Ratsastuksen viikko 16: Vihdissä ratsastetaan eteen-alas nelostason hollantilaistuomarin silmien alla

CSIOJ

Aida Hämäläinen – Hurby

Sani Illi – Its Me G, Kasilias Eas Sho Z

Saara Kojola – Quartz van de Heemstede

Isabel Lovina Olsson – Genereux Fortuna, Haya

Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3

15.-19.4. CSI2* Opglabbeek, BEL

Anna-Julia Kontio – Jay Jay van de Mottelhoeve, Senorita van de Nachtegale / Taloubeau of Colors Z, Proper YH 1*

Nina Fagerström – Temptation van het Schaeck 239 1*

Elena Olga Marjatta Hietanen – Electra, I'm Aljana Special 1*

Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule, Jaipur du Thot 1*

16.–19.4. Kouluratsastus CDIYH Fontainebleau, FRA

Niina Nilosaari – Forex NN

Kansalliset kilpailut

17.–19.4. Esteratsastus, Hevosopisto Spring Finals, Hevosopisto, Ypäjä

18.4. Kouluratsastus, VDC kvaalikilpailu, Vihti Dressage Center

Grand prix'ssä ovat kotimaan kovat näyttämässä venytystä pitkälle ohjalle ja hankkimassa SM- ja PM- kvaaleja nelostason FEI-tuomari Eddy de Wolff van Westerroden silmän alla.

Ehrnrooth Elisabet - Heslegård's Fürst Louis

Hagelstam Stella - MSJ Disney Fairytale

Hagelstam Stella - Hagels Prince Nassak

Hagelstam Stella - New Hill Danneman

Sikström Jasmin - Clementine II

Vaurio Ville - Dante NL

19.4. Vikellys, Equus ry & Stall Anna Riders vikellyskilpailu, Ratsastusseura Equus ry, Stall Anna

SRL:n strategiaseminaari ja kevätkokous 18.–19.4.

Ratsastajainliitto järjestää lauantaina 18. huhtikuuta strategiaseminaarin, jossa luodaan suuntaa ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuudelle. Päivän aikana tarkastellaan ratsastuksen ja hevosalan tulevaisuutta useista näkökulmista. Ajatuksia herättämässä ovat asiantuntijapuhujat Kalle Ruuskanen, Petri Keskitalo, Saara Iivari ja Timo Berry, sekä paneelissa seura- ja vapaaehtoistoimijat.

Ratsastajainliiton sääntömääräiset kevätkokoukset järjestetään hybridikokouksina sunnuntaina 19.4. klo 11.00 alkaen. Fyysinen kokouspaikka on Scandic Helsinki Aviacongress, Vantaa.