Maailmanranking 06/2026: Jone Illi lähestyy parhaana suomalaisena jatkavaa Anna-Julia Kontiota

Esteratsastuksen kesäkuun Longines-rankingissa on muutoksia vain vähän niin kärjen kuin suomalaistenkin osalta.

Kent Farrington jatkaa kärjessä, toisena jatkaa Richard Vogel ja Scott Brash on edelleen kolmantena. Erot ovat vielä selkeät, mutta lienee vain ajan kysymys, milloin Vogel ottaa kärkipaikan.

Viimeisen kahden kuukauden aikana Farrington ei ole voittanut yhtään isoa GP-luokkaa, vaikka voitti maailmacupin finaalin ja vielä viiden tähden GP:n huhtikuun lopulla Lexingtonissa.

Suurimman osan vuodesta kahdella mantereella kilpaileva Vogel puolestaan voitti Aachenin Rolex GP:n toukokuussa ja Spruce Meadowsin GP:n kesäkuussa. Molemmat viiden tähden kilpailuja, joiden voitosta saa aina 150 pistettä.

Listalla on nähtävissä myös ratsastajan kaikki rankingpisteiden arvoiset tulokset viimeisen 12 kuukauden ajalta. Farringtonilla on 92 tulosta ja Vogelilla peräti 114. Näistä tuloksista rankingiin huomioidaan 30 parasta.

On luonnollista, että pärjätäkseen rankinglistalla hyviä tuloksia tulee ylipäätään olla paljon. Jos tilannetta verrataan suomalaisratsastajiin, yhdelläkään ei ole edes 30:tä tulosta, jotka olisivat kerryttäneet rankingpisteitä.

Verrattuna koulu- ja kenttäratsastuksen rankingeihin, tilanne on epäreilu niille, joilla ei ole montaa GP-hevosta. Kaudella 2026 Farrington on voittanut tai sijoittunut neljän tai viiden tähden GP:ssä kolmella hevosella: Greyalla, Toulayinalla ja Descartes SR:llä. Vogelilla näitä hevosia on peräti neljä, joista menestynein on superori United Touch S.