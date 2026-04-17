Jukka Koivisto lähtee SRL:stä: "Toiminnanjohtaja on pyytänyt virheitään nöyrästi anteeksi"
Suomen Ratsastajainliitto tiedottaa torstaina, kaksi päivää ennen kevätkokousta ja sen jälkeen, kun kevätkokouksen ennakkoilmoittautuminen on päättynyt, että maa- ja metsätalousministeriön valtionosuuksia on jäänyt saamatta raportoinnissa tapahtuneiden virheiden takia, 330 342, 43 euroa ja että tämän takia toiminnanjohtaja Jukka Koivisto eroaa tehtävästään.
Hallitus on tiedotteen mukaan pyytänyt selonteon toiminnanjohtaja Jukka Koivistolta ja saanut sen tänään 17.4.
Jukka Koiviston esimies ja koko hallituksen puheenjohtaja Marjukka Manninen kertoo, että "toiminnanjohtaja on pyytänyt virheitään nöyrästi anteeksi ja kantaa niistä vastuun".
Koivisto vetoaa tiedotteen mukaan inhimilliseen virheeseen ja väärinkäsitykseen raportoinnin aikataulusta.
Ratsastajainliiton hallitus kertoo kokoontuvansa tänään käsittelemään asiaa ja esittelevänsä tilannetta tarkemmin jäsenistölle sunnuntaina 19.4. liittokokouksessaan.
Vaikka tilintarkastaja Juhani Loukusan tänään 17.4. allekirjoittamassa raportissa todetaan, että SRL:n hallitus ei ole osoittanut riittävää huolellisuutta ja toiminnantarkastaja Håkan Wahlman näki tiistaina 14.4. allekirjoittamassaan lausunnossa tarpeelliseksi teettää SRL:n toiminnasta erityistilintarkastuksen, SRL tiedottaa, että "tilintarkastaja ei koe toiminnantarkastajan esittämää erityistilintarkastusta tarpeelliseksi".
"Hallitus tulee tarkastuttamaan talouden ja hallinnon ulkopuolisella toimijalla normaalin tilin- ja toiminnan tarkastuksen lisäksi", tiedotteessa kerrotaan.
Wahlmanin toiminnantarkastuksessa todetaan, että avoimuus ja läpinäkyvyys on tänä päivänä yhä tärkeämpää, jäsenillä on oikeus tietää. "Yhteydenottojen ja tiedoksiantojen määrä allekirjoittaneelle kentän taholta kasvoi voimakkaasti viime vuoden aikana. Tyytymättömyyttä oli ilmassa. Jäsenistö odottaa aktiivisempaa otetta liiton puolelta esitettyihin tiedusteluihin ja kyselyihin. On selkeästi syntynyt mielikuvia siitä, että asioita ”vaiennetaan” ja vain ”haihdutetaan” pois eikä haluta antaa kattavaa tietoa esitettyihin selvityspyyntöihin."
Kommentti
Kun sattuu iso moka - ketkä ovat vastuussa?
Nyt, kun tilintarkastuksessa on kuin onkin paljastunut epäselvyyksiä, SRL tiedottaa, että toiminnanjohtaja eroaa ja pyytää anteeksi. Silmään pistää se, että hallituksen omaa anteeksipyyntöä ei ole näkyvissä missään.
Toiminnantarkastajan lausunto on allekirjoitettu 14.4. eli viime tiistaina. Sen olisi voinut myös julkaista tuona päivänä, jolloin jäsenet olisivat saaneet tietoa ennen viimeistä ilmoittautumispäivää.
Tiedotteen sävy on outo. 330 tuhatta euroa ovat kadonneet kuin ilmavaiva Saharaan, mutta SRL kiirehtii vähättelemään tapahtunutta. Mitä muuta kuin vähättelyä on todeta, että toiminnantarkastajan ehdottama erityistilintarkastus ei vielä tässäkään tilanteessa olisi tarpeen, vaan SRL:n omat toimet olisivat riittävät: "Hallitus tulee tarkastuttamaan talouden ja hallinnon ulkopuolisella toimijalla normaalin tilin- ja toiminnan tarkastuksen lisäksi."
Olisi tärkeää selvittää tarkoin minkätyyppisestä virheestä on ollut kysymys ja ketkä ovat tienneet tai heidän olisi pitänyt tietää.
Nämä virheet on tehty vuosina 2023 ja 2024, joten herää kysymys missä on valvonta ja seuranta. Hallitushan on vastuussa toiminnanjohtajan työstä ja aikaa on ollut runsaasti.
Voiko vastuu olla vain yhdellä henkilöllä ja korjautuuko ongelma sillä, että tämä yksi henkilö niin sanotusti "heitetään bussin alle"?