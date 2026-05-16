Petra Rantalan elämän hevonen Corleone lopetettiin: "Eniten mä olen kiitollinen"

Corleone (Erovisku - Karine, VIreeni) lopetettiin omaan tarhaansa keskiviikkona suolikierteen takia.

Petra Rantala kertoo, että ähky tuli äkkiä ja yllättäin.

"Pidin huolen siitä, ettei joutunut kärsimään yhtään enempää kuin tarpeen", hän kertoo.

Tuttu eläinlääkäri Marju Stenberg oli sinä päivänä käymässä, katsomassa tammoja.

Naiset kävivät katsomassa talon jalostusoriin, sillä se oli ollut Rantalan mielestä huono kengittää ja hän oli alkanut arvella, että takapolvissa voisi olla sanomista.

Tuolla hetkellä Rantala muistaa ajatelleensa "jumalauta miten se on hieno vielä 24-vuotiaanakin".

Polvet katsottiin. Toinen takapolvi oli vähän täyttynyt.

Rantalasta alkoi kuitenkin tuntua, että kaikki ei ollut niin kuin yleensä.

Tarhalle mentyä hevonen oli tullut suoraan hänen luokseen ja painanut päänsä omistajansa rintaan.

Se ei ollut ihan tavatonta, mutta se oli epätavallista.

Tämän jälkeen hevonen käveli pienen ympyrän, ja toisti saman. Tuli taas, ja painoi jälleen päänsä omistajansa syliin.

Sitten se kävi piehtaroimassa. Söi porkkanan. Ulospäin ei näkynyt mitään, mutta Rantalan pahaenteinen tunne vahvistui.

Hän sanoi Stenbergille "mitäköhän se haluaa kertoa?"

Päätettiin hakea autosta stetoskooppi ja kuunnella varmuuden vuoksi pulssi ja vatsaäänet, vaikka ähkyn oireita ei ollutkaan. Rantala kyllä oli ne oppinut tunnistamaan.

Pulssi oli liian korkea. Suolistoäänet kuuluivat stetoskooppiin epätavallisen "piukeina".

Hevonen otettiin sisälle talliin. Tässä kohtaa pulssi lähti nousemaan lisää.

Kun Stenberg diagnosoi suolikierteen, Rantalalla oli kristallinkirkkaana se, miten toimitaan.

"Se oli sataprosenttisen selvä miten ystävän kanssa tehdään", Rantala sanoo. Hän menetti perjantaina pitkään saattohoidossa olleen äitinsä ja sanoo, että olisi aika taata ihmisille sama kuin eläimillekin, mahdollisuus päästä pois nopeasti, jos toivoa ei enää ole.

"Kävelin Korkin kanssa sen omaan tarhaan ja päästin sen irti. Se käveli mökkiinsä ja kävi oljille makaamaan. Mä menin viereen. Ja siihen se lopetettiin. Pää mun sylissä."

Rantala on onnellinen siitä, että tämä meni näin. Että kärsiminen jäi ehdottomaan minimiin.

"Koko aamupäivän se oli riehunut ihan innoissaan kukkulan kuninkaana ja hörhötellyt tammoille."

Rantalalla on kaksi korkkilaista itsellään, Constanzia ja Sågarsin Sofi ja hän tietää, että tänä keväänä on syntynyt jo viisi Corleonen varsaa ympäri Suomea.

"Taika-Pasi voitti muutama viikko sitten raveissa ja Bea-Maria Puikkosen Häyrilän Hermanni juoksi koelähdön."

"Tänään joku koulujälkeläinen on juuri pärjännyt jossakin ja huomenna starttaa monta estehevosta KiVa-tallin kisoissa.

”Meille todella mieluisa työkaveri”, kertoo Maarit Hämäläinen Sundsvikin oriasemalta jossa Corleone astui viimeiset kautensa ja oli viime vuonna käytetyin suomenratsuori.

”Todellinen työmyyrä, aina valmis. Ja herrasmies isolla H:lla. Lisäksi sehän 'puhui', ilmoitti aina ihan kaikesta. Jos ihminen siis vähänkin puhuu hevosen kieltä", Hämäläinen sanoo.

"Juuri sellainen suomenhevonen joka jokaisen pitäisi saada kokea elämässään.”

Jälkeläisiä oriilla on Hippoksen tietokannassa 80 ja viime kesänä astutettiin 25 tammaa.

Rantala on totta kai surullinen, mutta ennen muuta hän sanoo olevansa kiitollinen.

"Eniten mä olen kiitollinen. Hirmu kiitollinen. Mä olen saanut Korkin kanssa sellaisia elämyksiä, ettei mitään rajaa ja tavannut sen avulla huippuihmisiä kuten Heidi Svanborgin, Kainulaisen Lilon ja Tiina Karkkolaisen, jotka ovat opettaneet mulle kokonaan tämän hevosurheilun toisen puolen, ratsastuksen."

Rantala sanoo, että Corleone on vanhan ajan suomenhevonen. Palvelualtis ja mutkaton, aina kiltti.

"Se on taipunut joka hommaan, mitä ikinä on keksitty. Ja kaikenlaista on myös keksitty."