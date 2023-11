Jonna Aaltoselle kansainvälinen voitto

Jonna Aaltonen ratsasti voittoon Para Grand Prix vapaaohjelmassa Laxton For U:llaan ryhmässä V. Tulos oli 71,092 prosenttia maksimipisteistä. Katja Karjalainen ja Supremo nousivat vapaaohjelmassa toiseksi ryhmässä I ja Laura Kangasniemi ja Goldprins toiseksi ryhmässään IV. Jessica Kerttunen ja Duyou Mi oli samassa ryhmässä neljäs.

Jo neljässä paralympialaisissa kilpaillut ja Lontoossa hopealle ratsastanut Karjalainen osallistui Supremolla vasta kolmanteen kansainväliseen kilpailuunsa Motesicessä. Ratsukon yhteistyö sai alkunsa Tanskassa tärkeässä joukkuekilpailussa elokuussa, kun joukkueenjohto ehdotti, että Karjalainenkin kokeilisi Supremoa.

”Seppo [Supremo] on aivan super. Siihen nähden, miten vähän olemme yhdessä harjoitelleet, se on mieltänyt niin hyvin, miten mennä minun kanssani. Stewardi juuri kehui kisoissa, että Seppo on kisojen parhaiten käyttäytyvä hevonen, se on aivan ihana”, kehuu Katja Karjalainen.

”Meillä on vielä paljon opittavia asioita, mutta olemme saaneet ratkottua jo monia. Kyllä tämä tästä”, sanoo joulukuussa vielä yhteen kansainväliseen kilpailuun Supremolla tähtäävä Karjalainen.

Pia Reitin pitkäaikainen kisakumppani, 14-vuotias ruuna, on ehtinyt uransa aikana kilpailla Reitin kanssa aina Tokion paralympialaisissa ja Tryonin MM-kilpailuissa. Reitti kilpaili Supremolla itsekin Tanskassa, mutta kun parasäännöt mahdollistavat sen, että sama hevonen voi kilpailla samassa kisassa myös ryhmän I ratsastajalla, käyntiluokassa, suostui hän kokeiluun. Supremolla on erittäin laadukas käynti.

”Katja ja ”Seppo” aloittivat ihan hyvin. Kun katsoin, ettei itselläni ole realistisia mahdollisuuksia henkilökohtaiseen paikkaan Pariisissa, päätin jättää omat kisat loppuvuodesta väliin ja keskittyä Katjaan ja Seppoon”, kertoo Pia Reitti yhteistyön alusta.

Tammikuun ensimmäinen päivä selviää, yltääkö Karjalainen tai muiden ryhmien suomalaiset pararatsastajat henkilökohtaiseen maapaikkaan Pariisiin. Reitti on sitoutunut jatkamaan Karjalaisen kanssa yhteistyötä, jos paikka aukeaa ja Supremo näyttää Karjalaiselle parhaalta vaihtoehdolta.

”Jos kvaali onnistuu, kilpailen sitten ensi vuonna ainakin kahdella hevosella kansainvälisiä kisoja. Kesä-heinäkuussa pitäisi tehdä lopullinen hevosvalinta”, toteaa Karjalainen.

Parajoukkue kilpailee vielä joulukuun puolivälissä Genemuidenissa, Alankomaissa hakien kvaalipisteitä Pariisin paralympialaisiin. Suomen olisi noustava ainakin yhden maan ohi rankinglistalla, ja se vaatii joukkueelta Genemuidenissa ennätystulosta. Jos joukkuepaikka ei avaudu, on ratsastajilla olemassa mahdollisuus saavuttaa henkilökohtainen maapaikka Pariisiin. Ranking umpeutuu 31.12.2023.