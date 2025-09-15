Sanna Siltakorpi on kovassa kokeessa viikonloppuna.
Sanna Siltakorpi on kovassa kokeessa viikonloppuna. Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 38: Sanna Siltakorpi joutui lähtemään EM-kisoihin etuajassa

Tällä viikolla kilpaillaan mestaruuksista peräti kolmessa lajissa: kentässä, matkassa ja valjakossa.
Julkaistu

Sanna Siltakorpi saapui jo eilen myöhään sunnuntai-iltana Iso-Britanniaan. Hän kiittelee puolisoaan Elmo Jankaria siitä, että tämä oli viime viikonloppuna valppaana PM-kisoissa Ruotsin Össjössä, jutellessaan saksalaisten ja ruotsalaisten kanssa. Kävi nimittäin ilmi, että kanaalin ylitys oli myrskyennusteen takia pakko tehdä paria päivää aiemmin kuin suunniteltu.

"Sieltä Ruotsista lähti sitten muutama rekka etuajassa, me mukana", lauantaina Ruotsista jo lähtenyt Siltakorpi nauraa.

Tällä hetkellä tuuli Briteissä käy niin kovana, että siltoja on jouduttu sulkemaan ja kanaalin yli kulkeviin lauttoihin ei oteta hevosia.

"Meidän jälkeen seuraavana lähteneeseen lauttaan ei enää otettu hevosia!" Siltakorpi päivittelee hyvää onneaan.

Hän on ruotsalaisten ja saksalaisten kanssa tallilla joitakin kymmeniä kilometrejä Blenheimin kisapaikalta, koska sinne ei vielä saa mennä.

Hevostarkastus on vasta keskiviikkona.

"Katsotaan milloin sieltä annetaan lupa saapua paikalle", hän totesi matkalla paikalliseen kauppaan. "Täällä englantilaisella maaseudulla on oikein kaunista ja ihanaa. Kaikki hyvin!"

Edessä on yksi hänen uransa vaikeimmista kisoista, pitkä neljä tähteä on kova koitos itsessään ja englantilaiset maastot vaikeiden ja isojen maineessa.

Laukkatreeni viime viikolla meni kuitenkin Bofey Clickiltä niin hyvin, ja hevonen vaikuttaa palautuneen matkastaan niin täydellisesti, että Siltakorpi on optimistisella mielellä.

Torstai 18.9. Koulukoe

Perjantai 19.9. Koulukoe

Lauantai 20.9. Maastokoe

Sunnuntai 21.9. Hevostarkastus, rataestekoe

Sanna Siltakorpi on kovassa kokeessa viikonloppuna.
Sanna Siltakorpi valmistautuu kohtaamaan Blenheimissä Bofey Clickin tähän astisen uran vaikeimman maastoradan

Kansainväliset kisat

17.-21.9. Kenttäratsastuksen Euroopan mestaruus, CCI4*-L, Blenheim, GBR / LINKKI  
Sanna SiltakorpiBofey Click
Joukkueenjohtaja Bettina Hoy
Valmentaja Elmo Jankari

17.-21.9. Valjakkoajon ponien MM-kilpailu, Le Pin au Haras, FRA / LINKKI  
Mia VentoniemiHS Luzille Miris, Lizalie Miris
Deilina Bishop-WesterlundWikners Dragon Fly
Raisa TakkinenKooihuster Harro
Joukkueenjohtaja Mici van Assendelft
Valmentaja Axel Olin

19.-20.9. Matkaratsastuksen nuorten ja junioreiden MM-kilpailu, 120 km, Buftea, ROM / LINKKI 
Viljami HäggblomEleanor CH M / Fast and Furious Rio 3* 160 km
Linda LampinenAbduhl
Saana NieminenAmogjar al Payral / Bengali Shama 3* 160 km
Joukkueenjohtaja Alina Huovinen-Garcia

17.-21.9. Esteratsastus CSI3* Opglabbeek, BEL / LINKKI  
John AntellL Intouchable, Mante
Petra HeikkinenLordin, Maluta, Oechie-K 
Anna-Julia KontioCayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
Jasmin SeppäläAttention Z, Kerel van het Sterrebos

17.-21.9. Esteratsastus CSI2* Deurne, NED

17.-21.9. Esteratsastus CSI Lier, BEL

Sanna Siltakorpi on kovassa kokeessa viikonloppuna.
"Maailman parhaassa valmennuksessa" viihtyvä Jone Illi miettii jo maailmancupia

Kansalliset kilpailut  

20.9. Lännenratsastus, Kytäjä September Show, Kytäjän Ratsutalli, Hyvinkää

20.-21.9. Kouluratsastus, Suokit Wesundassa, Wesunda Dressage Center, Hattula

20.-21.9. Matkaratsastus, Autumn Riding 2025, Tursan Nuorisoseurantalo, Urjala

Lähde: SRL

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi