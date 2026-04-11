Farrington on edelleen maailmancupin finaalikärjessä - lopullinen sijoitus ratkeaa sunnuntaina
Kent Farrington johtaa perjantain jälkeen edelleen kilpailua yhden pudotuksen erolla seuraavaan, Steve Guerdat'han. Ranskan Kevin Staut on pudotuksen ja kahden aikavirheen päässä.
Voitettuaan torstain avauspäivän nopeuskilpailun hevosella Toulayna, Farrington voitti toisen finaalikilpailun hevosella Greya seitsemän ratsukon uusinnassa. Ratsukko teki voittoajan 34,36 sekuntia. Japanin Eiken Sato jäi hevosella Chadellano JRA puoli sekuntia (34,90), ja kolmanneksi sijoittui Staut hevosella Visconti du Telman (35,79).
Farrington katsoo kuitenkin jo tiukasti sunnuntain kahteen viimeiseen finaalikierrokseen, ja hänen tunnetilansa oli maltillinen toisen peräkkäisen voiton jälkeen. Hän tiedostaa, että mestaruus ratkaistaan vasta lopussa. Kahden kierroksen jälkeen Farrington johtaa kokonaiskilpailua nollavirhepisteillä ja pitää yhden pudotuksen verran etumatkaa kolminkertaiseen finaalivoittaja Guerdat'han.
“Toivottavasti meillä on myös hieman tuuria sunnuntaina”, Farrington totesi.
Aika oli keskeisessä roolissa kilpailun seuraavassa vaiheessa, sillä 20 prosenttia 35 ratsukosta sai aikavirhepisteitä. Puomeja putosi, erityisesti sarjat aiheuttivat ongelmia.
Ensimmäinen puhdas perusrata nähtiin vasta 11. ratsukolla, kun ensikertalainen MC-finaalissa, Norjan Oda Charlotte Lyngvaer selvitti radan hevosella Carabella vd Neyen Z. Seuraavaan puhtaaseen suoritukseen kului vielä 11 ratsukkoa, jolloin Eiken Sato ratsasti puhtaan uusinnan. Hänen jälkeensä onnistuivat Katie Dinan (USA) hevosella Out of the Blue SCF ja Rene Dittmer (GER) hevosella Corsica X.
Viimeisten kymmenen ratsukon joukosta vielä kolme pääsi uusintaan, mukaan lukien Kevin Staut, Steve Guerdat ja Kent Farrington.
Kun Lyngvaer ja Sato hyppäsivät uusinnassa jälleen puhtaasti, vauhdin odotettiin kiihtyvän. Dinan, Dittmer ja Guerdat pudottivat puomeja, ja Staut valitsi varovaisemman taktiikan.
“Minulla on 17-vuotias tamma, joka hyppää todella hyvin, mutta ei ole rehellisesti sanottuna kovin nopea”, Staut kertoi.
Tämä antoi Farringtonille selkeän edun: nopeuden. “Ratsastin vain normaalin kierroksen, ja se riitti tänään voittoon”, Farrington sanoi.
Stautin suoritus nosti hänet kokonaiskilpailussa kolmanneksi kuudella virhepisteellä. Eiken Sato on aivan hänen kannassaan seitsemällä virhepisteellä, tasoissa Daniel Deusser (GER) kanssa.
Farrington toi finaaliin kaksi huippuluokan tammaa, mutta Greya erottuu edukseen. 12-vuotias tamma on voittanut huipputasolla kymmenen GP-luokkaa, joista seitsemän vuonna 2025.
Finaali huipentuu sunnuntaina finaalikierroksella, johon etenee 30 parasta ratsastajaa.
Lähde: FEI