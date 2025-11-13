Ratsastusuutiset
Myös Harjussa herpesvirustapaus
Harjun oppimiskeskus tiedottaa, että heidän hevosissaan on varmistettu EHV-1 -tartunta.
Harjussa kahdella hevosella ollut jalkaturvotusta ja lievää lämmönnousua. Sairastuneista hevosista on otettu näytteet ja toisessa hevosessa on todettu EHV1.
Nämä kaksi hevosta on eristetty viikko sitten (4.11.2025) muista hevosista erilliseen tallirakennukseen, joka on täysin erillään ratsastusalueista ja aktiivipihatosta. Lisäksi kaikkien muiden Harjun hevosten terveydentilaa ja lämpöjä seurataan päivittäin. Keskiviikkona 12.11.2025 on otettu varotoimenpiteenä aktiivipihatosta lievästi oireilleen (yskähdys) hevosen karanteenitalliin.
Karanteenitallina toimii ravitalli. Ravitalliin on pääsy vain hevosista vastuussa olevilla henkilöillä.