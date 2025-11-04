Jonna Aaltoselle uusi hevonen – nähdäänkö sisarukset kilpailemassa Los Angelesissa?

Parakouluratsastaja Jonna Aaltosen satsaus kohti Los Angelesin paralympialaisia on saanut uuden käänteen, kun hän sai toisen hevosen Laxton For U:n (Bocelli - Zuldenwind) rinnalle. Hevosta etsittiin pitkään ja vakavassa harkinnassa oli 5-vuotias hevonen Ruotsista.

Lopulta sopiva hevonen löytyi kotimaasta ja Stella Hagelstamin kasvattama Hagels Dresden (New Hill Danneman - Fernet) matkasi eilen Aaltosen talliin. Hagels Dresden on samasta emästä kuin Hagelstamin oma olympiatoivo Hagels Prince Nassak (i. Pin Rock´s Black Velvet), joten parhaassa tapauksessa Los Angelesissa nähdään molemmat sisarukset kilpailemassa.

"Satuin huomaamaan Stellan postauksen Instagramissa, että hänellä on eri ikäisiä hevosia myynnissä. Laitoin viestiä, että olisiko jotain minulle sopivaa parakäyttöön. Menin kokeilemaan ja se osui hyvin omaan käteen. Siitä sitten ruvettiin hieromaan kauppoja", Aaltonen kertoo.

Hevonen on hankittu kimppahevosperiaatteella. Osakkaita on tällä hetkellä Aaltosen lisäksi seitsemän ja mukaan mahtuu vielä viisi. Projektin ajatuksena on myydä hevonen tulevaisuudessa.

"He omistavat hevosesta osuuden ja saavat osuuksien mukaisesti myyntivoittoa. Kuukausimaksuja ei ole vaan he ovat maksaneet kerralla oman osuutensa."

Kahden hevosen kanssa tulevaisuuden suunnittelu on helpompaa, kun ei olla vain yhden hevosen varassa. Aika näyttää, kumpi hevosista valikoituu Los Angelesin paralympialaisiin.

"Ajatus on, että olisi kaksi hevosta. Koulutan tätä samalla Lohiksen rinnalla eteenpäin ja vien sitä samalla kilpailuihin mukaan."

Hagels Dresdenin kanssa ei ole kiirettä ja ensi kauden se tulee vielä kilpailemaan matalampia luokkia.

"Ensi kausi on Lohiksen MM-vuosi, mutta 2027 olisi tarkoitus kilpailla molemmilla hevosilla."

Mikä sai valinnan osumaan Hagels Dresdeniin?

"Se on tosi kaunis, mutta se on kevyt ja herkkä ratsastaa ja sehän on minulle tärkeää, jotta pystyn ratsastamaan. Se on myös miellyttävä istua, mikä on myös minulle tosi tärkeää. Jos kilpailen kahdella hevosella, niiden täytyy olla keveitä ja helppoja ratsastaa oman sairauteni ja niiden oireiden takia."

FWB-tamma osallistui 4-vuotiaana laatuarvosteluun ja sijoittui kolmanneksi.

"Totta kai suomalaisena vien mielelläni suomalaista kasvatusta maailmalle, joten se on positiivinen asia", Aaltonen toteaa.