Ratsastuksen viikko 40: Tallinna Horse Show vetää taas suomalaisia, ValjakkoSM:t Ypäjällä
Tallinnan kansainvälinen ratsastuskilpailu järjestetään 2.–4. lokakuuta Unibet Arenalla nyt 23. kerran. Tänä vuonna mukana on noin 150 ratsastajaa ja 223 hevosta yhdeksästä maasta: Virosta, Suomesta, Latviasta, Liettuasta, Brasiliasta, Portugalista, Ruotsista, Uzbekistanista ja Ukrainasta.
Kilpailujen kokonaispalkintosumma on noin 112 000 euroa, ja tapahtumaan odotetaan noin 9 000 katsojaa. Lauantai-illan kohokohta on six bar -kilpailu, jossa esteet voivat nousta yli 1,90 metrin korkeuteen.
Viikonlopun pääkilpailu on sunnuntaina klo 17 alkava 150 sentin Keski-Euroopan liigan maailmancupin osakilpailu.
Lisäksi ohjelmassa on show-ohjelmaa, muotinäytös, ja kouluratsastusta.
Tallinn International Horse Show 2026–2028 -hanke saa osarahoitusta Euroopan unionilta.
Suomalaiset kansainvälisissä kisoissa
29.9.-4.10. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’s Dominator Z / A Special One Z
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule, Lovely de Marenoire
30.9 - 4.10. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Rani van't Gestelhof, Jay Jay van de Mottelhoeve, Habibi v'gas
John Antell – L’Intouchable, Mante / Famante Z YH
Rémy Aerts – Limoncello
Sonja Mäkelä – Celtas Quen / Goldmember
Veera Salminen – Cayadina, Kandinsky, Pure Joy 3 / Opal de Semilly V
30.9 - 3.10.2026 Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER
Laura Aromaa - San Lago's Diarosa / Madita
Niclas Aromaa - Cascalinus, Laola
Jone Illi - Celtas Quillian, Chadera Rouge PS, Jackpot / Campsite PS U25 / Chester, Domino van Heechhiem Z
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention, Chapper, Newsflash / Corona Z
1. - 4.10. Esteratsastus CSI2*-W Tallinna, EST
Jenny Aarnio-Wihuri - Euro Boy
Marina Ehrnrooth - Qualime / L'aquila Tl Z YH
Susanna Granroth - KG Corazon, Nola Wv, Ypäjä Ramatuelle 3310 / Papillon, Mo Alexandra
Valtteri Gundersby - Clavina Y / C'est La Vie De Lux
Petra Heikkinen - Kearney, La Balouetta Van De Eijkhof, Oechie - K / Otana Z
Janna Huhtanen - Nemo Van Het Reuhof
Sani Illi - Henriette He'las, Kasilias Eas Sho Z / Its Me G
Amanda Immonen - Stolzenburg U25
Sopia Jurmo - Helianthus
Antti Linna - Don Jan S Z
Nelli Pajuharju - Callié / Coralie B
Susanna Rautanen - For Treasure Cl Z
Anni Roslin - Day Dream Vh Waterschoot Z
Alina Salo - Da Vinci, Marlene Hx
Vera Sorjonen - Little Q M
Terhi Tuominen - Ouzo Lemon D'uppe Z
Jasmin Engblom - Paciende-B
1. - 4.10. Kouluratsastus CDI2* Tallinna, EST
Anna von Wendt – Lord Byron
Kansalliset kisat
3. – 4.9. Valjakkoajo, Ypäjän syyskisa, Hevosopisto, Ypäjä
Suomenmestaruudet, Valjakko Cup 2026
SM-luokat:
Ponit
Bishop-Westerlund Deilina
Groom: Viola Kantola
Wikners Dragon Fly
Jokinen Elna
Groom: Mandi Andersson
Lykke Foss
Koski Heidi
Groom: Katriina Tenhunen
Suontolan Wäinö, HS Choko 333 RUSS
Leino Aino
Groom: Asta Leino
Keinumäen Mufasa, Norrgårdens Jupiter 49 RUSS
Leppäkangas Vilma
Groom: Aino Leppäkangas ja Janna Sironen
Paletin Liekki
Mäkinen Jarkko
Groom: A+C Henna Degerholm, B Unti Roima
Pin Rock's Poppius
Ranta Margit Helena
Groom: Nina Ossberg
Räitsak
Roine Coco
Groom: Anniina Poikela
Holthausen Cal-Rodyn
Takkinen Raisa Tuulikki
Groom: Luna Suhonen
Kooihuster Harro
Ventoniemi Mia Riikka
Groom: Tuuli Liski
Lizalie Miris 305 RUSS, HS Luzille Miris
Hevoset
Jokinen Elna
Groom: Mandi Andersson, Lauri Vähä-Erkkilä
Dorato
Järvelä Sanna
Groom: Patrik Anderssen
Korporaal
Järvinen Talvikki
Groom: Veeti Hiltunen
Danser T
Järvinen Talvikki
Groom: Veeti Hiltunen
Kassander
Kalalahti Leena
Groom: Aino Ahopelto
Intercity
Koivula Eveliina
Groom: Vilma Ylitalo
Judym
Leppäkangas Vilma
Groom: Aino Leppäkangas ja Janna Sironen
Jereciano
Simonsén Ben
Groom:
Ragyogó 3248
Sirkiä Johanna
Groom: Juho Sirkiä
Rokki Pippuri
Vuorinen Kata
Groom: Ida Ilman
Maximus
Tallinna Horse Show'n ratsastajalista 28.9. tilanne
Viro
Esteet
Marian Aab U25 Chili K.s.h.
Mihkel Ait Miracle
Paul-Richard Argus Necofina, Aegaon K.s.h.
Vitali Dementev Olympicweis Wv
Käroli Dreimann U25 Cool Boy
Hanno Ellermann Mcqueen Hd
Ralf Ellermann U25 Zander Jt
Piret Ervald Rembrandt Hsm
Kristiina Järvik U25 Cinnamon Girl
Johanna Jürisson Eddy
Hannah Kaarma U25 Dunhill
Susan Kaleta Hudson Hornet
Karoliina Karelson U25 Nailah
Oliver Karma Hangstone Jt Z, Baruto Lt
Mia Karuse U25 Newcastle
Kullo Kender Agilero, U2quickey Z
Gerda Emilia Kiudma U25 Diamor
Tiit Kivisild Contra Tt, Coco Bongo Beach
Gunnar Klettenberg San Sebastian, Jolanda, Esprit Du Buisson Z, Karabaca Vd Aerebeekhoeve Z
Kendra Liis Konsa Touche Pas Van Het Bildeken
Maribel Kumpan U25 Jack Sparrow
Sofi Kurvits U25 Charm
Tarmo Kutsar Bel Canto N
Ketlin Kuusk Context
Berit Lehtsaar U25 I Special Edition
Mirell Luts U25 Vincero
Saskia Maripuu U25 Wodana V
Maarja Martinson I Am Experience Lg
Madis Morna Conbell, CC Skyfall Tt
Heidi Murel U25 Cloud
Miia-Maria Noorhani U25 Blue Sky Von Seeder
Paula-Rebeca Pakkanen Quiness Von Seeder
Rein Pill Kissamikmee C Z
Urmas Raag Verdict, Belizar Von Seeder
Keitija Racina Chiepa
Jessica Raide Commander Z
Triinu Riisberg Isthar Esqui, Ornet Blue, U25 Cadillac Hd
Renek Rosenberg Ciorana Tt
Janely Saar Ease
Johanna Tafenau U25 Celine
Stanislav Teder Sissi Van De Maltahoeve, Shelby
Lissy-Ann Tilk Jump Of Ckv, U25 Scooby-do De La Pomme
Lili-Mai Tipp U25 Intense Touch T.l.
