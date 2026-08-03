Emilia Vättö ehdolla SRL:n tulevaan hallitukseen

Emilia Vättö esittelee itsensä

”Olen 34-vuotias Hollannissa asuva esteratsastaja ja hevosalan yrittäjä. Yli 15 vuoden kansainvälinen urani ratsastajana, valmentajana ja yrittäjänä on antanut minulle laajan käsityksen siitä, millaisia edellytyksiä kilpaurheilu ja hevosalan yrittäjyys tarvitsee lajiliitolta. Vuonna 2025 osallistuin ensimmäisenä suomalaisena ratsastuksen edustajana Olympiakomitean kansainväliseen urheilujohtamisen koulutusohjelmaan (NILE).

Hevoset ja ratsastus ovat olleet elämäni keskipiste lapsuudesta asti. Oma polkuni alkoi ratsastuskoulusta ja on vienyt minut kansainvälisille kilparadoille sekä rakentamaan uraa hevosalan yrittäjänä. Ratsastajainliiton toiminnassa olen saanut olla mukana monessa roolissa: pienenä ratsastuskoululaisena, maajoukkueurheilijana ja myöhemmin myös hallituksen jäsenenä.

Toimin SRL:n hallituksen jäsenenä alkuvuodesta 2026, mutta erosin tehtävästä, koska en voinut sitoutua siihen toimintatapaan, jolla selvitystyöryhmän tiedonsaantia hoidettiin. Päätös ei ollut minulle helppo, mutta pidän sitä oikeana. Arvostan edelleen jokaista hallituksen jäsentä ja sitä valtavaa määrää vapaaehtoistyötä, jota he ovat tehneet lajimme eteen. Tässä asiassa päädyimme kuitenkin eri näkemyksiin. Nyt katse on kuitenkin tulevaisuudessa ja haluan olla mukana rakentamassa avointa ja modernia hallintoa sekä viemässä suomalaista ratsastusta eteenpäin.

Suomessa ratsastusta harrastaa arviolta 160 000 ihmistä, mutta SRL:n jäseniä oli vuonna 2025 vain noin 38 000. Juuri tässä näen mahdollisuuden. Haluan olla mukana rakentamassa liittoa, joka houkuttelee yhä useamman hevosharrastajan mukaan seuratoimintaan ja jäseneksi. Tämä edellyttää palveluita, jotka vastaavat harrastajien tarpeisiin ja tukevat seurojen sekä alan yritysten toimintaa. Samalla meidän on huolehdittava siitä, että jokainen hevosharrastaja löytää oman tapansa kuulua yhteisöömme, vaikka ei aktiivisesti ratsastaisi tai olisi kiinnostunut kilpailemisesta. Se, että pitää hevosista, riittää.

Kilpaurheilu on ollut tärkeä osa elämääni jo vuosien ajan ja sen kehittäminen on minulle sydämen asia. Haluan olla mukana rakentamassa entistä vahvempaa suomalaista ratsastusurheilua. Liiton tehtävänä on luoda edellytykset urheilulle kaikilla tasoilla, ensimmäisistä kilpailuista aina kansainvälisiin arvokilpailuihin asti. Aktiivisena kilparatsastajana näen päivittäin, missä asioissa voimme kehittyä ja mitä voimme oppia myös muista maista.

Uskon, että modernisoimalla liittoa ja tekemällä rohkeita päätöksiä meillä on mahdollisuus kasvaa. Tässä kohtaa Ratsastajainliitto tarvitsee selkeän työnjaon: hallitus määrittää suunnan ja vastaa taloudesta, lajikomiteat ja työryhmät valmistelevat asioita asiantuntemuksellaan ja toimisto huolehtii päätösten toimeenpanosta. Haluan varmistaa, että päätökset näkyvät kentällä, eivätkä ne jää pelkästään kokouspöytäkirjoihin.

Haen hallitukseen, koska voin kokemuksellani ja osaamisellani auttaa rakentamaan Ratsastajainliittoa, joka on avoin, rohkea ja tulevaisuuteen katsova. Haluan vaikuttaa siihen, että suomalainen ratsastus menestyy, seurat voivat hyvin ja jokainen hevosharrastaja kokee kuuluvansa yhteisöömme.”