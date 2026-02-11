Pararatsastaja Laura Kangasniemi Milanon olympiamuodin catwalkilla

Pararatsastaja Laura Kangasniemi on yhtä kokemusta rikkaampi. Hän tietää nyt, minkälaista on kävellä muotinäytöksen catwalkilla. Hän oli vaatemallina kansainvälisen olympiakomitean KOK:n järjestämässä muotinäytöksessä Milano Cortinan talviolympialaisten yhteydessä.