Ratsastuksen viikko 32: SM-kisat ja Finnderby Ypäjällä
4.-9.8. Kouluratsastuksen nuorten hevosten MM-kilpailut Verden, GER / LINKKI
Merita Hagren – Chantal, Iron’s Son
Yvonne Österholm – Soretto
Noora Helve – Divineishstar (karsiutui kisasta)
4.-9.8. Islanninhevosten askellajiratsastuksen PM-kilpailut Skåne, SWE / LINKKI
Seniorit
Arnella Nyman – Solfaxi frá Reykjavík
Katie Sundin Brumpton – Kolbeinn från Fögruhlid ja Kolka från Fögruhlid
Laura Nyström – Gilda fra Stenkullagård
Katariina Koskela – Kvikur fra Nautabüi
Arnor Dan Kristinsson – Dökkvi frá Álfhólum
Viivi Soimes-Mattila – Mestur fra Livsvatn
Veera Sirén – Spaði fra Skarði
Nuoret
Kanerva Niemi – Sinfonia fra Kaakkola
Bianca Söderholm – Skálmöld frá Skáney
Vilma Mätäsniemi – Hvammur frá Hvolsvelli
Juniorit
Anette Korhonen – Alisa frá Strandarhjáleigu
Lilja Kontio – Dásemd frá Traðarholti
Tilda Brandes – Jara frà Horni
Joukkueenjohto
Maggi Jónsson
Sandy Carson
5.-9.8. Esteratsastus CSI4* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Juulia Jyläs – Carlyle, Milestone T / Magic Touch / New Touch van ‘t Santbosch
Anna-Julia Kontio – Balvino, Heart Touch WW, Jay Jay van de Mottelhoeve / Proper
Maria Aminoff – Porsche, Shangri-La, Taloubeau of Colors Z
Nina Fagerström – Temptation van het Schaeck
5.-9.8. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco ‘s Dominator Z / A Special One Z
Jone Illi – Celtas Quillian, Chadera Rouge PS / I’m Blue, Bombay / Campsite PS U25 / Domino van Heechhiem Z
Hugo Kogelnig – Chillout 3 / Utopie / Comme Une Dame U25 / BG Desperados by Hidalgo Z
Aura Vasama – Celantiana C, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland / Opaline vd Caatshoeve / Piper
6.-9.8. Kenttäratsastus CCI3*-S Hamm, GER / LINKKI
Ann-Charlotte Palmgren – Insa
Kansalliset kilpailut
6.-9.8. Esteratsastus, Hevosopisto Championship Weekend & Finnderby XXXXX, Hevosopisto Ypäjä
Suomen mestaruus 2026, Racing Noviisisarja 2026, Racing Trophy 5v ja 6v hevosille 2026
7.-9.8. Kouluratsastus, Päijänne Dressage Days, Suojakallion Hevosurheilukeskus, Korpilahti
Paccelli 4v Cup 2026
8.-9.8. Parakouluratsastus, Päijänne Dressage Days, Suojakallion Hevosurheilukeskus, Korpilahti
8.-9.8. Kouluratsastus, Kansalliset kouluratsastuskilpailut ja L-S Aluemestaruudet, Artukaisten ratsastuskoulu, Turku