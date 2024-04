Ratsastuksen viikko 17: Pariisi mielessä

25.–27.4. Matkaratsastus CEI2* 120 Carmona, Espanja / clubcaballistacarmona@hotmail.com

Viljami Häggblom / Catus de Gion / Juno YJ1*

Saana Nieminen / Hadi de Llormols / Bengali Shama YJ1*

27.–28.4. Kenttäratsastus CCI2*-S Luhmühlen, Saksa / www.luhmuehlen.de

Anselmi Laiho / Krogarden Tenor

Elmo Laiho / Bali

Emmi Tapio / Evyta / Culmano 1*-Intro

Anna Niska / Tropic Night 1*-Intro

25.–28.4. Esteratsastus CSI2* Zielona Gora, Puola / http://www.4fouee.pl/

Jasmin Seppälä / Attention Z, Comme Il Feu Z, Kerel van het Sterrebos

24.–28.4. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, Belgia / http://www.sentowerpark.com/

John Antell / Delicate One M, Jan Diamo R.T. / Nordick 1* / L’Intouchable, Mante YH1*

Petra Heikkinen / Hurby, Oechie-K / Aroha Caramel, Idole Moussardiere 1* / Maluta YH1*

Anna-Julia Kontio / Jay Jay van de Mottelhoeve / Raindrops On Roses Mi Amor 1* / Cooper van het Heeserhof Z YH1*

Heidi Mulari / Q And Q DK Z 1*

Olivia Tuomi / Alabama Balia, Graal 1*