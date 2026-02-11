Pararatsastaja Laura Kangasniemi Milanon olympiamuodin catwalkilla
Pararatsastaja Laura Kangasniemi on yhtä kokemusta rikkaampi. Hän tietää nyt, minkälaista on kävellä muotinäytöksen catwalkilla. Hän oli vaatemallina kansainvälisen olympiakomitean KOK:n järjestämässä muotinäytöksessä Milano Cortinan talviolympialaisten yhteydessä.
Olympiakomitean tiedote täällä
Näytöksessä olivat esillä niin lajikohtaiset kuin avajaisseremonian asut. Asuista on väännetty peistä julkisuudessa, osa on puolesta, osa vastaan. Luhta Sportswearin mukaan Suomen asuissa on innoittauduttu Lapin luonnosta.
"Minulla oli valtavan suuri kunnia olla mukana Milanon muotishow'ssa ja tiettävästi koko tapahtuman ainoana paraurheilijana edustaa Suomea ainutlaatuisessa tilaisuudessa", Kangasniemi kertoo. Hän paljastaa olevansa erittäin kiinnostunut myös muodista, joten osallistuminen muodin huippukaupungissa järjestettyyn muotinäytökseen oli sitäkin hienompaa.
Hänet pyydettiin Milanon tilaisuuteen Suomen toiseksi malliksi kelkkailija Janne Saarisen rinnalle.
Mallien valintakiriteerit olivat Kangasniemen mukaan suomalaisurheilun ydinarvot: sisukkuus, sinnikkyys ja positiivisuus.
"Näitä arvoja kannan ylpeänä", Kangasniemi viestittää kotoaan Saksasta, jossa arki McLean Reitsportissa rullaa normaalisti ja josta käsin hän parhaillaan valmistautuu viiden tähden starttiin Dohassa reilun viikon päästä.
Parakouluratsastaja Laura Kangasniemi tähtää Los Angelesin Paralympialaisiin vuonna 2028, mutta sitä ennen ovat vuoden 2026 MM-kilpailut ja vuoden 2027 EM-kilpailut.
Laura Kangasniemi kilpaili ensimmäisen paralympiadebyyttinsä Pariisin Paralympialaisissa vuonna 2024 hevosensa Goldprinsin kanssa.