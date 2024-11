Esko-suomenruunan katoamistapauksessa aletaan kallistua varkauteen – poliisi pyytää havaintoja

Hevosurheilu Ratsastus uutisoi Ekstaasi Rolsin eli Eskon katoamisen tuoreeltaan 10.10. Tuolloin ajatuksena oli, että hevonen olisi karannut ja löytyisi pian. Alueella partioitiin dronen kanssa ja hirvimetsä alkoi katoamista seuraavalla viikolla. Juttua luettiin tiuhaan ja hevoskansa jakoi sitä omilla somekanavillaan ahkerasti.

Esko ei kuitenkaan löytynyt.

Nyt omistaja Anu Paalanen alkaa olla melko varma, että hevonen on varastettu.

Hevosta ensinnäkin etsittiin suorastaan poikkeuksellisen kattavasti, mutta myös siksi, että asiassa on käynyt ilmi myös uutta. Lähellä sijaitsevan tallin omistaja oli kertonut huomanneensa, että hänen hevostraileriaan oli lainattu sinä yönä, kun hevonen oli varastettu. Traileri oli palautettu aamuksi takaisin, mutta siinä näkyi käytön jälkiä: lattialta löytyi lantaa, etupuomi oli vinksallaan ja sivuovikin jätetty auki. Traileria oli lainattu ilman lupaa.

Tämä herättää jatkokysymyksiä. Aikaa toimimiseen on ollut vain muutamia tunteja, mikä tarkoittaa, että hevosta ei ole ainakaan ensimmäisellä kuljetuksella ehditty viedä kovin kauas, jos toimitukseen laskee trailerin hakemisen, sitten hevosen hakemisen ja kuljettamisen, ja jälleen trailerin palauttamisen – Paalasen arvioidessa katoamisajan aamukolmen ja aamukuuden välille, jolloin pihassa ei ole ollut valoja.

Koirien takia pihaan ei ole voinut tulla autolla, joten mahdollista on vain, että hevonen on haettu pihattotarhastaan jalan, portti avaamalla ja sulkemalla, ja talutettu kauempana odottavaan hevoskoppiin.

Myös poliisi epäilee jo varkautta. Joitakin vihjeitä poliisi on saanutkin, mutta toistaiseksi ne eivät ole johtaneet hevosen löytymiseen.

Käsitystä henkilöstä Paalasella ei ole, sen enempää kuin motiivistakaan. Spekulaatiot "entisestä omistajasta", joka on käynyt hakemassa hevosensa takaisin, kun ei ole saanut rahojaan, Paalanen ampuu sen sijaan alas. "Hevosen omistajanvaihdos on tehty Hippoksessa myöhään, se on totta, mutta siihen on turha takertua, me ollaan aiemman omistajan kanssa hyviä ystäviä ja hyvissä väleissä myös kasvattajan kanssa", hän sanoo.

Paalanen toivoo, että hevosihmiset pitäisivät edelleen silmät ja korvat auki. Myös poliisi on jakanut Eskon tuntomerkit.

Sisä-Suomen poliisi julkaisi sivuillaan seuraavan tekstin:

Esko-hevonen anastettu Joutsassa – poliisi pyytää havaintoja

Poliisille ilmoitettiin suomenhevosesta, joka oli hävinnyt Joutsassa sijaitsevasta aitauksesta. Hevonen huomattiin kadonneeksi 8.10.2024. Poliisi epäilee, että hevonen on anastettu ja asiaa tutkitaan varkautena.

Eskon eli Ekstaasi Rolsin tuntomerkit ovat: väritykseltään rautias, säkäkorkeus noin 145 – 150 cm, ruuna, vasemmassa takajalassa valkoinen vuohissukka, päässä tähti ja kuonopilkku

Asiaa tutkittaessa poliisi on tarkastanut Eskosta saatuja vihjeitä, mutta hevosen olinpaikkaa ei ole saatu selville vihjeistä huolimatta.

Poliisi pyytää kaikkia asiasta jotain tietäviä olemaan yhteydessä poliisin. Mahdolliset havainnot voi ilmoittaa poliisille sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.sisa-suomi@poliisi.fi.

______________________________________

Kommentti

Oudoista oudoin

Ainakin jonkinasteisesti hevosia tuntevat ihmiset ovat olleet asialla, jos traileri liittyy tapaukseen, sillä ei-hevosihminen tuskin osaisi tilanteessa toimia. Se olisi kuitenkin myös outoa hevosen kohdalla, jolla ei ole varsinaista rahallista arvoa ja joka vuonna 2017 syntyneenä on myös sirutettu. Tämä kaikki tekee hevosen eteenpäin myymisestä käytännössä mahdotonta. Etenkin, kun hevosen passi on tälläkin hetkellä Anu Paalasella.

Mitä varastetulla hevosella voi tehdä, kun myydä ei voi, ei ilmoittaa mihinkään tapahtumaan tai kilpailuun, ei viedä teurastamolle eikä eläinlääkärille?

Lihaa hevosesta saa arviolta puolet sen elopainosta, 600 kilon hevosesta 300 kiloa. Jos hevosen teurastaisi omassa pihassa, mihin käyttöön liha menisi? Koirat ovat olemassa oleva käyttäjäryhmä. Koirille myydään lemmikkirehuliiketoiminnassa lihaa paloina tai jauhettuna noin kolmen-neljän euron kilohinnasta ylöspäin. Kysyntää on myös muille ruhonosille, esimerkiksi luille, jotka on koirien rehua myyvien kauppiaiden sivuilla niinikään hinnoiteltu. Jos hevosen ruhosta saisi koirille rehutuotteita luineen ja sisäelimineen vaikkapa 500 kiloa, se tietää helposti 1000 euron tienestiä.

Somessa on ryhmiä, joissa ilmoitellaan jatkuvasti erilajisista eläimistä, joita voi joko hakea tai tarjotaan haettavaksi lemmikkien ruoaksi. Pääsääntöisesti lihat näyttävät menevät joko ilmaiseksi tai "muodolliseen" hintaan. Kysyntää lihalle lemmikkieläinten käyttöön on.