – uusi kansalaisaloite suunnitteilla

Perustuslakivaliokunta katsoo, että nykyinen eläinten hyvinvointilainsäädäntö mahdollistaa jo eläinten suojelun. Valiokunnan jäsenet Fatim Diarra (vihr) ja Johannes Yrttiaho (vas) jättivät kuitenkin eriävän mielipiteen ja vaativat, että valtioneuvoston tulee ryhtyä valmistamaan perustuslain muutosta eläinten aseman vahvistamiseksi.

Suomen eläinoikeusjuristit ry on erimielinen valiokunnan tulkinnasta ja katsoo, että nykyinen sääntely ei riitä suojaamaan eläinten perustarpeita. He näkevät, että eläinten aseman vahvistaminen perustuslaissa olisi linjassa EU:n eläinten hyvinvointia koskevien säädösten kanssa ja auttaisi hillitsemään luontokatoa.

Vaikka aloite ei saanut valiokunnan tukea, eläinoikeusjuristit näkevät, että poliittinen keskustelu eläinten perusoikeuksista on nyt aloitettu Suomessa.

Eläinoikeusjuristit aikovat seuraavaksi käydä läpi asiantuntijalausunnot ja kehittää ehdotuksia niiden pohjalta. He suunnittelevat myös uuden kansalaisaloitteen laatimista. "Työskentely eläinten puolesta ei lopu tähän", toteaa yhdistyksen puheenjohtaja Venla Mathlein.

Perustuslakivaliokunnan mietinnöstä äänestettäneen täysistunnossa ensi viikolla.

