Esteranking 2025, suomenhevoset: Vaahterikon Ryminä on vielä tiedä olevansa jalostusori

Painotamme rankingissamme kolmea seikkaa: mestaruuksia, Finnhorse GP-sarjaa ja 110-luokkia.

1. Vaahterikon Ryminä

Hevosurheilu Ratsastuksen ranking-ykkönen, 12-vuotiaaksi kääntyvä Vaahterikon Ryminä (Corleone - Repeläinen, Repen Poika) oli oikeissa paikoissa oikeisiin aikoihin. Se vei voiton 110-115 -esteillä kisatussa suomenhevosten mestaruudessa. Se voitti myös elokuussa Ypäjällä suomenhevosille viime hetkellä järjestetyn 110-luokan. Metrin esteillä kilpaillun kansallisen pääsarjan Pohjola Finnhorse GP:n finaalissa ori oli metrin esteillä neljäs.

"Ei voi valittaa", sanoo kuluneesta vuodesta oriin kasvattaja-omistaja Mirkka Äikäs.

Hevonen on ollut talvikauden kotosalla Orivedellä, kotitreeneissä.

Emilia Kaikkonen ja Sanni Nieminen käyvät valmentamassa koulua ja esteitä sekä äiti Mirkan että tytär Joannan ratsastaessa oriilla. Myös maastoilua on ohjelmassa.

Kisakautta mietitään, mutta vasta alustavasti: "Josko maalis-huhtikuun taitteessa päästäisiin aloittamaan uutta kisakautta", Äikäs jatkaa.

Tampereen Hevosmessut kiinnostavat, sillä ne ovat lähellä kotia. Hallikausi ei niinkään, eikä myöskään näin ollen Helsinki Horse Show, jonne meneillään jo olevan hallisarjan kautta voi päästä.

Talvikausi kilpailukautena ei suuremmin innosta, sillä Äikkäillä ei ole maneesia.

"Kyllä sitä pyöriteltiin, mutta loka-marraskuussa tuli sitten vielä virusepäilyä, jolloin päätin, että unohdetaan tämä talvikausi ihan sovinnolla. Ja kun yrität hoitaa työt ja tallit ja kävelet täällä jäätiköllä... Sovinnolla kilpaillaan kesäkaudella sitten!"

Kausi 2026 pitää sisällään ainakin mestaruuskisat ja Pohjolat.

Jalostusoriin tehtäviä välttämättä sen sijaan ei. Ryminällä ei ole vielä yhtään jälkeläistä, ei edes tulossa.

"Luvat on, mutta ei me olla sitä käytetty omillekaan tammoille! En ole halunnut sitä oriasemalle viedä ja meillä ei täällä ole mahdollisuuksia."

Äikäs toteaa, että isä Corleone astuu vielä, joten niin suurta kiirettä ei ole. Oripäivillä saatu kolmospalkinto jäi kaivelemaan, joten hän suunnittelee kantakirjaluokan nostoa kisatulosten perusteella. Ykköspalkinnosta sen sijaan puuttuu kaksi 110-tulosta, eli kaksi virheetöntä rataa tai sijoitusta tuolta tasolta. Se taas johtuu lähinnä siitä, että näitä luokkia ei vain ole. Ne mitä on, ne on menty.

"Linnean (Haukilehto) kanssa puhuttiin, että niitä pitäisi kisakalenteriin saada ja ehkä SuoRa voisi olla aktiivisena tässä."

110-luokkia oli vuonna 2025 suomenhevosille kaksi, suomenhevosten mestaruusviikonloppuna elokuun lopussa ja avointen mestaruuksien yhteydessä elokuun alussa, jolloin luokka saatiin pystyyn vähän kalkkiviivoilla vasta, kun sille löytyi sponsori. Sponsori oli Äikkään perheen oma maanrakennusyritys.

"Sattui hyvin, kun oma hevonen sitten voitti sen!" Äikäs nauraa.