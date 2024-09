HIHS: Henri Ruoste ja Ville Vaurio esiintyvät yhdessä Jäähallilla

Pariisin ja Tokion olympiaratsastaja, kouluratsastaja Henri Ruoste pitää Helsinki Horse Show´n lauantain suositun valmennusklinikan. Ja hänen valmennettavansa on Suomen mestari, PM-kultamitalisti ja EM-ratsastaja Ville Vaurio, joka on työskennellyt ja valmentautunut Ruosteen tallilla Saksassa.

Ruoste on harvinainen ja mieluisa vieras suomalaisyleisölle. Hän on noussut Pariisin olympialaisten siivittämänä maailmanlistalla jo sijalle 36. Suomen koulujoukkue sijoittui Pariisin joukkuekilpailussa kahdeksanneksi. Ruoste on menestyksekäs kilparatsastaja mutta myös valmentaja.

Vaurion ja Ruosteen yhteinen taival alkoi jo, kun Vaurio lähti 19-vuotiaana Iso-Britanniaan kesätöihin.

”Olin myös Saksassa hänen luonaan muutamia kertoja töissä. Tein tallitöitä, groomasin ja pikkuhiljaa sain hevosia ratsastettavaksi. Viimeiset pari vuotta olin ratsuttajana”, kertoo viitisen vuotta sitten Suomeen siirtynyt Vaurio.

”Henrillä on todella iso kädenjälki minun uraani. Hän on auttanut, lainannut hevosia ja työllistänyt. Minä olen puolestani yrittänyt tehdä oman osuuteni mahdollisimman hyvin.”

Vaurio ratsastaa Helsingissä joko GP-hevosellaan Dantella tai kenttähevosellaan Merry Francisilla. Hän uskoo, että valmennusklinikka tulee olemaan mielenkiintoinen.

”Esiinnymme ensimmäistä kertaa Henrin kanssa yhdessä! Olemme hyvin samalla aaltopituudella. Olemme perfektionisteja ja haluamme, että hevoset kulkevat hyvin. Myös huumorintajumme sopii yhteen. Hevosten kanssa on hyvä olla rento ilmapiiri.”

Kouluratsastuksen Kultajousi -miniklinikka on lauantaina päivällä Kansainvälisessä grand prix –näytöksessä heti kouluratsastuksen kansainvälisen vapaaohjelman, RTV Grand Prix Freestyle -luokan, jälkeen.

Lähde: HIHS tiedote.