Helsinki Horse Show'hun tullaan 85-prosenttisesti muualta kuin pääkaupungista - huippunimet, kouluratsastus, hiilijälki ja myös siirtyminen Messukeskukseen kiinnostavat

Vertailussa usean muun tapahtuman kanssa ilmenee, että hevostapahtuman kävijät jättävät tapahtumaviikon aikana Helsingin talousalueelle 11,1 miljoonaa euroa. Helsingin ulkopuolelta tulevien osuus tästä on 9,4 miljoonaa euroa. Helsingin ulkopuolelta saapuvien kävijöiden osuus on 85 prosenttia.

Kansainväliseltä ratsastajainliitolta ja kärkiratsastajilta huippupisteet

Kansainvälinen ratsastajainliitto, FEI on viime vuosina pisteyttänyt tapahtumia ECS-järjestelmänsä (Event Classification System) avulla. Helsinki on näissä pisteytyksissä pärjännyt aina hyvin, niin tänäkin vuonna. Esteradat ja -kalusto saivat pisteet 98/100:sta, ja kisakentän erikoispohja 86/100. Tilapäistallienkin arvostus nousi ilahduttavasti, 89/100, mikä on erityisen tärkeää kisahevosten hyvinvoinnin kannalta.

Siirtyminen Messukeskukseen kiinnostaa

Uutinen tapahtuman uudesta ajankohdasta ja tapahtumapaikasta on tavoittanut Horse Show´n kävijät hyvin. Muutosten arvioidaan tuovan Horse Show´lle toivottua monipuolistumista ja uudistumista.

Tapahtuman sidosryhmät vierailivat Messukeskuksessa maanantaina.

Seuraava Horse Show järjestetään runsaan vuoden kuluttua helmi-maaliskuun vaihteessa Helsingin Messukeskuksessa. Horse Show´sta tulee Euroopan maailmancup-sarjan viimeinen osakilpailu ja samalla sarjan Eurooppa-finaali. Valmistelut ovat täydessä vauhdissa ja ohjelmakokonaisuus julkistetaan kevättalvella 2025.