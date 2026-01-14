Kurinpitolautakunnan päätös: Vesiesteen vieressä seisseet toimihenkilöt eivät toimineet poikkeavasti

SRL:n kurinpitolautakunta on antanut päätöksen tapauksessa, jossa esteradalla olleiden toimihenkilöiden epäiltiin antaneen luvatonta apua ja näin ollen toimineen epäasiallisesti. Ratsastajan puolestaan epäiltiin ottaneen vastaan ulkopuolista apua.

Tilanne tapahtui Ypäjän SM-kilpailuiden yhteydessä hypätyssä luokassa elokuussa. Luokassa oli vaihtoehtoesteinä vesieste sekä okseri. Ratsukon lähestyessä vesiestettä, sen molemmin puolin oli seissyt toimihenkilö. Kumpikaan toimihenkilöistä ei liikkunut, ja ratsukko suoritti esteen virheettä. Suorituksen jälkeen yleisöstä kerrottiin tuomaristolle, että toinen toimihenkilöistä olisi "murissut" kuuluvasti ratsukon lähestyessä estettä.

Tuomaristo keskusteli asiasta osapuolten kanssa ja antoi kaikille suulliset varoitukset. Tuomariston puheenjohtaja Anu Tuomi antoi tilanteesta selvityksen SRL:n hallitukselle, joka siirsi sen käsittelyn kurinpitolautakunnalle.

Kurinpitolautakunnalle antamissaan selvityksissä molemmat toimihenkilöt kertoivat seisseensä paikassa tavanomaisen ratahenkilökunnan käytännön mukaisesti. Kumpikin kiisti auttaneensa suoritusta, ja kertoi ettei kukaan ollut pyytänyt apua. Toimihenkilö, jonka väitettiin "murisseen", kiisti asian.

Ratsastaja kertoi selvityksessään, että hän ei ollut pyytänyt suoritukselleen apua. Lisäksi hänen mukaansa toimihenkilöiden sijainti radalla ei ollut vaikuttanut hänen suoritukseensa.

Kurinpitolautakunta katsoo, että toimihenkilöiden sijainti radalla on kiistatonta, mutta on ilmeistä, että he seisoivat samassa paikassa lukuisten muidenkin suoritusten aikana. Säännöissä paikallaan seisomista ei pidetä luvattomana apuna vaan se edellyttää aktiivista fyysistä puuttumista suoritukseen.

Väite toisen toimihenkilön "murisemisesta" oli anonyymi, eikä sille ollut muuta näyttöä. Toimihenkilö itse kiistää "murisseensa", joten sen ei voida katsoa näytetyn toteen. Lisäksi lausumien mukaan on selvää, että osapuolet eivät olleet sopineet etukäteen auttamisesta suorituksen aikana.

Kurinpitolautakunta mainitsee, että sääntökohdan mukaan urheilijoiden voidaan katsoa saaneen luvatonta apua, vaikka he eivät olisi sitä pyytäneet. Kilpailuissa nämä tilanteet kuluvat kuitenkin tuomariston harkintaan, eikä kurinpitolautakunnalle. Tässä tapauksessa kilpailutilanteessa ratsastajalle oli annettu asiasta suullinen varoitus.

Kurinpitolautakunnan päätöksen mukaan osapuolille ei tule tapahtumasta seurauksia.