Maailmanranking 7/2026: Kouluratsastuksessa valta vaihtui juuri ennen MM-kisoja, mutta kauden tulokset lupaavat tiukkaa taistelua mitaleista
Kilpailu MM-mitaleista alkaa tasan viikon kuluttua Aachenissa. Kouluratsastuksessa suurin ennakkosuosikki lienee viime aikoina kaikki kisansa voittanut, hallitseva Euroopan mestari Justin Verboomen.
Verboomen on myös hallinnut kouluratsastuksen maailmanrankingia, mutta juuri MM-kisojen kynnyksellä hän menetti ykkössijansa Cathrine Laudrup-Dufourille. Tanskalainen teki ison loikan kärkeen sijalta 31, ja pudotti kaikki top10-ratsastajat pykälää alaspäin.
Sekä Verboomenilla että Laudrup-Dufourilla on rankingiin lasketuissa tuloksissa pelkkää tolppaa, mutta viimeisen kahdeksan kuukauden aikana ratsastajat eivät ole kilpailleet toisiaan vastaan.
Rankingpisteet määräytyvät kuitenkin tulosprosenttien mukaan, joten ratsastajia voidaan verrata tarkastelemalla heidän tuloksiaan. Verboomen ja Zonik Plus ovat parhaimmillaan saaneet GP-luokasta 83,500 prosenttia ja tämän kauden kisojen keskiarvokin on 80,782 %.
Laudrup-Dufourin ja Mount St John Freestylen paras GP-tulos päihittää Verboomenin ja Zonik Plusin parhaan, sillä se on peräti 84,174 %. Tanskalaisen kauden keskiarvokin on huikeat 83,428 %.
Grand prix´ssa ratkaistaan kuitenkin vain joukkuemitalit, joten kaksikon välisiä voimasuhteita on tarkasteltava GP special - ja vapaaohjelman tuloksista.
Kauden parhaasta vapaaohjelmastaan Laudrup-Dufour sai prosentteja 90,465, mutta tulos on jo keväältä. Heinäkuussa hän ratsasti Falsterbossa tuloksen 88,420 %. GPS:ssa hän on kilpaillut tällä kaudella vain kerran, tulos 83,085 %.
Verboomen ei ole tällä kaudella kilpaillut yhtään GPS-luokkaa, mutta vapaaohjelmissa tulostaso on ollut timanttista. Huhtikuussa hän ratsasti Fontainebleau´ssa tuloksen 91,855 prosenttia ja toukokuussa Lierissä 90,015 %, minkä jälkeen hän ei ole kilpaillut lainkaan.
Luonnollisesti tuloksissa on kisojen välillä aina hieman heittoja johtuen tuomareista ja ratsukon päivän kunnosta. Verboomen lähtee henkilökohtaisiin MM-luokkiin suurimpana kultamitalisuosikkina, mutta Laudrup-Dufour antaa hänelle kovan vastuksen.
Eikä ennakkoveikkauksissa voi myöskään unohtaa neljän vuoden takaista maailmanmestaria, Iso-Britannian Charlotte Fry´ta ja hänen Glamourdaleaan. Maailmanrankingin kolmonen oli huhtikuussa Fontainebleau´ssa vapaaohjelman toinen heti Verboomenin jälkeen tuloksella 88,255 %. Ratsukolla ei ole tuloksia sitten huhtikuun.
Henkilökohtaisia mitaleja ratkottaessa vahvoilla ovat myös maailmanrankingin nelonen, Saksan kestotähti Isabell Werth sekä rankingin viides britti Becky Moody. Werth ja Wendy de Fontaine ovat tehneet tällä kaudella yli 90 prosentin tuloksen vapaaohjelmassa. Moody puolestaan Jagerbombillaan sai MC-finaalissa vapaaohjelmasta yli 88 prosenttia.
Joukkuekisassa Iso-Britannia on vahvoilla, sillä joukkueen kolme ratsastajaa kuuluu maailmanrankingin kymppisakkiin. Fry´n ja Moodyn lisäksi Carl Hester on sijalla 6.
Kouluratsastusranking kesäkuu 2026
1. (31.) Cathrine Laudrup-Dufour DEN 2019 pistettä
2. (1.) Justin Verboomen BEL 1982
3. (2.) Charlotte Fry GBR 1971
4. (3.) Isabell Werth GER 1939
5. (4.) Becky Moody GBR 1764
6. (5.) Carl Hester GBR 1655
7. (6.) Marieke van der Putten NED 1615
8. (7.) Sandra Sysojeva POL 1607
9. (8.) Larissa Pauluis BEL 1564
10. (17.) Katharina Hemmer GER 1552
(suluissa kesäkuun rankingsijoitus)
Suomalaisten sijoitukset vaihtuivat
Kesäkuussa Ville Vaurio oli rankingin parhas suomalainen, mutta heinäkuun tulokset nostivat Henri Ruosteen jälleen ykköseksi. Sija 258 vaihtui sijaan 52. Ykköshevonen Tiffanys Diamond palasi Hagenissa lähes vuoden mittaiselta kilpailutauoltaan, ja GP:n ja GPS:n lähes 73 prosentin tulokset toivat pisteitä 227 ja 229. Nyt niitä on yhteensä 1270.
Ison nousun listalla teki myös Stella Hagelstam, kun rankingsija 267 vaihtui sijaan 132. Kauden aikana parhaat tulokset ovat tulleet Hagels Prince Nassakilla grand prix specialissa, kaikki lähes 69 prosenttia. Kun rankingiin lasketaan kuusi parasta tulosta, Hagenin GPS-tulos 68,702 % pudotti alkukauden GP-tuloksia pois laskuista ja mahdollisti nousun listalla.
Hagenin väliin jättänyt Ville Vaurio jatkaa kolmanneksi parhaana suomalaisena, sijoitus nyt 146. Aachenin MM-joukkueen neljäs jäsen, Anu Sironen on sijalla 203.
Suomalaisten osalta tärkein päivä MM-kisoissa on GP-joukkuekilpailu, joka määrittää osallistumisoikeuden seuraaville päiville. Ratsukoiden parhaat tulokset GP-luokassa tällä kaudella ovat: Ruoste ja Tiffanys Diamond 72,783 %, Hagelstam ja Hagels Prince Nassak 67,391 %, Vaurio ja Dante NL 67,935 %, Sironen ja Ypäjä Fioretto 67,043 %.
Suomalaiset FEI koulurankingissa
52. (258.) Henri Ruoste 1270 pistettä
132. (267.) Stella Hagelstam 1086
146. (138.) Ville Vaurio 1067
193. (180.) Joanna Robinson 999
203. (180.) Anu Sironen 978
252. (240.) Mikaela Soratie 864
310. (297.) Peggy Högsten 637
360. (348.) Katja Kuokka 509
361. (-) Melinda Ignatius 505
385. (369.) Susanna Foustok 381
Miten pisteet lasketaan?
Kouluratsastuksessa pisteitä saa kolmen tähden kisoista alkaen. Pistemäärät lasketaan luokassa saatujen prosenttien mukaan, mihin lisätään bonuspisteitä kilpailun statuksen mukaan. Esimerkiksi arvokilpailuista tai viiden tähden kilpailuista saa lisäpisteitä.
Kahdeksan kuukauden periodin aikana huomioidaan enintään kuuden suorituksen pisteet. 80 prosentin suoritus GP- tai GPS-luokassa antaa pisteitä 300, kun taas 65 % suorituksella saa 150 pistettä. Vapaaohjelmasta saa vähemmän pisteitä kuin GP- tai GPS-luokasta.