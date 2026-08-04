Maailmanranking 7/2026: Kouluratsastuksessa valta vaihtui juuri ennen MM-kisoja, mutta kauden tulokset lupaavat tiukkaa taistelua mitaleista

Kilpailu MM-mitaleista alkaa tasan viikon kuluttua Aachenissa. Kouluratsastuksessa suurin ennakkosuosikki lienee viime aikoina kaikki kisansa voittanut, hallitseva Euroopan mestari Justin Verboomen.

Verboomen on myös hallinnut kouluratsastuksen maailmanrankingia, mutta juuri MM-kisojen kynnyksellä hän menetti ykkössijansa Cathrine Laudrup-Dufourille. Tanskalainen teki ison loikan kärkeen sijalta 31, ja pudotti kaikki top10-ratsastajat pykälää alaspäin.

Sekä Verboomenilla että Laudrup-Dufourilla on rankingiin lasketuissa tuloksissa pelkkää tolppaa, mutta viimeisen kahdeksan kuukauden aikana ratsastajat eivät ole kilpailleet toisiaan vastaan.

Rankingpisteet määräytyvät kuitenkin tulosprosenttien mukaan, joten ratsastajia voidaan verrata tarkastelemalla heidän tuloksiaan. Verboomen ja Zonik Plus ovat parhaimmillaan saaneet GP-luokasta 83,500 prosenttia ja tämän kauden kisojen keskiarvokin on 80,782 %.

Laudrup-Dufourin ja Mount St John Freestylen paras GP-tulos päihittää Verboomenin ja Zonik Plusin parhaan, sillä se on peräti 84,174 %. Tanskalaisen kauden keskiarvokin on huikeat 83,428 %.

Grand prix´ssa ratkaistaan kuitenkin vain joukkuemitalit, joten kaksikon välisiä voimasuhteita on tarkasteltava GP special - ja vapaaohjelman tuloksista.

Kauden parhaasta vapaaohjelmastaan Laudrup-Dufour sai prosentteja 90,465, mutta tulos on jo keväältä. Heinäkuussa hän ratsasti Falsterbossa tuloksen 88,420 %. GPS:ssa hän on kilpaillut tällä kaudella vain kerran, tulos 83,085 %.

Verboomen ei ole tällä kaudella kilpaillut yhtään GPS-luokkaa, mutta vapaaohjelmissa tulostaso on ollut timanttista. Huhtikuussa hän ratsasti Fontainebleau´ssa tuloksen 91,855 prosenttia ja toukokuussa Lierissä 90,015 %, minkä jälkeen hän ei ole kilpaillut lainkaan.

Luonnollisesti tuloksissa on kisojen välillä aina hieman heittoja johtuen tuomareista ja ratsukon päivän kunnosta. Verboomen lähtee henkilökohtaisiin MM-luokkiin suurimpana kultamitalisuosikkina, mutta Laudrup-Dufour antaa hänelle kovan vastuksen.

Eikä ennakkoveikkauksissa voi myöskään unohtaa neljän vuoden takaista maailmanmestaria, Iso-Britannian Charlotte Fry´ta ja hänen Glamourdaleaan. Maailmanrankingin kolmonen oli huhtikuussa Fontainebleau´ssa vapaaohjelman toinen heti Verboomenin jälkeen tuloksella 88,255 %. Ratsukolla ei ole tuloksia sitten huhtikuun.

Henkilökohtaisia mitaleja ratkottaessa vahvoilla ovat myös maailmanrankingin nelonen, Saksan kestotähti Isabell Werth sekä rankingin viides britti Becky Moody. Werth ja Wendy de Fontaine ovat tehneet tällä kaudella yli 90 prosentin tuloksen vapaaohjelmassa. Moody puolestaan Jagerbombillaan sai MC-finaalissa vapaaohjelmasta yli 88 prosenttia.

Joukkuekisassa Iso-Britannia on vahvoilla, sillä joukkueen kolme ratsastajaa kuuluu maailmanrankingin kymppisakkiin. Fry´n ja Moodyn lisäksi Carl Hester on sijalla 6.