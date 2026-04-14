Ratsastuksen viikko 16: Vihdissä ratsastetaan eteen-alas nelostason hollantilaistuomarin silmien alla
Ekstramielenkiintoa tulee siitä, että Vihdissä nähdään nyt huhtikuussa kansallisessa kouluratsastuksessa käyttöön otettua eteen-alas -ratsastusta ja tuomaristossa on sen onnistumista arvioimassa Sari Vekan, Jorma Kainulaisen, Irmeli Summasen, Hanne-Mari Kiutun, Noora Sarjasen ja Maria Wennerstrandin apuna ja vahvistuksena kansainvälinen nelostason tuomari Eddy de Wolff van Westerrode.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
16.–19.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Oudkarspel, NED
Emmi Tapio – Evyta / I De Fix 1*-Intro
Hedwig Wikström – Lawesta / CCI2*
17.–19.4. Kouluratsastus CDI3* Golegã, POR
Joanna Robinson – Glamouraline
15.–19.4. Valjakkoajo CAI3-H1 Kronenberg, NED
Talvikki Järvinen – Kassander
15.–19.4. Esteratsastus CSI3* Nancy, FRA
Oona-Julia Roto – Parinoor vh Eegdeken / Espuma Pommex Z, Peter Pan van de Berghoeve, AHG Whiterock de Muse of Cruis 1*
Aura Vasama – Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper YH 1*
15.–19.4. Esteratsastus Compiègne, FRA
CSIOY
Jone Illi – Celtas Quillian, Lucky Diamant van den Heezerenbosch
CSIOP
Emma Ramponi – Looping de Zeys
CSI U25-A
Aida Hämäläinen – KMS Ballygriffin Max
Jone Illi – Campsite PS, Chadera Rouge PS
Sani Illi – Henriette He'las, Isabel Lady M
Veera Salminen – Opal de Semilly V, Cayadina
CSIOJ
Aida Hämäläinen – Hurby
Sani Illi – Its Me G, Kasilias Eas Sho Z
Saara Kojola – Quartz van de Heemstede
Isabel Lovina Olsson – Genereux Fortuna, Haya
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3
15.-19.4. CSI2* Opglabbeek, BEL
Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale / Taloubeau of Colors Z, Proper YH 1*
Nina Fagerström – Temptation van het Schaeck 239 1*
Elena Olga Marjatta Hietanen – Electra, I'm Aljana Special 1*
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule, Jaipur du Thot 1*
16.–19.4. Kouluratsastus CDIYH Fontainebleau, FRA
Niina Nilosaari – Forex NN
Kansalliset kilpailut
17.–19.4. Esteratsastus, Hevosopisto Spring Finals, Hevosopisto, Ypäjä
18.4. Kouluratsastus, VDC kvaalikilpailu, Vihti Dressage Center
Grand prix'ssä ovat kotimaan kovat näyttämässä venytystä pitkälle ohjalle ja hankkimassa SM- ja PM- kvaaleja nelostason FEI-tuomari Eddy de Wolff van Westerroden silmän alla.
Ehrnrooth Elisabet - Heslegård's Fürst Louis
Hagelstam Stella - MSJ Disney Fairytale
Hagelstam Stella - Hagels Prince Nassak
Hagelstam Stella - New Hill Danneman
Sikström Jasmin - Clementine II
Vaurio Ville - Dante NL
19.4. Vikellys, Equus ry & Stall Anna Riders vikellyskilpailu, Ratsastusseura Equus ry, Stall Anna
SRL:n strategiaseminaari ja kevätkokous 18.–19.4.
Ratsastajainliitto järjestää lauantaina 18. huhtikuuta strategiaseminaarin, jossa luodaan suuntaa ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuudelle. Päivän aikana tarkastellaan ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuutta useista näkökulmista. Ajatuksia herättämässä ovat asiantuntijapuhujat Kalle Ruuskanen, Petri Keskitalo, Saara Iivari ja Timo Berry, sekä paneelissa seura- ja vapaaehtoistoimijat.
Ratsastajainliiton sääntömääräiset kevätkokoukset järjestetään hybridikokouksina sunnuntaina 19.4. klo 11.00 alkaen. Fyysinen kokouspaikka on Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa.