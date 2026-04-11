Farrington on edelleen maailmancupin finaalikärjessä - lopullinen sijoitus ratkeaa sunnuntaina

Kent Farrington johtaa perjantain jälkeen edelleen kilpailua yhden pudotuksen erolla seuraavaan, Steve Guerdat'han. Ranskan Kevin Staut on pudotuksen ja kahden aikavirheen päässä.

Voitettuaan torstain avauspäivän nopeuskilpailun hevosella Toulayna, Farrington voitti toisen finaalikilpailun hevosella Greya seitsemän ratsukon uusinnassa. Ratsukko teki voittoajan 34,36 sekuntia. Japanin Eiken Sato jäi hevosella Chadellano JRA puoli sekuntia (34,90), ja kolmanneksi sijoittui Staut hevosella Visconti du Telman (35,79).

Farrington katsoo kuitenkin jo tiukasti sunnuntain kahteen viimeiseen finaalikierrokseen, ja hänen tunnetilansa oli maltillinen toisen peräkkäisen voiton jälkeen. Hän tiedostaa, että mestaruus ratkaistaan vasta lopussa. Kahden kierroksen jälkeen Farrington johtaa kokonaiskilpailua nollavirhepisteillä ja pitää yhden pudotuksen verran etumatkaa kolminkertaiseen finaalivoittaja Guerdat'han.

“Toivottavasti meillä on myös hieman tuuria sunnuntaina”, Farrington totesi.

Aika oli keskeisessä roolissa kilpailun seuraavassa vaiheessa, sillä 20 prosenttia 35 ratsukosta sai aikavirhepisteitä. Puomeja putosi, erityisesti sarjat aiheuttivat ongelmia.