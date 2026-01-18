Perjantaina pudonnut Niclas Aromaa jätti maailmancupin väliin - "Hevonen todisti, että se voi mennä tuolla tasolla"
Kauden yhdeksäs Länsi-Euroopan liigan maailmancupin osakilpailu hypättiin Saksan Leipzigissa. Kisan voittoon ratsasti Sveitsin Steve Guerdat, joka tarvitsee nyt pisteitä päästäkseen huhtikuussa ratsastettavaan finaaliin. Guerdat joutui selkäleikkauksen takia jättämään alkukauden hallikilpailut väliin, mutta on jo kolmessa osakilpailussa kerännyt pisteitä niin, että on kokonaispisteissä 10. sijalla.
Leipzigissa nollaratoja tuli kaikenkaikkiaan 11. Monessa osakilpailussa tiukka enimmäisaika on pelannut isoa roolia, mutta Leipzigissa se ei ollut suurin tekijä. Rata oli muhkea, tekemistä riitti ja moni kokenutkin pari sortui virheisiin.
Uusintaan ensimmäisenä lähtenyt Guerdat ratsasti nopean nollan, vaikka se ei katsojan silmään erityisen nopealta edes näyttänyt - hän teki sen niin eleettömästi. Uusintaradalla oli paljon pitkiä välejä, joissa tuli uskaltaa edetä. Moni sortuikin yliyrittämiseen, mikä johti rytmin ja tasapainon menettämiseen ja pudotuksiin.
Voitto tuli 12-vuotiaalla Albführen´s Iashin Sittellä. Palkintorahoja voitostaan Guredat kuittasi reilut 50 000 euroa.
Suomalaisista Leipzigissa kilpaili Niclas Aromaa, mutta epäonni perjantain 155 cm luokassa vesitti haaveet sunnuntain maailmancupista. Cascalinus sai harvinaisen kiellon esteelle numero kaksi, mutta hyppäsi radan muuten puhtaasti. Viimeisellä esteellä hevonen tuijotti estettä, mutta Aromaa sai sen kuitenkin siitä yli. Hyppy ajautui vasempaan reunaan ja ratsastaja menetti tasapainonsa ja putosi - mutta vasta maaliviivan jälkeen, joten ratsukkoa ei hylätty.
Vaikka ratsastajan paukkuliivi toimi kuten pitääkin, putoamisen seurauksena Aromaalla on sen verran kipuja, että päätti olla hyppäämättä tänään.
"Kipu olkapäässä ja lonkkassa oli sen verran, että en ratsastanut. Jos olisi pakko ollut niin varmasti olisi voinut mennä. Puhutaan sellaista korkeuksista ja tilanne nopeudesta, että jos et pysty reagoida oikein ja täysillä niin voi käydä huonosti", Aromaa kommentoi Hevosurheilu Ratsastukselle tekstiviestitse.
Cascalinuksen esitykseen perjantain luokassa hän on kuitenkin tyytyväinen.
"Hevonen hyppäsi super hyvin ja tuntui todella siltä mitä se on. Todennäköisesti ilman sitä viimeisen esteen malööria olisin ollut tänään lähtölistalla. Nyt ei kuitenkaan ollut se tunne, että 9 vuoden tauon jälkeen tällä tasolla kokemattomalla hevosella kannattaa lähteä kokeilemaan."
Maailmancupin hän katsoi televisiosta. Rata olisi toisaalta sopinut heille, sillä siinä vaadittiin sujuvuutta. Toisaalta radan vaikeudet tulivat nopeasti esille.
"Ensiksi se näytti linjoilta aika sujuvalta ja tietysti meille sopii, kun voi vaan mennä eteenpäin. Osoittautui kuitenki aika vaikeaksi ja ensimmäinen sarja oli jo ratkaiseva. Siinä ehkä vaikeus se, että se tuli hyvin nopeasti kulmasta ja b-osan vesimatto alla jarrutti niitä. Ei siksi että ne vettä katsoisi, mutta Leipzigissa on aina niin, kuten nytkin joka radalla, että se on suoraan lamppujen alla ja se sininen on todella kirkas ja lamput heijastaa siihen", Aromaa kommentoi sunnuntain rataa.
Aromaan katseet ovat jo Helsingin osakilpailussa, vaikka hän toteaakin, että kauden päätähtäin on ulkokaudessa. NC-kilpailut ja kvaalautua viimeistään vuoden 2027 EM-kilpailuihin.
"Kyllähän se hevonen todisti, että se voi tolla tasolla mennä. On kiva lähteä sitten ensi kerralla ihan toisesta asetelmasta. Kyllä tästä pitää se positiivinen ottaa mukaan, vaikka just tällä hetkellä se tuntuu vaikealta, kun on kuitenkin aika kriittinen omaan tekemiseen. Mutta eiköhän tämä parin päivän päästä näytä toiselta ja kun pääsee seuraamaan kisaan niin sitten helpottaa. Ei tässä päätä santaan laiteta. Ei se ole eka kerta, kun betonin kautta lähdetään nousuun!" Aromaa kirjoittaa hymiön kera.
