Ratsastuksen viikko 38: Sanna Siltakorpi joutui lähtemään EM-kisoihin etuajassa
Sanna Siltakorpi saapui jo eilen myöhään sunnuntai-iltana Iso-Britanniaan. Hän kiittelee puolisoaan Elmo Jankaria siitä, että tämä oli viime viikonloppuna valppaana PM-kisoissa Ruotsin Össjössä, jutellessaan saksalaisten ja ruotsalaisten kanssa. Kävi nimittäin ilmi, että kanaalin ylitys oli myrskyennusteen takia pakko tehdä paria päivää aiemmin kuin suunniteltu.
"Sieltä Ruotsista lähti sitten muutama rekka etuajassa, me mukana", lauantaina Ruotsista jo lähtenyt Siltakorpi nauraa.
Tällä hetkellä tuuli Briteissä käy niin kovana, että siltoja on jouduttu sulkemaan ja kanaalin yli kulkeviin lauttoihin ei oteta hevosia.
"Meidän jälkeen seuraavana lähteneeseen lauttaan ei enää otettu hevosia!" Siltakorpi päivittelee hyvää onneaan.
Hän on ruotsalaisten ja saksalaisten kanssa tallilla joitakin kymmeniä kilometrejä Blenheimin kisapaikalta, koska sinne ei vielä saa mennä.
Hevostarkastus on vasta keskiviikkona.
"Katsotaan milloin sieltä annetaan lupa saapua paikalle", hän totesi matkalla paikalliseen kauppaan. "Täällä englantilaisella maaseudulla on oikein kaunista ja ihanaa. Kaikki hyvin!"
Edessä on yksi hänen uransa vaikeimmista kisoista, pitkä neljä tähteä on kova koitos itsessään ja englantilaiset maastot vaikeiden ja isojen maineessa.
Laukkatreeni viime viikolla meni kuitenkin Bofey Clickiltä niin hyvin, ja hevonen vaikuttaa palautuneen matkastaan niin täydellisesti, että Siltakorpi on optimistisella mielellä.
Torstai 18.9. Koulukoe
Perjantai 19.9. Koulukoe
Lauantai 20.9. Maastokoe
Sunnuntai 21.9. Hevostarkastus, rataestekoe
Kansainväliset kisat
17.-21.9. Kenttäratsastuksen Euroopan mestaruus, CCI4*-L, Blenheim, GBR / LINKKI
Sanna Siltakorpi – Bofey Click
Joukkueenjohtaja Bettina Hoy
Valmentaja Elmo Jankari
17.-21.9. Valjakkoajon ponien MM-kilpailu, Le Pin au Haras, FRA / LINKKI
Mia Ventoniemi – HS Luzille Miris, Lizalie Miris
Deilina Bishop-Westerlund – Wikners Dragon Fly
Raisa Takkinen – Kooihuster Harro
Joukkueenjohtaja Mici van Assendelft
Valmentaja Axel Olin
19.-20.9. Matkaratsastuksen nuorten ja junioreiden MM-kilpailu, 120 km, Buftea, ROM / LINKKI
Viljami Häggblom – Eleanor CH M / Fast and Furious Rio 3* 160 km
Linda Lampinen – Abduhl
Saana Nieminen – Amogjar al Payral / Bengali Shama 3* 160 km
Joukkueenjohtaja Alina Huovinen-Garcia
17.-21.9. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI
John Antell – L Intouchable, Mante
Petra Heikkinen – Lordin, Maluta, Oechie-K
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
Jasmin Seppälä – Attention Z, Kerel van het Sterrebos
17.-21.9. Esteratsastus CSI2* Deurne, NED
17.-21.9. Esteratsastus CSI Lier, BEL
Kansalliset kilpailut
20.9. Lännenratsastus, Kytäjä September Show, Kytäjän Ratsutalli, Hyvinkää
20.-21.9. Kouluratsastus, Suokit Wesundassa, Wesunda Dressage Center, Hattula
20.-21.9. Matkaratsastus, Autumn Riding 2025, Tursan Nuorisoseurantalo, Urjala
Lähde: SRL