Helsinki Horse Show'n uusi toimitusjohtaja Valtteri Gundersby on vielä kahden vaiheilla SRL:n hallituspaikan suhteen

Suomen Ratsastajainliitto on sitoutunut noudattamaan laatimaansa hyvää hallintotapaa, jossa todetaan hallitusjäsenyydestä näin: "Esteellisyys syntyy, mikäli hallituksen jäsen on sellaisessa suhteessa käsiteltävään asiaan tai sen asianosaisiin, että hänen puolueettomuutensa saattaa vaarantua. Esteellisyyttä ei arvioida konkreettisesti vaan riittää, että puolueettomuus on objektiivisesti ajatellen saattanut vaarantua.

Esteellisyyttä arvioitaessa otetaan huomioon myös se, minkälainen käsitys ulkopuoliselle syntyy yhdistyksen toiminnasta. Kun yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleistä etua, on tärkeää, ettei synny mielikuvaa eturistiriidasta. Luottamuksen ja avoimuuden kannalta arviointi on syytä tehdä huolellisesti, jotta esteellisyyden vaikutelmaa ei pääse syntymään."

Valtteri Gundersby, näetkö jääviysongelmaa siinä, että Helsinki International Horse Show'n järjestäjäyhtiön toimitusjohtaja on jäsen SRL:n hallituksessa, joka yhdistys kanavoi HIHS:ille julkiset tukirahat ja lisäksi tukee tapahtumaa ostamalla sinne muun muassa lippuja?

"Jääviydet on hyvin tuttuja hommia aiemmalta työuralta. Niihin voi suhtautua kahdella tavalla: nähdä ne ongelmina tai sitten vain todeta esimerkiksi, että on jäävi keskustelemaan kokouksissa Horse Show'hun liittyvistä asioista", Gundersby vastaa. "Tomi (Gordin) oli peräti SRL:n hallituksen puheenjohtajana silloin aikanansa (vuosina 1995-2000)", hän lisää.

Näetkö, että suhtautuminen esteellisyyteen on noista ajoista muuttunut?

"On se joo. Jos jatkaisin, täytyisi pitää tarkoin huoli jääviysasioista."

Gundersby myöntää, että vaikka juridista ongelmaa ei olisikaan, asiassa on "hygieniapuoli".

"Nykypäivänä on korostunut se, miltä tilanne näyttäytyy ulospäin ja totta kai sitä on itsekin miettinyt, että näyttääkö se huonolta. Siksi mietinkin, jatkanko."

HIHS:illä ja lajiliitolla on pitkä yhteinen historia.

"HIHS on erittäin tärkeä tapahtuma Suomen hevosalalle ja ratsastajille, joten yhteistyö liiton ja tapahtuman välillä on luontevaa ja jatkunut pitkään. Olemme osallistuneet liittona mm. julkisen rahoituksen ja säätiötukien hakemiseen tapahtuman rahoittamiseksi", SRL:n toiminnanjohtaja Jukka Koivisto toteaa.

Gundersby kertoo, että julkisten tukirahojen tilanne on muuttunut nyt siten, että vaikka tukihakemus tulee SRL:n kautta, Horse Show hakee rahaa itsenäisesti. HIHS:in ja SRL:n välillä on laajaa yhteistyötä myös siten, että lajiliitto ostaa tietyn määrän tapahtumalippuja käyttöönsä.

"Järjestämme HIHS:ssa myös vuoden tärkeimmän kutsuvierastilaisuutemme kumppaneille ja sidosryhmille, vastaavalla tavalla kuin Suomen Hippos kuninkuusraveissa. Tähän liittyvät pääsyliput ja ruokailut ovat merkittävä osa tapahtumaan liittyvää rahankäyttöämme. Tarkemmat rahasummat ja muut sopimusasiat pidämme luottamuksellisina", Koivisto jatkaa.

"HIHS on tärkeä näyteikkuna ja liitolla on sitä kautta tärkeä intressi", Gundersby sanoo.

Hän nostaa esiin sen, että ala on pieni ja siinä toimii suhteellisen vähän ihmisiä. Mitä ajatella esimerkiksi valmentajasta, joka tekee hevoskauppaa?

"Mitä useammalla pallilla istuu, sitä enemmän asia korostuu, mitä enemmän olet alalla mukana, sitä enemmän kertyy sidonnaisuuksia. Siksikin pitäisi saada uusia ihmisiä innostumaan hevosalasta."

Hallituksella on töitä

Näihin aikoihin vuodesta aletaan kysellä, saadaanko SRL:n hallitukseen jäseniä. Kysymys nousee esiin erityisesti nyt, kun käsillä on vaikeat taloudelliset ajat. Lajiliiton viimeisimmässä hallituksen kokouksessa kirjattiin, että liiton on varauduttava seuraavan kahden vuoden aikana noin 200 000 euron suuruiseen talouden sopeutukseen eli suomeksi sanottuna säästöön. Pääsyyt huonoon taloudelliseen jamaan ovat liiton mukaan valtionavustusten leikkaukset, kilpailutoiminnan väheneminen ja jäsenmäärän lasku.

Viimeksi hallituspaikalle turhaan pyrkinyt Päivi Savilahti-Bäckman ei ainakaan suorilta lupaudu ehdokkaaksi tällä kertaa. "Taloudellinen tilanne on nyt jo aika haastava", hän kuittaa.

Syyskokouksessa 24.11.2024 valitaan Suomen Ratsastajainliiton hallitukseen kaksi jäsentä erovuoroisten tilalle kolmivuotiskaudelle 2025–2027. 31.12.2024 päättyvällä kaudella erovuoroisia ovat hallituksen jäsenet Valtteri Gundersby ja Carina Nyholm.

Toimintasääntöjen mukaan hallituksen jäseneksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton varsinaisen jäsenen henkilöjäsen, eli kuuluu johonkin ratsastusseuraan, ja jonkun varsinaisen jäsenen ehdottama.

Välissä on vaalivaliokunta. Ratsastusseuroilta pyydetään 18.10.2024 klo 16 mennessä perusteltuja esityksiä liiton hallituksen jäseneksi. Vaalivaliokunta haastattelee jokaisen ehdokkaan. Torstaina 31.10.2024 klo 18.00 järjestetään Teams-etäyhteydellä tilaisuus, jossa jäsenistön on mahdollisuus esittää ehdokkaille kysymyksiä.