Ratsastuksen viikko 38: Sanna Siltakorpi joutui lähtemään EM-kisoihin etuajassa

Sanna Siltakorpi saapui jo eilen myöhään sunnuntai-iltana Iso-Britanniaan. Hän kiittelee puolisoaan Elmo Jankaria siitä, että tämä oli viime viikonloppuna valppaana PM-kisoissa Ruotsin Össjössä, jutellessaan saksalaisten ja ruotsalaisten kanssa. Kävi nimittäin ilmi, että kanaalin ylitys oli myrskyennusteen takia pakko tehdä paria päivää aiemmin kuin suunniteltu.

"Sieltä Ruotsista lähti sitten muutama rekka etuajassa, me mukana", lauantaina Ruotsista jo lähtenyt Siltakorpi nauraa.

Tällä hetkellä tuuli Briteissä käy niin kovana, että siltoja on jouduttu sulkemaan ja kanaalin yli kulkeviin lauttoihin ei oteta hevosia.

"Meidän jälkeen seuraavana lähteneeseen lauttaan ei enää otettu hevosia!" Siltakorpi päivittelee hyvää onneaan.

Hän on ruotsalaisten ja saksalaisten kanssa tallilla joitakin kymmeniä kilometrejä Blenheimin kisapaikalta, koska sinne ei vielä saa mennä.

Hevostarkastus on vasta keskiviikkona.

"Katsotaan milloin sieltä annetaan lupa saapua paikalle", hän totesi matkalla paikalliseen kauppaan. "Täällä englantilaisella maaseudulla on oikein kaunista ja ihanaa. Kaikki hyvin!"

Edessä on yksi hänen uransa vaikeimmista kisoista, pitkä neljä tähteä on kova koitos itsessään ja englantilaiset maastot vaikeiden ja isojen maineessa.

Laukkatreeni viime viikolla meni kuitenkin Bofey Clickiltä niin hyvin, ja hevonen vaikuttaa palautuneen matkastaan niin täydellisesti, että Siltakorpi on optimistisella mielellä.

Torstai 18.9. Koulukoe

Perjantai 19.9. Koulukoe

Lauantai 20.9. Maastokoe

Sunnuntai 21.9. Hevostarkastus, rataestekoe