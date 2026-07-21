Hagenin EM 1: Jone Illille huippualoitus – "Isot tavoitteet täällä"

Jone Illi aloitti ikäluokkien esteratsastuksen EM-kilpailuiden ensimmäisen kilpailupäivänsä FWB-ruuna Celtas Quillianin kanssa erinomaisesti. Nuorissa ratsastajissa kilpaileva Illi tuli maaliin virhepisteittä ja seitsemänneksi nopeimmalla ajalla 72,24 sekuntia. Kärkituloksen 70,51 sekuntia ratsasti Iso-Britannian Noora von Bülow Primaveralla.

“Jonella on isot tavoitteet täällä ja hän haluaa varmasti menestyä, ja hän ratsasti sen mukaisesti. Hän ei ottanut mitään turhia riskejä, mutta ratsasti nopeasti ja tehokkaasti. Uskon, että tämä palvelee hevosta jatkossa, että siitä ei ole otettu mitään liikaa irti ja on vielä monta kierrosta tulossa”, analysoi joukkueenjohtaja Noora Pentti.

Toinen suomalaisnuori Alina Salo sai kaksi pudotusta, jolloin hänen aikaansa lisättiin 8 virhepistettä muunnettuina sekunneiksi, lopputuloksen ollessa tällöin 87,08.

Myös lapsiratsastajat aloittivat kilpailunsa ja ikäryhmässä parhaan suomalaistuloksen teki Annika Grönroos sijoittuen Gigantilla jaetulle 12. sijalle. Myös Isabella Therman ratsasti Berdien Z:lla virhepisteettömän suorituksen ja jatkaa kilpailussa sijalta 48 pistein 4,55.

“Annika ratsasti todella kylmäpäisesti ja rohkeasti. Hänellä oli hyvä suunnitelma, jonka hän pystyi toteuttamaan juuri niin kuin oli tarkoituskin. Hän sai siitä kivan sijan ja hyvät lähtökohdat henkilökohtaista kilpailua ajatellen”, Pentti tiivistää.

Huomenna kilpailunsa pääsevät aloittamaan myös juniorit.

Junioreissa Suomella on mukana viisi ratsukkoa, jotka kilpailevat sekä henkilökohtaisista että joukkuemitaleista.