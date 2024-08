Pekka Larsen: ”Tässä lajissa pitää olla intohimo, mutta Suomessa hyssytellään ja pelätään”

Mitä mieltä Larsen on suomalaisesta esteratsastuksesta ja siitä, että heitä ei näe arvokisoissa? Viimeisin suomalainen esteratsastaja olympialaisissa oli Christopher Wegelius vuonna 1980.

”Meiltä puuttuu kokonaan ammattimainen tekeminen. Meillä ei ole hevoskulttuuria. Mun silmissä ammattilaisia kilparatsastajia ovat Nina Fagerström, Anna-Julia Kontio ja Maiju Mallat. Muut ovat enemmän jämähtäneet paikoilleen, he ovat enemmänkin hevosten tuottajia, eli ratsastavat hevosen tietylle tasolle ja sitten myyvät sen. Joka ilman muuta on tärkeä homma sekin. Mutta Suomessa tosi monessa asiassa on menty väärään suuntaan, Suomessa hyssytellään ja pelätään. Lasten nyt vaan pitää pudota ponin tai hevosen selästä, ja monta kertaa!”

Kysymykseen, oliko ennen paremmin, Larsen vastaa, että osittain oli.

”Joissakin asioissa kyllä. Meillä oli ihan suunnaton halu ja intohimo tehdä, näyttää ja menestyä. Wegelius, Gordin, Maunulat… ei koko ajan valitettu vaan mentiin ja tehtiin, tai ainakin yritettiin. Samaa intohimoa en näe enää oikein kenessäkään.”

"Näen hyvin vähän ratsastajia, jotka haluaa tosissaan menestyä, tehdä sen valtavan työmäärän mitä se vaatii, ja tehdä niitä uhrauksia. Tyydytään vaan siihen mikä on helposti saavutettavissa, millä tasolla on kivaa. 145 sentin luokka ei paljoa vaadi jos sulla on varaa ostaa kunnollinen hevonen.”

Onko sitten muualla paremmin? No, itse asiassa on.

”Katso vaikka Viron, Latvian tai Liettuan ratsastajia! Niillä on olympiaedustaja, vaikka resurssit on paljon pienemmät. Ne on tehneet ihan järjettömän määrän työtä, käyneet läpi vaikka mitä. Semmoisia tallejakin ja maneeseja joihin suomalainen hevosenomistaja ei ikinä laittaisi hevostaan. Ja niinpä vaan niistä oloista ponnistetaan olympialaisiin. Viron estejunnutkin voitti juuri Suomen PM-kisoissa. Viron, Latvian ja Liettuan ratsastajat kilpailee koko ajan FEI:n ranking-luokkia. Missä meidän ratsastajat? Ei ainakaan ranking-luokissa. Se on vaan niin, että jos ratsastaja on FEI:n rankingissa 500:n parhaan joukossa elämä on paljon helpompaa, puhumattakaan jos on sadan joukossa. Meillä pitäisi Suomessa olla kahden ja kolmen tähden ranking-luokkia. Suomalaiset ovat liian varovaisia, voitontahtoa ei ole. Toisaalta, virolaiset ovat vähän liiankin innokkaita, eivät ajattele niinkään hevosen pitkäaikaista käyttöä.”

Entä Suomen nuoret sitten?

”Aura Vasama ja Annina Nordström ovat nations cup -tasolla. Myös Eveliina Talvio on ammattilainen ja Glamourin myynti oli ammattilaisen teko. Sillä mahdollistettiin hänen jatko. Eveliinalla on kasvamassa 8-vuotias huippuhevonen, oma kasvatti, isoihin luokkiin, nyt se on 145-tasolla. Kun näin sen nelivuotiaana, sanoin että tommosia ei ole kaupan, noin hyviä ei kukaan myy! Kovasti odotan Juuli Kontion ja Nina Fagerströmin paluuta korkeimmalle tasolle. Taito heillä riittää ainakin. Illin sisarukset ovat molemmat huippulahjakkaita. Jone on hyvä ihan kaikessa, paitsi ehkä siinä, miten kehitetään hevosta korkeammalle tasolle. Mutta se taito kasvaa iän myötä. Adin (Ad van de Wetering) kanssa katsottiin muutama vuosi sitten Sanin rataa jossain kisoissa ja hän sanoi: ”Mieti, tuo tyttö on vasta 12-vuotias! Mutta niitä sisaruksia onkin pienestä pitäen ohjattu oikealla tavalla.”

Mitä pitäisi tehdä?

”Meillä pitäisi olla joku systeemi, nythän valmennus on todella sekavaa. Adin erottaminen oli katastrofi esteratsastukselle. Hän on moderni ja positiivinen valmentaja, olen itsekin ratsastanut hänen valmennuksessaan. Ja jos tämmöinen yli kuuskymppinen ukko saa Adin valmennuksesta paljon irti, niin entä sitten nuoret!