John Antell keräsi viime kesänä SM-viikonlopun aikana niin paljon pokaaleja, etteivät ne kaikki mahtuneet syliin. Tuleeko tänä vuonna toinen mokoma lisää?
John Antell keräsi viime kesänä SM-viikonlopun aikana niin paljon pokaaleja, etteivät ne kaikki mahtuneet syliin. Tuleeko tänä vuonna toinen mokoma lisää?Kuva: Ella Jauhiainen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 32: SM-kisat ja Finnderby Ypäjällä

Suomalaisia osallistuu kansainvälisiin kilpailuihin taas sankoin joukoin ja samaan aikaan hypätään kaikkien ikäluokkien SM-kisat Ypäjällä.
Julkaistu

4.-9.8. Kouluratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailut Verden, GER / LINKKI
Merita Hagren – Chantal, Iron’s Son
Yvonne Österholm – Soretto

Noora Helve – Divineishstar (karsiutui kisasta)

4.-9.8. Islanninhevosten askellajiratsastuksen PM-kilpailut Skåne, SWE / LINKKI
Seniorit
Arnella Nyman – Solfaxi frá Reykjavík
Katie Sundin Brumpton – Kolbeinn från Fögruhlid ja Kolka från Fögruhlid
Laura Nyström – Gilda fra Stenkullagård
Katariina Koskela – Kvikur fra Nautabüi
Arnor Dan Kristinsson – Dökkvi frá Álfhólum
Viivi Soimes-Mattila – Mestur fra Livsvatn
Veera Sirén – Spaði fra Skarði

Nuoret
Kanerva Niemi – Sinfonia fra Kaakkola
Bianca Söderholm – Skálmöld frá Skáney
Vilma Mätäsniemi – Hvammur frá Hvolsvelli

Juniorit
Anette Korhonen – Alisa frá Strandarhjáleigu
Lilja Kontio – Dásemd frá Traðarholti
Tilda Brandes – Jara frà Horni

Joukkueenjohto
Maggi Jónsson
Sandy Carson

5.-9.8. Esteratsastus CSI4* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Milestone T / Magic Touch / New Touch van ‘t Santbosch
Anna-Julia Kontio – Balvino, Heart Touch WW, Jay Jay van de Mottelhoeve / Proper
Maria Aminoff – Porsche, Shangri-La, Taloubeau of Colors Z
Nina Fagerström – Temptation van het Schaeck

John Antell keräsi viime kesänä SM-viikonlopun aikana niin paljon pokaaleja, etteivät ne kaikki mahtuneet syliin. Tuleeko tänä vuonna toinen mokoma lisää?
Anna-Julia Kontio ja Jay Jay yhdeksänsiä 70:n osallistujan 150-luokassa – "Menimme omaa tahtia"

5.-9.8. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco ‘s Dominator Z / A Special One Z
Jone Illi – Celtas Quillian, Chadera Rouge PS / I’m Blue, Bombay / Campsite PS U25 / Domino van Heechhiem Z
Hugo Kogelnig – Chillout 3 / Utopie / Comme Une Dame U25 / BG Desperados by Hidalgo Z
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve / Piper

6.-9.8. Kenttäratsastus CCI3*-S Hamm, GER / LINKKI
Ann-Charlotte Palmgren – Insa

Kansalliset kilpailut

6.-9.8. Esteratsastus, Hevosopisto Championship Weekend & Finnderby XXXXX, Hevosopisto Ypäjä
Suomen mestaruus 2026, Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026

John Antell keräsi viime kesänä SM-viikonlopun aikana niin paljon pokaaleja, etteivät ne kaikki mahtuneet syliin. Tuleeko tänä vuonna toinen mokoma lisää?
SM-kisat käynnistyvät Ypäjällä torstaina: Backlund hyvästelee kilpauran, Huhtanen haaveilee mitalista

7.-9.8. Kouluratsastus, Päijänne Dressage Days, Suojakallion Hevosurheilukeskus, Korpilahti
Paccelli 4v Cup 2026

8.-9.8. Parakouluratsastus, Päijänne Dressage Days, Suojakallion Hevosurheilukeskus, Korpilahti

8.-9.8. Kouluratsastus, Kansalliset kouluratsastuskilpailut ja L-S Aluemestaruudet, Artukaisten ratsastuskoulu, Turku

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