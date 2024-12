Finnderby hypätään ensi kesänä kansainvälisenä

Finnderby kilpaillaan pitkästä aikaa kansainvälisellä tasolla avoimena yhden tähden luokkana. Kilpailu käydään lauantaina 28. kesäkuuta.

Finnderby on yksi Suomen pitkäikäisimmistä ja perinteikkäimmistä derbykilpailuista. Ensimmäinen Finnderby hypättiin Ypäjän derbykentällä vuonna 1973, ja siitä tuli nopeasti suomalaisen esteratsastuksen symboli. Vuoteen 2017 asti kilpailurata säilyi lähes muuttumattomana. Vuonna 2018 derbykenttä ja rata uudistettiin, ja perinteisiä kiinteitä esteitä poistettiin. Samalla vakioradasta luovuttiin. Vuonna 2024 ratamestari Johanna Mikkola suunnitteli Finnderbylle uudistetun vakioradan, jossa kansainväliset vaatimukset pidettiin alusta asti mielessä. Sääntöjen mukaan kansainvälisen derbyradan on oltava kilometrin mittainen, viime vuonna pituus oli alle sen. Vuonna 2025 rata ratsastetaan pidempänä.

Derbykilpailut tunnetaan radan pituudesta ja monipuolisista haasteista. Vuoden 2025 Finnderby-radan pituus on kansainvälisten sääntöjen mukaisesti vähintään 1000 metriä, ja esteiden korkeus on 130 cm. Rata mukailee viime kesänä ensimmäistä kertaa hypättyä Finnderby-vakiorataa tehtävineen ja estetyyppeineen. Lisäksi derbykentän pieni vesihauta on siirretty ratamestarin suunnitelmien mukaisesti uuteen paikkaan, parantaen radan sujuvuutta.

Viimeksi kilpailu on hypätty kansainvälisenä vuonna 2016. Järjestäjät toivovat, että Pohjoismaiden ja Baltian mestaruuskilpailuihin osallistuvat ratsastajat tarttuvat mahdollisuuteen kilpailla myös Finnderbyssä.

”Finnderbyn hyppääminen on hyvin tehtävään valmistellulla hevosella ainutlaatuinen ja mieleen painuva kokemus kaikille esteratsastajille. Myös yleisölle se tarjoaa jännitystä ja ratsastusurheilun juhlatunnelmia!” kertoo Ypäjän Hevosopiston hallituksen puheenjohtaja Satu Väihkönen, itsekin Finnderbyn monivuotinen menestyjä 1980-luvulla, jolloin palkintorahoista kilpaili useita ratsastajia naapurimaista ja mm. Saksasta.

Lähde: Hevosopisto