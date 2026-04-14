Elisabet Ehrnrooth on startilla lauantaina Fürst Louisin kanssa. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 16: Vihdissä ratsastetaan eteen-alas nelostason hollantilaistuomarin silmien alla

Kisoja on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Ja sunnuntaina SRL:n kevätkokous.
Ekstramielenkiintoa tulee siitä, että Vihdissä nähdään nyt huhtikuussa kansallisessa kouluratsastuksessa käyttöön otettua eteen-alas -ratsastusta ja tuomaristossa on sen onnistumista arvioimassa Sari Vekan, Jorma Kainulaisen, Irmeli Summasen, Hanne-Mari Kiutun, Noora Sarjasen ja Maria Wennerstrandin apuna ja vahvistuksena kansainvälinen nelostason tuomari Eddy de Wolff van Westerrode.

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

16.–19.4. Kenttäratsastus CCI4*-S Oudkarspel, NED
Emmi TapioEvyta / I De Fix 1*-Intro
Hedwig WikströmLawesta / CCI2*

17.–19.4. Kouluratsastus CDI3* Golegã, POR
Joanna RobinsonGlamouraline

15.–19.4. Valjakkoajo CAI3-H1 Kronenberg, NED
Talvikki JärvinenKassander

15.–19.4. Esteratsastus CSI3* Nancy, FRA
Oona-Julia RotoParinoor vh Eegdeken / Espuma Pommex Z, Peter Pan van de Berghoeve, AHG Whiterock de Muse of Cruis 1*
Aura VasamaDeejay KDW Z, Ganache de Riverland / Piper YH 1*

15.–19.4. Esteratsastus Compiègne, FRA
CSIOY
Jone IlliCeltas Quillian, Lucky Diamant van den Heezerenbosch

CSIOP
Emma RamponiLooping de Zeys

CSI U25-A
Aida HämäläinenKMS Ballygriffin Max
Jone IlliCampsite PS, Chadera Rouge PS
Sani IlliHenriette He'las, Isabel Lady M
Veera SalminenOpal de Semilly V, Cayadina

CSIOJ
Aida HämäläinenHurby
Sani IlliIts Me G, Kasilias Eas Sho Z
Saara KojolaQuartz van de Heemstede
Isabel Lovina OlssonGenereux Fortuna, Haya
Veera SalminenKandinsky, Pure Joy 3

15.-19.4. CSI2* Opglabbeek, BEL
Anna-Julia KontioJay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale / Taloubeau of Colors Z, Proper YH 1*
Nina FagerströmTemptation van het Schaeck 239 1*
Elena Olga Marjatta HietanenElectra, I'm Aljana Special 1*
Anna KossmannHope des Besnards, Orado du Vieux Saule, Jaipur du Thot 1*

16.–19.4. Kouluratsastus CDIYH Fontainebleau, FRA
Niina NilosaariForex NN

Kansalliset kilpailut

17.–19.4. Esteratsastus, Hevosopisto Spring Finals, Hevosopisto, Ypäjä

18.4. Kouluratsastus, VDC kvaalikilpailu, Vihti Dressage Center

Grand prix'ssä ovat kotimaan kovat näyttämässä venytystä pitkälle ohjalle ja hankkimassa SM- ja PM- kvaaleja nelostason FEI-tuomari Eddy de Wolff van Westerroden silmän alla.

Ehrnrooth Elisabet - Heslegård's Fürst Louis

Hagelstam Stella - MSJ Disney Fairytale

Hagelstam Stella - Hagels Prince Nassak

Hagelstam Stella - New Hill Danneman

Sikström Jasmin - Clementine II

Vaurio Ville - Dante NL

19.4. Vikellys, Equus ry & Stall Anna Riders vikellyskilpailu, Ratsastusseura Equus ry, Stall Anna

SRL:n strategiaseminaari ja kevätkokous 18.–19.4.

Ratsastajainliitto järjestää lauantaina 18. huhtikuuta strategiaseminaarin, jossa luodaan suuntaa ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuudelle. Päivän aikana tarkastellaan ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuutta useista näkökulmista. Ajatuksia herättämässä ovat asiantuntijapuhujat Kalle Ruuskanen, Petri Keskitalo, Saara Iivari ja Timo Berry, sekä paneelissa seura- ja vapaaehtoistoimijat.

Ratsastajainliiton sääntömääräiset kevätkokoukset järjestetään hybridikokouksina sunnuntaina 19.4. klo 11.00 alkaen. Fyysinen kokouspaikka on Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa.

