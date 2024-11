Justina Vanagaite-Samuile tulee Suomeen - klinikkaratsastajia haetaan

Liettualainen olympiaratsastaja Justina Vanagaite-Samuile pitää kouluratsastusklinikan Suomessa. Tapahtuma järjestetään lauantaina 22.2.2025 klo 10-16 Wesunda Dressage Centerissä Hattulassa.

Välitön hevosnainen saapuu Suomeen valmentamaan eritasoisia ratsukoita ja jakamaan sekä ratsukoille että yleisölle oppejaan.

"Odotan innolla suomalaisten ratsastajien ja yleisön tapaamista. Olen pitänyt paljon klinikoita, mutta tämä on vasta toinen kertani Suomessa", hän kertoo.

Klinikan järjestelyistä vastaavat Johanna Manninen ja Antti Lehtilä, joka järjesti hiljattain myös Kyra Kyrklundin ja Richard Whiten valmentamaan Suomeen.

”Justina on monelle suomalaiselle mielenkiintoinen uusi tuttavuus ja häneen on helppo samaistua. Halusin järjestää Suomeen jotakin uutta ja innostavaa. Wesunda on moderni ja uusi paikka”, toteaa aikoinaan kolme kertaa olympialaisissa juossut ja nyt ratsastuksen pariin siirtynyt Johanna Manninen.

Hae mukaan klinikkaratsastajaksi

Klinikkaan haetaan eritasoisia ratsastajia aina ratsastuskoulun kilpailevista oppilaista kenttäratsastajiin, kilparatsastuksen harrastajiin sekä vaativalla tasolle kilpaileviin ratsukoihin. Haku yleisölle avoimeen valmennukseen on nyt auki. Valmennukset tapahtuvat yksilövalmennuksina ja ovat kestoltaan 30 minuuttia.