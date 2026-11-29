Tanskalaisen kouluratsastajan kuolema nosti verkkokiusaamisen keskusteluun
Tanskalainen GP-tason kouluratsastaja Caroline Albertsen on kuollut 32-vuotiaana. Kansainvälisen kouluratsastusmedia Eurodressage kertoo, että Albertsen teki keskiviikkona itsemurhan. Hän oli viime kuukausina joutunut verkkokiusaamisen kohteeksi.
Tanskalaisen hevosmedia Ridehestenin mukaan Albertsenin perhe toivoo, että tyttären kuolema auttaisi nostamaan julkiseen keskusteluun hevosmaailmassa jo pitkään esiintyneen ongelman: verkkokiusaamisen, julkisen nöyryyttämisen ja henkilökohtaisen häirinnän.
Kuten Eurodressage toteaa, usein hevosihmisten vainoaminen tapahtuu näennäisesti eläinten hyvinvoinnin nimissä.
Eurodressagen mukaan Albertsenin ulkonäköä, ratsastusta, hevosten käsittelyä ja yksityiselämän valintoja ruodittiin anonyymillä tanskalaisella Reddit-keskustelupalstalla.
Albertsenin kuoleman jälkeen myös muut tanskalaiset ratsastajat ovat ryhtyneet kertomaan kokemuksistaan. Ridehesten kertoo saaneensa nähtäväkseen aineistoa myös alaikäisiin ratsastajiin kohdistuvasta verkkokiusaamisesta.
Lehti nostaa nimeltä esiin Redditin tanskalaisen RidersgossipDK-keskusteluryhmän. Toimitukseen on tullut kertomuksia nimellä, kuvilla ja videoilla tapahtuneesta julkisesta häpäisemisestä, uhkailusta sekä ratsastustaitojen, ulkonäön ja mielenterveyden arvostelusta.
Poliisin puoleen kääntyneet ovat kokeneet jääneensä ilman apua.
Myös Ridehesten on pyytänyt sekä poliisilta että Redditiltä selvitystä siitä, miten ne käsittelevät toistuvaa verkkohäirintää ja uhkailua koskevia ilmoituksia. Vastauksia odotetaan.
Kansainvälinen ruotsalaiskouluratsastaja Patrik Kittel kommentoi tragediaa omassa somessaan ja kehottaa ihmisiä miettimään ennen kuin postaavat aggressiivisia kirjoituksia muista ihmisistä.
Tanskalaismedia vetoaa lukijoihinsa, jotta nämä ottaisivat etäisyyttä verkkoyhteisöihin, joissa kiusaamisen annetaan kukoistaa.
Nämä kysymykset ovat ajankohtaisia myös Suomessa, jossa Hevostalli.netin anonyymien kirjoittajien tunnistetietojen saamisesta on juuri oltu käräjäoikeudessa. Oikeutta itselleen hakenut Jaana Mäkinen on luottavainen sen suhteen, että kirjoittajien henkilöllisyydet selviävät ja heidät saadaan tuomarin eteen vastaamaan kirjoittamisistaan.