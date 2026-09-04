Maailmanranking 8/2026: Aachen myllersi esteratsastuksen kärjen uusiksi, Jone Illi jatkaa vahvaa nousuaan
Moni odotti jo heinäkuussa Richard Vogelin nousevan maailmanykköseksi FEI:n Longines Rankingissa, mutta Kent Farrington piti pintansa. Kun Vogel voitti Aachenissa MM-kultaa joukkuekisassa ja Farrington jätti kisat väliin, se avasi mahdollisuuden saksalaiselle nousua amerikkalaisen ohi.
Vogel sai joukkuekisasta 195 rankingpistettä United Touchilla. Lisäksi hän voitti viime sunnuntaina Brysselin Rolex GP:n Gangster Montdesirillä. Siitäkin hän kuittasi 150 pistettä. Myös Farrington voitti sunnuntaina Greyallaan Hampton Classicin viiden tähden GP:n, mutta se ei riittänyt. Vogel meni ohi ja ero on 73 pistettä.
Kolmannelle sijalle nousi Scott Brash, joka niin ikään keräsi Aachenin pronssimitalin tuoneesta joukkuekisasta 195 ja otti pisteitä Hello Mangollaan myös MM-kisojen muilta päiviltä. Lisäksi Brashkin voitti viime sunnuntaina GP:n, Gijonissa Hello Foliella, mutta kisa oli neljän tähden arvoinen ja pisteitä tuli 130.
Suurimman nousun kärjessä teki tuore maailmanmestari Steve Guerdat, kun hän nousi neljänneksi sijalta 16. Aachenista tuli yhteensä peräti 665 rankingpisteitä. Lisäksi hauska yhteensattuma, että myös Guerdat voitti sunnuntaina GP-luokan, Brysselin kolmen tähden kisassa. Pisteitä siitä 80.
Esteratsastuksen Longines-ranking elokuu 2026
(suluissa sijoitus edellisellä LR-listalla)
1. (2) Richard Vogel GER 3376 pistettä
2. (1) Kent Farrington USA 3303
3. (4) Scott Brash GBR 3274
4. (16) Steve Guerdat SUI 3074
5. (3) Shane Sweetham IRL 3066
6. (5) Ben Maher GBR 2899
7. (14) Piergiorgio Bucci ITA 2866
8. (15) Daniel Deusser GER 2823
9. (12) McLain Ward USA 2734
10. (8) Nina Mallevaey FRA 2730
Jone Illi jatkaa nousuaan
Suomalaisten keskinäiset sijoitukset pysyvät muuttumattomina. Parhaana jatkaa Jone Illi, joka jälleen nostaa sijoitustaan tuntuvasti ja on nyt sijalla 368. Elokuussa Illi voitti U25 GP:n Samorinissa hevosella Campsite PS ja Aachenin MM-kisojen yhteydessä hypätyssä U25 GP:ssa tuli kolmas sija Celtas Quillianilla. Näistä rankingpisteitä 50 ja 40.
Illin sijoitus nousi myös FEI:n U25-rankingissa, jossa hän on nyt sijalla 46. U25-listaa johtaa ylivoimaisesti Aachenissa kaksi mitalia ottanut Thibeau Spits pistein 2495. Longines Rankingissa belgialaisen pisteet oikeuttavat sijaan 19.
Toiseksi parhaana suomalaisena jatkaa Annina Nordström, joka ei elokuussa kerännyt lisää pisteitä. Kolmantena on Anna-Julia Kontio, joka viime kuussa otti kaksi sijoitusta neljän tähden 150-luokassa Jay Jay van de Mottelhoevella.
Suomalaiskärki LR-rankingissa
368. (426.) Jone Illi 650 pistettä
493. (484.) Annina Nordström 465
550. (539.) Anna-Julia Kontio 410
729. (721.) Niclas Aromaa 290
825. (751.) Hugo Kogelnig 245
925. (1127) Anni Hjerpe 205
1110. (1127.) Jasmin Seppälä-Geerink 150
1136. (1150.) Petra Heikkinen 145
1250. (1251.) John Antell 120
1579. (1474.) Aura Vasama 75
Kaikkiaan 22 suomalaisratsastajaa on kerännyt LR-pisteitä.
Miten pisteet lasketaan?
Esteratsastuksessa FEI Longines rankingissa huomioidaan aina 12 edellisen kuukauden aikana kerätyt pisteet niin, että huomioidaan aikajakson 30 parasta tulosta. Pisteitä saa alkaen kahden tähden kilpailuista 145-tasolla ja pistemääriin vaikuttavat kilpailun taso, luokan rahapalkinnon suuruus ja esimerkiksi missä päin maailmaa kilpailu järjestetään. Pisteitä saa myös nations cup -joukkuekilpailuista.