Andres Udeküll Cuba U
Lene Varula Esperanza Star
Miia Varula Dili Russe Z
Taisi Viire Igol De Chantepie, Dianess Von Seeder, Baverlina Von Seeder
Andres Zirk Symfonie Van De Maltahoeve
Kouluratsastus
Dina Ellermann Royal La Luz
Heli Hussar Franco Von Seeder
Helena Kaal Cassander
Jevgenia Kask Savchenko Queen Ma-donna Van Den Bruel
Tiina Kuusmann Ivanhoe
Theresa Radhaa Don Carlos
Suomi
Esteet
Jenny Aarnio-Wihuri Euro Boy
Marina Ehrnrooth Qualime, L' Aquila Tl Z
Jasmin Engblom Paciende-b
Susanna Granroth Ypaja Ramatuelle, Nola Wv, Kg Corazon, Papillon
Valtteri Gundersby Clavina Y, Mo Alexandra, C'est La Vie De Lux
Petra Heikkinen Oechie-k, La Baloubetta Van De Eijkhof, Kearney W, Otana Z
Janna Huhtanen Nemo Van Het Reuhof
Sani Illi Henriette He'las, Kasilias Eas Sho Z, U25 Its Me G
Amanda Immonen U25 Stolzenburg E
Sophia Jurmo Helianthus
Nelli Pajuharju Callie, Coralie
Anni Roslin Du Marais Shamrock Z, Day Dream Vh Waterschoot Z
Alina Salo Marlene Hx, Da Vinci 345
Vera Sorvoja U25 Little Q M
Terhi Tuominen Ouzo Lemon D'uppe Z
Kouluratsastus
Anna von Wendt Lord Byron
Latvia
Esteet
Nikita Aleksejevs U25 First Devil
Adriana Anna Araja D'charlotte Zbz
Gabriella Austvika U25 Super Noodle
Odrija Roberta Bralena U25 Melolilly Dd
Aigars Bregze Diabolo, Basilio De Luna Jrm
Girts Bricis Feel Good 9, Fermate F
Elizabete Cistjakova U25 Baleriin
Marija Klera Darmudasa U25 Chico
Elza Eihmane U25 Quality Girl B
Nellija Anna Karklina Pretty Grand Slam Cje, Chicco Van't Vossenhof Z
Monta Linde Touch De Timberlina Vg
Kristaps Neretnieks Quintes, Corlansky-pro, Quintair, Valentino, Flipers
Tereze Olina Aganix Amadeus C Z
Magdalena Pildere U25 Led Zeppelin
Martins Pilders Cityhopper 4, Santo Kannan Z, Mareike III
Aleksandrs Sakurovs Fillmore Db
Anna Salmina U25 Odessa Bella Sn
Anna Shellere Chadler
Lasma Vasiljeva Elfimero Z, U25 Kansuela
Liettua
Esteet
Laura Burgyte Pandour S, U25 Mykarlos
Irmantas Grikienis Chilly Willy Z, Messento, Qui Royal Stakkato
Danielius Gutkauskas Content, Qatar Cadeaux Z
Donatas Janciauskas Google It Js Z
Laura Martinaviciute Modest Van Den Eik
Kristupas Petraitis Carleone, Cherokee Promise, O'plagne Balia Smh, Lady Carlotta
Matas Petraitis Casaltina, Holle, Popular Star, Onana Sf
Andrius Petrovas Walkiria, Just Cornet R.t., Inteligent Boy - N, Balou D'mour Tw
Vilte Pikunaite U25 Konkista Pkz
Trojus Rimkevicius Hjustacus Omhg, Calimero W
Evita Vismeryte Universe, Oliander, U25 Falcon
Kouluratsastus
Justina Vanagaite-Samuile Fedon
Uzbekistan
Esteet
Abdurakhmon Abdullaev Baloukato, Chicarito, Comme Quattro, U25 Otto Van De Achterhoek
Feruz Abdullaev Conlouba, Caliana 6
Portugali
Esteet
Jose Pedro Bernardes Maliburetto, Kalticretto
Brasilia
Esteet
Vinícius Paulino Pereira Silva Pastis Vd Caatshoeve, Mecho Van 't Kiezelhof, Bonita Van 't Hulgenrode Z
Ukraina
Esteet
Andrii Rudyi Odysseus.t., Highgate Sts Z
Ruotsi
Esteet
Carl-Hugo Westergren Queeste D.l., D-day De Tiji Z
Marcus Westergren Qualando De Carmel, Fellaini De Liebri Z