Maailmanranking 8/2026: Aachen myllersi esteratsastuksen kärjen uusiksi, Jone Illi jatkaa vahvaa nousuaan

Moni odotti jo heinäkuussa Richard Vogelin nousevan maailmanykköseksi FEI:n Longines Rankingissa, mutta Kent Farrington piti pintansa. Kun Vogel voitti Aachenissa MM-kultaa joukkuekisassa ja Farrington jätti kisat väliin, se avasi mahdollisuuden saksalaiselle nousua amerikkalaisen ohi.

Vogel sai joukkuekisasta 195 rankingpistettä United Touchilla. Lisäksi hän voitti viime sunnuntaina Brysselin Rolex GP:n Gangster Montdesirillä. Siitäkin hän kuittasi 150 pistettä. Myös Farrington voitti sunnuntaina Greyallaan Hampton Classicin viiden tähden GP:n, mutta se ei riittänyt. Vogel meni ohi ja ero on 73 pistettä.

Kolmannelle sijalle nousi Scott Brash, joka niin ikään keräsi Aachenin pronssimitalin tuoneesta joukkuekisasta 195 ja otti pisteitä Hello Mangollaan myös MM-kisojen muilta päiviltä. Lisäksi Brashkin voitti viime sunnuntaina GP:n, Gijonissa Hello Foliella, mutta kisa oli neljän tähden arvoinen ja pisteitä tuli 130.

Suurimman nousun kärjessä teki tuore maailmanmestari Steve Guerdat, kun hän nousi neljänneksi sijalta 16. Aachenista tuli yhteensä peräti 665 rankingpisteitä. Lisäksi hauska yhteensattuma, että myös Guerdat voitti sunnuntaina GP-luokan, Brysselin kolmen tähden kisassa. Pisteitä siitä 80.