Irlantilaisylivoimaa maailmancupissa - "En tykkää olla kakkonen"

Tänään onni oli Howleyn puolella, sillä sunnuntain maailmancupin osakilpailuun saatiin sama voittaja kuin Oslossa: Richard Howley, joka paineli menemään tuulen lailla hevosellaan Consulent de Prelet Z:lla (Fuego de Prelet). Paitsi, että on nopea, Howley otti myös riskejä.

Hän nimittäin haluaa aina voittaa.

"Välillä on onni puolellaan, välillä ei. Consulent on superhevonen, vaikka se on melko kokematon muihin ikäisiinsä verrattuna. Minulla on ollut se nyt puolisentoista vuotta", Howley kertoi.

Radankävelyn jälkeen näkyi melko vakavia naamoja.

"Tuff", totesi Jens Vandenberk ykskantaan, käveltyään Guilhermo Jorgen luomuksen.

"Tekninen, vaikea rata", kiteytti Noora Pentti oman kävelynsä lopputuleman. "Jos sulla on hyvä suunnitelma ja pysyt siinä suunnitelmassa, niin voi olla ihan kiva, mutta jos joudut korjaamaan kesken kaiken, voi tulla aika vaikeaa", hän ennusti.

8 nollarataa perusradalla kuitenkin saatiin. Ja ilmeni, että se oli juuri sitä, mitä tilattiin. 8 on ratamestari Guilhermo Jorgen lempiluku.

"Se on se mitä eniten toivon, mutta tietenkin mikä tahansa 6-10 välillä on lähes yhtä hyvä", Jorge kertoi.

Jorgen ratoja kuvailtiin hankaliksi, mutta ainakaan sanaa "tricky" hän ei halua radoistaan käyttää. Eikä kuulemma kukaan muukaan ratamestari.

"Sanoisin enemmänkin, että minun ratani asettavat ratsastajille kysymyksiä, joihin heidän on löydettävä oikea vastaus", hän muotoili.