Ratsastuksen viikko 40: Tallinna Horse Show vetää taas suomalaisia, ValjakkoSM:t Ypäjällä

Tallinna Horse Show'n ratsastajalista 28.9. tilanne

Viro

Esteet

Marian Aab U25 Chili K.s.h.

Mihkel Ait Miracle

Paul-Richard Argus Necofina, Aegaon K.s.h.

Vitali Dementev Olympicweis Wv

Käroli Dreimann U25 Cool Boy

Hanno Ellermann Mcqueen Hd

Ralf Ellermann U25 Zander Jt

Piret Ervald Rembrandt Hsm

Kristiina Järvik U25 Cinnamon Girl

Johanna Jürisson Eddy

Hannah Kaarma U25 Dunhill

Susan Kaleta Hudson Hornet

Karoliina Karelson U25 Nailah

Oliver Karma Hangstone Jt Z, Baruto Lt

Mia Karuse U25 Newcastle

Kullo Kender Agilero, U2quickey Z

Gerda Emilia Kiudma U25 Diamor

Tiit Kivisild Contra Tt, Coco Bongo Beach

Gunnar Klettenberg San Sebastian, Jolanda, Esprit Du Buisson Z, Karabaca Vd Aerebeekhoeve Z

Kendra Liis Konsa Touche Pas Van Het Bildeken

Maribel Kumpan U25 Jack Sparrow

Sofi Kurvits U25 Charm

Tarmo Kutsar Bel Canto N

Ketlin Kuusk Context

Berit Lehtsaar U25 I Special Edition

Mirell Luts U25 Vincero

Saskia Maripuu U25 Wodana V

Maarja Martinson I Am Experience Lg

Madis Morna Conbell, CC Skyfall Tt

Heidi Murel U25 Cloud

Miia-Maria Noorhani U25 Blue Sky Von Seeder

Paula-Rebeca Pakkanen Quiness Von Seeder

Rein Pill Kissamikmee C Z

Urmas Raag Verdict, Belizar Von Seeder

Keitija Racina Chiepa

Jessica Raide Commander Z

Triinu Riisberg Isthar Esqui, Ornet Blue, U25 Cadillac Hd

Renek Rosenberg Ciorana Tt

Janely Saar Ease

Johanna Tafenau U25 Celine

Stanislav Teder Sissi Van De Maltahoeve, Shelby

Lissy-Ann Tilk Jump Of Ckv, U25 Scooby-do De La Pomme

Lili-Mai Tipp U25 Intense Touch T.l.

Andres Udeküll Cuba U

Lene Varula Esperanza Star

Miia Varula Dili Russe Z

Taisi Viire Igol De Chantepie, Dianess Von Seeder, Baverlina Von Seeder

Andres Zirk Symfonie Van De Maltahoeve

Kouluratsastus

Dina Ellermann Royal La Luz

Heli Hussar Franco Von Seeder

Helena Kaal Cassander

Jevgenia Kask Savchenko Queen Ma-donna Van Den Bruel

Tiina Kuusmann Ivanhoe

Theresa Radhaa Don Carlos

Suomi

Esteet

Jenny Aarnio-Wihuri Euro Boy

Marina Ehrnrooth Qualime, L' Aquila Tl Z

Jasmin Engblom Paciende-b

Susanna Granroth Ypaja Ramatuelle, Nola Wv, Kg Corazon, Papillon

Valtteri Gundersby Clavina Y, Mo Alexandra, C'est La Vie De Lux

Petra Heikkinen Oechie-k, La Baloubetta Van De Eijkhof, Kearney W, Otana Z

Janna Huhtanen Nemo Van Het Reuhof

Sani Illi Henriette He'las, Kasilias Eas Sho Z, U25 Its Me G

Amanda Immonen U25 Stolzenburg E

Sophia Jurmo Helianthus

Nelli Pajuharju Callie, Coralie

Anni Roslin Du Marais Shamrock Z, Day Dream Vh Waterschoot Z

Alina Salo Marlene Hx, Da Vinci 345

Vera Sorvoja U25 Little Q M

Terhi Tuominen Ouzo Lemon D'uppe Z

Kouluratsastus

Anna von Wendt Lord Byron

Latvia

Esteet

Nikita Aleksejevs U25 First Devil

Adriana Anna Araja D'charlotte Zbz

Gabriella Austvika U25 Super Noodle

Odrija Roberta Bralena U25 Melolilly Dd

Aigars Bregze Diabolo, Basilio De Luna Jrm

Girts Bricis Feel Good 9, Fermate F

Elizabete Cistjakova U25 Baleriin

Marija Klera Darmudasa U25 Chico

Elza Eihmane U25 Quality Girl B

Nellija Anna Karklina Pretty Grand Slam Cje, Chicco Van't Vossenhof Z

Monta Linde Touch De Timberlina Vg

Kristaps Neretnieks Quintes, Corlansky-pro, Quintair, Valentino, Flipers

Tereze Olina Aganix Amadeus C Z

Magdalena Pildere U25 Led Zeppelin

Martins Pilders Cityhopper 4, Santo Kannan Z, Mareike III

Aleksandrs Sakurovs Fillmore Db

Anna Salmina U25 Odessa Bella Sn

Anna Shellere Chadler

Lasma Vasiljeva Elfimero Z, U25 Kansuela

Liettua

Esteet

Laura Burgyte Pandour S, U25 Mykarlos

Irmantas Grikienis Chilly Willy Z, Messento, Qui Royal Stakkato

Danielius Gutkauskas Content, Qatar Cadeaux Z

Donatas Janciauskas Google It Js Z

Laura Martinaviciute Modest Van Den Eik

Kristupas Petraitis Carleone, Cherokee Promise, O'plagne Balia Smh, Lady Carlotta

Matas Petraitis Casaltina, Holle, Popular Star, Onana Sf

Andrius Petrovas Walkiria, Just Cornet R.t., Inteligent Boy - N, Balou D'mour Tw

Vilte Pikunaite U25 Konkista Pkz

Trojus Rimkevicius Hjustacus Omhg, Calimero W

Evita Vismeryte Universe, Oliander, U25 Falcon

Kouluratsastus

Justina Vanagaite-Samuile Fedon

Uzbekistan

Esteet

Abdurakhmon Abdullaev Baloukato, Chicarito, Comme Quattro, U25 Otto Van De Achterhoek

Feruz Abdullaev Conlouba, Caliana 6

Portugali

Esteet

Jose Pedro Bernardes Maliburetto, Kalticretto

Brasilia

Esteet

Vinícius Paulino Pereira Silva Pastis Vd Caatshoeve, Mecho Van 't Kiezelhof, Bonita Van 't Hulgenrode Z

Ukraina

Esteet

Andrii Rudyi Odysseus.t., Highgate Sts Z

Ruotsi

Esteet

Carl-Hugo Westergren Queeste D.l., D-day De Tiji Z

Marcus Westergren Qualando De Carmel, Fellaini De Liebri Z