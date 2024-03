Quillan KS myytiin hunteriksi USA:an, ja hyvä niin, toteaa Eeva-Liisa Penttilä: "Hyvä hevonen on mielessä jatkuvasti, sä menetät sen takia yöunesikin"

Penttilä toteaa, että loppujen lopuksi on melko loogista, että 7-vuotiaaksi kääntyneen Quillanin laji on hunter. Hän sanoo vaihtaneensa mielipidettään lennossa. "Mä ajattelin ennen, että kaikista huonoista estehevosista on huntereiksi, mutta ei se niin mene. Hyvän hunterin löytäminen on itse asiassa vaikeampaa kuin hyvän estehevosen", Penttilä toteaa.

Hän arvelee, että hevonen, jolla on GP-potentiaalia on harvoin hyvä hunter. Penttilän mukaan Quillanin tapainen "diesel-moottori" on hunterille hyväksi, jotta suoritus pysyy tasapainoisena ja vaivattoman näköisenä, ilman tempon vaihteluita. Esteet ovat matalia, 120 senttiä on jo iso korkeus. Hevoset etenevät radalla rauhalliseen, tasaiseen tahtiin, ohjat löysällä. Tästä on esteluokan uusintaratsastus kaukana.

"Hunter on laji, jossa on oltava korrekti. Hunter on esteratsastusta, joka eroaa eurooppalaistyylisestä lajista siinä, että hunter-luokassa hyppy on tavallaan vain vähän isompi samanlainen laukka-askel. Siinä lajissa ei haeta mitään Christopher Wegeliuksen haaveilemaa "ruoskaniskun kaltaista räjähtävää ja paukahtavaa irtiottoa maasta", vaan kaiken pitää olla sulavaa ja vaivatonta. Eli varmasti oikein mukava laji hevoselle!" Penttilä summaa.