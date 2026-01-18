Perjantaina pudonnut Niclas Aromaa jätti maailmancupin väliin - "Hevonen todisti, että se voi mennä tuolla tasolla"

Maailmancupin hän katsoi televisiosta. Rata olisi toisaalta sopinut heille, sillä siinä vaadittiin sujuvuutta. Toisaalta radan vaikeudet tulivat nopeasti esille.

"Ensiksi se näytti linjoilta aika sujuvalta ja tietysti meille sopii, kun voi vaan mennä eteenpäin. Osoittautui kuitenki aika vaikeaksi ja ensimmäinen sarja oli jo ratkaiseva. Siinä ehkä vaikeus se, että se tuli hyvin nopeasti kulmasta ja b-osan vesimatto alla jarrutti niitä. Ei siksi että ne vettä katsoisi, mutta Leipzigissa on aina niin, kuten nytkin joka radalla, että se on suoraan lamppujen alla ja se sininen on todella kirkas ja lamput heijastaa siihen", Aromaa kommentoi sunnuntain rataa.

Aromaan katseet ovat jo Helsingin osakilpailussa, vaikka hän toteaakin, että kauden päätähtäin on ulkokaudessa. NC-kilpailut ja kvaalautua viimeistään vuoden 2027 EM-kilpailuihin.

"Kyllähän se hevonen todisti, että se voi tolla tasolla mennä. On kiva lähteä sitten ensi kerralla ihan toisesta asetelmasta. Kyllä tästä pitää se positiivinen ottaa mukaan, vaikka just tällä hetkellä se tuntuu vaikealta, kun on kuitenkin aika kriittinen omaan tekemiseen. Mutta eiköhän tämä parin päivän päästä näytä toiselta ja kun pääsee seuraamaan kisaan niin sitten helpottaa. Ei tässä päätä santaan laiteta. Ei se ole eka kerta, kun betonin kautta lähdetään nousuun!" Aromaa kirjoittaa hymiön kera.