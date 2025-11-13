Myös Harjussa herpesvirustapaus
Kuva: Mostphotos Bertil Jonsson
Ratsastusuutiset

Myös Harjussa herpesvirustapaus

Harjun oppimiskeskus tiedottaa, että heidän hevosissaan on varmistettu EHV-1 -tartunta.
Julkaistu

Harjussa kahdella hevosella ollut jalkaturvotusta ja lievää lämmönnousua.  Sairastuneista hevosista on otettu näytteet ja toisessa hevosessa on todettu EHV1.

Nämä kaksi hevosta on eristetty viikko sitten (4.11.2025) muista hevosista erilliseen tallirakennukseen, joka on täysin erillään ratsastusalueista ja aktiivipihatosta. Lisäksi kaikkien muiden Harjun hevosten terveydentilaa ja lämpöjä seurataan päivittäin.  Keskiviikkona 12.11.2025 on otettu varotoimenpiteenä aktiivipihatosta lievästi oireilleen (yskähdys) hevosen karanteenitalliin.

Karanteenitallina toimii ravitalli. Ravitalliin on pääsy vain hevosista vastuussa olevilla henkilöillä.

Myös Harjussa herpesvirustapaus
Ruskeasuon tallit karanteenissa herpesvirusepäilyn takia
Myös Harjussa herpesvirustapaus
Ruskeasuolla on varmistettu ainakin yksi EHV-1 positiivinen hevonen

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi