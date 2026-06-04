Maailmanranking 5/2026: Jone Illi hiipii kohti kärkeä, mutta jättiloikan toukokuussa teki Niclas Aromaa
Myös esteratsastuksen Longines maailmanranking on julkaistu ja kärjessä jatkaa tuttu nimi, USA:n Kent Farrington pistein 3506. Vaikka toukokuussa ei isoja voittoja tullut, kevään aikana kerätyt pisteet maailmancupin finaalin sekä Wellingtonin ja Lexingtonin viiden tähden GP-luokkien voitoista riittävät vielä turvaamaan ykkössijan.
Haastajana vaani kovassa nousukunnossa oleva Saksan Richard Vogel (3311 pistettä), joka nousi listalla pykälän. Hän on voittanut kauden molemmat Rolex grand slam osakilpailut. Yhdestä viiden tähden GP-voitosta saa 150 rankingpistettä, joten vajaan 200 pisteen kaula Farringtoniin on hyvinkin saavutettavissa tämän kesän aikana.
Vogelin nousu pudotti brittiratsastaja Scott Brashin kolmanneksi, mutta kaksikon välillä on vain kuusi pistettä. Tosin siinä missä Vogel on vahvassa nousukunnossa, Brashilla kevään menestys on ollut laihempaa. Viimeisin viiden tähden GP-voitto on maaliskuulta Pariisista.
Kahden kuukauden kuluttua kisattaviin Aachenin MM-kilpailuihin kuumimmat ennakkosuosikit lienevät Farrington ja Vogel, mutta kokeneena arvokisaratsastajana Brash ehtii vielä hioa huippukuntoaan kohti kauden päätavoitetta.
Esteratsastuksen Longines-ranking toukokuu 2026
(suluissa sijoitus huhtikuun LR-listalla)
1. (1) Kent Farrington USA 3506 pistettä
2. (3) Richard Vogel GER 3311
3. (2) Scott Brash GBR 3305
4. (4) Ben Maher GBR 3083
5. (5) Gilles Thomas BEL 2984
6. (7) Shane Sweetham IRL 2940
7. (6) Nina Mallevaey FRA 2834
8. (8) Christian Kukuk GER 2770
9. (11) Laura Kraut USA 2755
10. (9) Steve Guerdat SUI 2678
Yhdessä viikonlopussa 350 sijaa ylöspäin
Suomalaisista kärjessä jatkaa Anna-Julia Kontio, joka on sijalla 444. Hän avasi pistetilinsä kolmen kuukauden hiljaisemman vaiheen jälkeen Jay Jay van de Mottelhoevella hyppäämällä kuudenneksi GP-karsintaluokassa Opglabbeekissä toukokuun lopulla. Kontiolla on laskentajaksolla kaikkiaan 22 tulosta, kolmea lukuunottamatta luottoruuna Jay Jaylla ratsastettuja.
Listalla tasaisesti nouseva Jone Illi on saanut pisteitä 13 kilpailussa kolmella hevosella, Celtas Quillianilla, Chadera Rougella ja Caprivilla. Suurin yksittäinen määrä ropsahti nations cup -luokassa, kun toisen kierroksen nollarata toi 55 pistettä. Samana viikonloppuna voitettu U25 grand prix toi pisteitä 50. Sijoitus tällä hetkellä 498.
Suurimman suomalaisloikan, miltei 350 sijaa ylöspäin, teki Niclas Aromaa. Hän ratsasti Cascalinuksella Martoften nations cup -viikonloppuna elämänsä viikonlopun ja se näkyy pistepotissa. Nolla-nolla -rata nations cupissa toi 110 rankingpistettä ja siihen päälle kolmas sija kolmen tähden GP:ssä, josta ratsastaja otti 60 pistettä.
Suomalaiskärki LR-rankingissa
444. (425) Anna-Julia Kontio 530 pistettä
498. (574) Jone Illi 450
576. (642) Annina Nordström 380
710. (624) Hugo Kogelnig 285
750. (1099) Niclas Aromaa 260
1067. (1048) Petra Heikkinen 155
1117. (952) Anni Hjerpe 145
1431. (1630) John Antell 90
1431. (1435) Aura Vasama 90
1521. (1518) Jasmin Seppälä-Geerink 80
Yhteensä 27 suomalaisratsastajaa on kerännyt LR-pisteitä.
Miten pisteet lasketaan?
Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.
Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.
Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä.
Kenttäratsastuksessa rankingiin huomioidaan edellisen 12 kuukauden kilpailut, mutta vain kuusi tulosta lasketaan mukaan. Kenttäratsastuksessa luokasta saatavien pisteiden määrään vaikuttaa sekä kilpailun taso ja pituus että osallistujamäärä. Jos osallistujia on vähemmän kuin 30, pistemäärästä saa vain 80 % ja alle 15 osallistujan luokasta 60 %.