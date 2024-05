Ratsastuksen viikko 18: Hyvänen aika, mikä väenpaljous maailmalla!

2.–5.5. Esteratsastus CSI3* Redefin, Saksa / www.psi-events.de

Anniina Nordström / Esquire Z, Fuzhou, Gabalier HRH / Baloutina HB YH1*

2.–5.5. Kenttäratsastus CCI2*-S Pratoni del Vivaro, Italia / www.greventing.com

Kia Hyttinen / Mint L

1.–5.5. Esteratsastus CSI2* Drammen, Norja / LINKKI

Sanna Backlund / Isabella HX, Lasko 75, Marlene HX

Jasmin Engblom / Indy-Loma, Mylander T

Sofia Granat / Hublot, Lecafu

Valtteri Gundersby / Clavina Y, Cornet’s Countess / C’est La Vie De Lux, Kanndiaro CGC YH1*

Anni Hjerpe / Callboy, D.Chacco’s Dominator Z, Lipstick HX

Jenna Kassinen / Bruce De Berks, Joey d’Udine

Pipsa Koski / Hermione Brulaire, Iprimero, Jack, Jumper

Olivia Kultarinta / Cleopatra

Vilma Lappalainen / Knokke HX, Kuracca / No Nonsense HX YH1*

Liida Lehtonen / Cedrik 11, Cleany vd Kattevennen Z

Antti Linna / Don Jan S Z, L-Maltia

Eveliina Liukkonen / Good Quality TN

Ida Palmos / Jorrera CKV

Alina Salo / Da Vinci, Kiki, Van Der Vaart R

Ikäryhmät

CSIJ juniorit

Aida Hämäläinen / Prada de la Liniere / Calico Z

Aada-Minea Hanhela / Helena SH / Lotus vd Bisschp

Jone Illi / Celtas Quillian / Eolita L, Its Me G

Nea Korpela / Dolanda / Call Me Maybe

Patricia Ivanitskiy / Birte Star K Z

Roosa Kuivalainen / Black Friday

Nella Mäyrä / Clarissa RD, Janina van het Goteringenveld

Ella Nuuttila / Gracia

Mona Relander / Ibeau SMH

Katariina Ala-Äijälä / Landors

Veera Salminen / Kazino, Singa / Pure Joy

Emma Havanka / Catoki’s Lud S

CSIP poniratsukot

Veera Salminen / Nero van de Bucxtale

Emma Havanka / Exan’s Revansch

Angelina Appelqvist / Karlos, Oatfield Starbreeze

CSI-Ch lapsiratsastajat

Max Backlund / Hacker H

Sani Illi / Backwoods Challenger, Gigant

Mandi Kovalainen / Don Juan, L’Espoir van Dorperheide

Isabel Olsson / Oxana Aeg

Nita Tolonen / Keep Going, Manouscha van’t Steenputje, Zipper

1.–5.5. Esteratsastus CSI2* Nancy, Ranska / n.r@clib.fr

Teresita Bremer / Champions Ludwig / Must Have Chocolate 1*

Majlen Fazer / Kensigton Am-A

2.–5.5. Esteratsastus CSI2* Boguslawice, Puola / http://www.stadoboguslawice.com.pl

Janna Huhtanen / Fabuleuse d’Azur, Hamont