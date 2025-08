Kenttäratsastuksen SM-kilpailujen lähtölistalla aiempien vuosien mestareita – "Taso on korkea"

”SM-kisat ovat SM-kisat. Niissä on oma tunnelmansa”, Axel Lindberg aloittaa.

Vuosien 2022 ja 2024 Suomen mestari matkaa kohti Ypäjää peräti kolmella ratsulla: Quelle Bonnella (Qualito - Diarado), Bonapartisilla (Bonaparte N - Kancellar) ja Kronos SW:llä (Ephebe For Ever - Corland). Lindberg on ilmoittautunut senioreiden SM-kisaluokan lisäksi myös nuorten luokkaan.

”Se on kaikille avoin luokka, en siis kisaa nuorten mestaruudesta. Tehdään nyt paljon, kun kerrankin lähdetään”, hän sanoo.

Aiemmat SM-voitot on saatu juuri Bonapartis-ruunalla.

”Hevoset ovat tuntuneet hyviltä, etenkin Bona on pärjännyt ja alkukausi meni hyvin. Bonnelta toivoisin koulusta parempaa tulosta ja rentoutta.”

Ratsastaja tyytyy tällä kertaa ehjiin ratoihin, mutta mitalit ovat myös toiveissa.

”En tiedä vielä minkäväristä. Katsotaan miten käy”, hän päättää.