Tanja Sellman-Rauhamäki ja Lavilan Muru. Kuva: Hanna-Mari Laitinen
Ratsastuksen viikko 35: Kouluratsastuksen EM-kilpailut Ranskassa, esteratsastuksen GP-finaalit PowerParkissa ja suomenratsujen kuninkaalliset Ypäjällä

Itä-Suomessa kilpaillaan kenttäratsastuksessa junioreiden ja ponien Suomen mestaruudesta.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

26.–31.8. Kouluratsastus, Euroopan mestaruus, Crozet, FRA / LINKKI
Joanna Robinson - Glamouraline
Henri Ruoste - Tiffanys Diamond
Jenni Matilda Schmechel - Zagal Azores
Joukkueen kapteeni Tanja Takkula
Lue lisää: LINKKI  

26.–31.8. Esteratsastus CSI2* Brussels, BEL / LINKKI
Oona-Julia Roto - AHG Whiterock de Muse of Cruise, Parinoor vh Eegdeken

29.–31.8. Kenttäratsastus CCI2*-S, Segersjö, SWE / LINKKI
Lumi Joutsen - Louie Bracciole
Aki Karhapää - Linekers Elegia

Muutokset mahdollisia, tilanne päivitetään www.ratsastus.fi  Ajankohtaisiin.    

Kansalliset kilpailut

29.–31.8. Esteratsastus, Jumping PowerPark, PowerParkin ravirata, Kauhava
Pohjola Gold Grand Prix, Pohjola Silver Grand Prix, Pohjola Bronze Grand Prix ja Pohjola Small Grand Prix finaalit, Racing Trophy 5-, 6-v hevosille, Racing Masters 7-8 v hevoset
Lähtölistat ja tulokset täältä.

28.–31.8. Kouluratsastus, Suomenratsujen Kuninkaalliset x Back On Track, Ypäjä

29.–31.8. Esteratsastus, Suomenratsujen Kuninkaalliset x Back On Track, Ypäjä

11 lajia, 11 suomenhevosta lauantaina Ypäjällä

30.–31.8. Kenttäratsastus, SuoVaRi Eventing Presented by Sparkles, Wanhamäen talli, Suonenjoki & Teittilän talli, Pieksämäki
Junioreiden ja ponien Suomen mestaruus, Ostoskatu.com Big Tour, Candy Cup Finaali

Kilpailut löytyvät täältä: https://kipa.ratsastus.fi/ 

