Kurinpitolautakunta antoi päätöksen estetuntitapauksessa, valmentaja huojentui: "Syytökset ovat olleet henkilökohtaisesti erittäin raskaita"

Kurinpitolautakunnan päätös

Valmennustunnista on todisteena 38 videotallennetta, mutta niistä ei ilmene alkuperäisiä ja tarkkoja kuvausaikoja, joten niiden kuvausjärjestys ja -ajat jäivät epäselviksi.

Kurinpitolautakunta arvioi valmentajan kohdalla, onko hän syyllistynyt valmennustunnin aikana hevosen sopimattomaan kohteluun ja FEI:n eettisten sääntöjen rikkomiseen.

Lautakunnan mukaan on riidatonta, että valmennustunti ei ole sujunut odotusten mukaisesti ja hevonen on kieltäytynyt tehtäville. Osapuolten kertomukset tapahtumista ovat kuitenkin suurimmilta osin ristiriidassa keskenään.

Valituksen tehneiden mukaan valmennustunnin aikana olisi ollut hyppyjä yhteensä 207. Kurinpitolautakunta toteaa, että suurin osa esteiksi lasketuista hypyistä oli puomeja ja kavaletteja, joista osa oli kokonaan maapuomeja tai vain toiselta puolelta ylös nostettuja.

Videoista ei ilmene, että hevonen olisi poikkeuksellisen väsynyt tai hikinen. Kurinpitolautakunta toteaa, että todisteiden perusteella valmentaja on antanut hevoselle kävelytaukoja, ja pyrkinyt ratkaisemaan ilmenneitä ongelmia sekä helpottanut tehtäviä. Lisäksi lautakunta katsoo, että on mahdollista, että raipankäyttö tulee ratsastajan omasta toimesta ja valmentaja on siitä joutunut huomauttamaan.

Ratsastajan kohdalla arvioitiin, onko ratsastaja syyllistynyt hevosen sopimattomaan kohteluun, kun hän videoilla käyttää raippaa useamman kerran ja vetää hevosta ohjista.

Kurinpitolautakunta huomioi, että ratsastaja on kokenut tilanteen painostavana, mikä on vaikuttanut hänen kykyynsä toimia tilanteessa. Lisäksi hän on ollut tapahtumahetkellä alaikäinen, kyseessä on ollut yksittäinen valmennuskerta ja menettely on ollut lyhytkestoista. Kun huomioidaan myös asian julkisuuden tuoma negatiivinen vaikutus ratsastajan elämään, kurinpitolautakunta ei näe seuraamuksen määräämistä tarkoituksenmukaiseksi.

Valmentajan kohdalla selvityksestä käy ilmi, että hän oli tehnyt oikean suuntaisia toimenpiteitä vaihtamalla matalampiin kavalettitehtäviin sekä myöhemmin keskeyttämällä tunnin. Lautakunnan mukaan se osoittaa, että valmentaja on toiminut hevosen hyvinvoinnin edistämiseksi. Näin ollen ratkaisu on vapauttava eikä valmentajan katsota syyllistyneen hevosen sopimattomaan kohteluun.

Päätöksen jälkeen valmentaja antoi viestitse Hevosurheilu Ratsastukselle oman lausuntonsa:

"Olen helpottunut nyt, kun kurinpitolautakunta on saanut asian käsiteltyä ja tehnyt päätöksen. He ovat perehtyneet valmennustunnin kulkuun todella tarkasti ja arvioineet sitä laajalti sekä monipuolisesti.

En ole kommentoinut tunnin kulkua aikaisemmin medioille, sillä olen halunnut odottaa asian etenemistä virallisia reittejä pitkin. En ole missään vaiheessa myöskään halunnut, että nuori ratsastaja altistetaan medioissa tällaiseen käsittelyyn.

Myös minua kohtaan esitetyt syytökset ja huomio ovat olleet henkilökohtaisesti erittäin raskaita. Valmennustunnin kulku on aiemmin kuvattu medioissa mielestäni yksipuolisesti ja virheellisesti. On ollut todella ikävää seurata koko lajin ja Ratsastajainliiton saamaa negatiivista huomiota. Toivon, että pääsemme kaikki jatkamaan tästä eteenpäin.

Olen keskustellut ratsastusvalmentajien kanssa siitä, miten voimme kehittää toimintaamme, jotta varmistamme esimerkiksi sen, että kaikilla osallistujilla on samanlainen käsitys tunnin tavoitteista, sisällöstä ja toteutuksesta. Hevosen hyvinvointi on meidän kaikkien ammattilaisten tärkein arvo. Valmentajaseminaarin 2026 yhtenä aiheena tulee myös olemaan mm. valmentajan oikeudet ja velvollisuudet."

Päätös on julkinen, mutta siinä esiintyvät henkilöiden terveystiedot on määrätty salassa pidettäviksi.

Hevosurheilu Ratsastus seuraa tapausta, uutista päivitetään tarvittaessa.