Vekardo on viihtynyt Novassa ennenkin. Kuva: Leena Alerini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 2: Talvikisat Stable Novassa ja Kontio viiden tähden maailmancupia Sveitsissä

Pikku hiljaa kisakausi pyörähtää käyntiin. Anna-Julia Kontio hyppää Cayadinalla viiden tähden maailmancupia ja Hyvinkäällä kisataan kansallista koulua.
Julkaistu

7.-11.1. Esteratsastus CSI5*-W Basel, SUI / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve

Anna-Julia Kontiolla on nyt virallinen kelpoisuus 160-luokkiin Cayadinalla hänen hankittuaan tarvitun tuloksen Mechelenin 150-luokasta.

7.-11.1. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie-K / Maluta, Olonie DP 1*
Elena Hietanen – Electra
Sofia Tuomisto – Cazanannie BB / Mando Diao 1*
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
Lumi Ramponi – Nieshe van Berkenbroeck, Unico van’t Grobbenhof Z 1*

7.-11.1. Esteratsastus CSI2* Neustadt Dosse, GER / LINKKI
Laura Aromaa – San Lago's Diarosa / Madita YH1*
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
Annina Nordström – Esquire Z, Lazzaro Star / Diamant’s Dolly, Untouched RV Z YH1*
Hanna Nordström – Imprimero, Johnny Boy 8

Kansalliset kisat

11.1. Kouluratsastus, DTT January Dressage, Stable Nova, Hyvinkää
Winter Cup 2025-26

Hyvinkäällä ratsastetaan Winter Cupia, jonka kautta tähtäin on Helsinki International Horse Show'n superfinaalissa. Radalla nähdään Lassi Lehmuston ja Vekardon johdolla luokka, jossa 10 starttaajasta 8 on suomenhevosia, mukana myös Taikatumma ja Loiste Priimus.

Intermediaire A-luokassa starttaavat näillä näkymin Sirpa Degerth-Káldi San Diego, Nina Dunder Ladino das Cardas, Anna Kärkkäinen Minion Verde, Veera Paloheimo Sanmourano van Nova Stables, Jasmin Sikström Clementine II ja Anna von Wendt Lord Byron.

