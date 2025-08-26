Ratsastuksen viikko 35: Kouluratsastuksen EM-kilpailut Ranskassa, esteratsastuksen GP-finaalit PowerParkissa ja suomenratsujen kuninkaalliset Ypäjällä
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
26.–31.8. Kouluratsastus, Euroopan mestaruus, Crozet, FRA / LINKKI
Joanna Robinson - Glamouraline
Henri Ruoste - Tiffanys Diamond
Jenni Matilda Schmechel - Zagal Azores
Joukkueen kapteeni Tanja Takkula
26.–31.8. Esteratsastus CSI2* Brussels, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto - AHG Whiterock de Muse of Cruise, Parinoor vh Eegdeken
29.–31.8. Kenttäratsastus CCI2*-S, Segersjö, SWE / LINKKI
Lumi Joutsen - Louie Bracciole
Aki Karhapää - Linekers Elegia
Kansalliset kilpailut
29.–31.8. Esteratsastus, Jumping PowerPark, PowerParkin ravirata, Kauhava
Pohjola Gold Grand Prix, Pohjola Silver Grand Prix, Pohjola Bronze Grand Prix ja Pohjola Small Grand Prix finaalit, Racing Trophy 5-, 6-v hevosille, Racing Masters 7-8 v hevoset
28.–31.8. Kouluratsastus, Suomenratsujen Kuninkaalliset x Back On Track, Ypäjä
29.–31.8. Esteratsastus, Suomenratsujen Kuninkaalliset x Back On Track, Ypäjä
30.–31.8. Kenttäratsastus, SuoVaRi Eventing Presented by Sparkles, Wanhamäen talli, Suonenjoki & Teittilän talli, Pieksämäki
Junioreiden ja ponien Suomen mestaruus, Ostoskatu.com Big Tour, Candy Cup Finaali
