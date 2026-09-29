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Tallinnaan!Kuva: Kirke Ilves
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 40: Tallinna Horse Show vetää taas suomalaisia, ValjakkoSM:t Ypäjällä

Tallinnassa kilpaillaan 23. kertaa Horse Show ja Hevosopisto otti järjestääkseen valjakon suomenmestaruudet.
Julkaistu

Tallinnan kansainvälinen ratsastuskilpailu järjestetään 2.–4. lokakuuta Unibet Arenalla nyt 23. kerran. Tänä vuonna mukana on noin 150 ratsastajaa ja 223 hevosta yhdeksästä maasta: Virosta, Suomesta, Latviasta, Liettuasta, Brasiliasta, Portugalista, Ruotsista, Uzbekistanista ja Ukrainasta.

Kilpailujen kokonaispalkintosumma on noin 112 000 euroa, ja tapahtumaan odotetaan noin 9 000 katsojaa. Lauantai-illan kohokohta on six bar -kilpailu, jossa esteet voivat nousta yli 1,90 metrin korkeuteen.

Viikonlopun pääkilpailu on sunnuntaina klo 17 alkava 150 sentin Keski-Euroopan liigan maailmancupin osakilpailu.

Lisäksi ohjelmassa on show-ohjelmaa, muotinäytös, ja kouluratsastusta.

Tallinn International Horse Show 2026–2028 -hanke saa osarahoitusta Euroopan unionilta.

Suomalaiset kansainvälisissä kisoissa

29.9.-4.10. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’s Dominator Z / A Special One Z
Anna Kossmann – Hope des Besnards, Orado du Vieux Saule, Lovely de Marenoire

30.9 - 4.10. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Rani van't Gestelhof, Jay Jay van de Mottelhoeve, Habibi v'gas 
John Antell – L’Intouchable, Mante / Famante Z YH
Rémy Aerts – Limoncello
Sonja Mäkelä – Celtas Quen / Goldmember
Veera Salminen – Cayadina, Kandinsky, Pure Joy 3 / Opal de Semilly V

30.9 - 3.10.2026 Esteratsastus CSI2* Riesenbeck, GER 
Laura Aromaa - San Lago's Diarosa / Madita
Niclas Aromaa - Cascalinus, Laola
Jone Illi - Celtas Quillian, Chadera Rouge PS, Jackpot / Campsite PS U25 / Chester, Domino van Heechhiem Z
Jasmin Seppälä-Geerink - Attention, Chapper, Newsflash / Corona Z

1. - 4.10. Esteratsastus CSI2*-W Tallinna, EST 
Jenny Aarnio-Wihuri - Euro Boy
Marina Ehrnrooth - Qualime / L'aquila Tl Z YH
Susanna Granroth - KG Corazon, Nola Wv, Ypäjä Ramatuelle 3310 / Papillon, Mo Alexandra
Valtteri Gundersby - Clavina Y / C'est La Vie De Lux
Petra Heikkinen - Kearney, La Balouetta Van De Eijkhof, Oechie - K / Otana Z
Janna Huhtanen - Nemo Van Het Reuhof
Sani Illi - Henriette He'las, Kasilias Eas Sho Z / Its Me G
Amanda Immonen - Stolzenburg U25
Sopia Jurmo - Helianthus
Antti Linna - Don Jan S Z
Nelli Pajuharju - Callié / Coralie B
Susanna Rautanen - For Treasure Cl Z
Anni Roslin - Day Dream Vh Waterschoot Z
Alina Salo - Da Vinci, Marlene Hx
Vera Sorjonen - Little Q M
Terhi Tuominen - Ouzo Lemon D'uppe Z
Jasmin Engblom - Paciende-B

1. - 4.10. Kouluratsastus CDI2* Tallinna, EST 
Anna von Wendt – Lord Byron


Kansalliset kisat

3. – 4.9. Valjakkoajo, Ypäjän syyskisa, Hevosopisto, Ypäjä
Suomenmestaruudet, Valjakko Cup 2026

SM-luokat:

Ponit

Bishop-Westerlund Deilina
Groom: Viola Kantola
Wikners Dragon Fly

Jokinen Elna
Groom: Mandi Andersson
Lykke Foss

Koski Heidi
Groom: Katriina Tenhunen
Suontolan WäinöHS Choko 333 RUSS

Leino Aino
Groom: Asta Leino
Keinumäen MufasaNorrgårdens Jupiter 49 RUSS

Leppäkangas Vilma
Groom: Aino Leppäkangas ja Janna Sironen
Paletin Liekki

Mäkinen Jarkko
Groom: A+C Henna Degerholm, B Unti Roima
Pin Rock's Poppius

Ranta Margit Helena
Groom: Nina Ossberg
Räitsak

Roine Coco
Groom: Anniina Poikela
Holthausen Cal-Rodyn

Takkinen Raisa Tuulikki
Groom: Luna Suhonen
Kooihuster Harro

Ventoniemi Mia Riikka
Groom: Tuuli Liski
Lizalie Miris 305 RUSSHS Luzille Miris

Hevoset

Jokinen Elna
Groom: Mandi Andersson, Lauri Vähä-Erkkilä
Dorato

Järvelä Sanna
Groom: Patrik Anderssen
Korporaal

Järvinen Talvikki
Groom: Veeti Hiltunen
Danser T

Järvinen Talvikki
Groom: Veeti Hiltunen
Kassander

Kalalahti Leena
Groom: Aino Ahopelto
Intercity

Koivula Eveliina
Groom: Vilma Ylitalo
Judym

Leppäkangas Vilma
Groom: Aino Leppäkangas ja Janna Sironen
Jereciano

Simonsén Ben
Groom: 
Ragyogó 3248

Sirkiä Johanna
Groom: Juho Sirkiä
Rokki Pippuri

Vuorinen Kata
Groom: Ida Ilman
Maximus

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Tallinnassa.Kuva: Leena Alerini

Tallinna Horse Show'n ratsastajalista 28.9. tilanne

Viro

Esteet

Marian Aab U25 Chili K.s.h.
Mihkel Ait Miracle
Paul-Richard Argus NecofinaAegaon K.s.h.
Vitali Dementev Olympicweis Wv
Käroli Dreimann U25 Cool Boy
Hanno Ellermann Mcqueen Hd
Ralf Ellermann U25 Zander Jt
Piret Ervald Rembrandt Hsm
Kristiina Järvik U25 Cinnamon Girl
Johanna Jürisson Eddy
Hannah Kaarma U25 Dunhill
Susan Kaleta Hudson Hornet
Karoliina Karelson U25 Nailah
Oliver Karma Hangstone Jt ZBaruto Lt
Mia Karuse U25 Newcastle
Kullo Kender AgileroU2quickey Z
Gerda Emilia Kiudma U25 Diamor
Tiit Kivisild Contra TtCoco Bongo Beach
Gunnar Klettenberg San SebastianJolandaEsprit Du Buisson ZKarabaca Vd Aerebeekhoeve Z
Kendra Liis Konsa Touche Pas Van Het Bildeken
Maribel Kumpan U25 Jack Sparrow
Sofi Kurvits U25 Charm
Tarmo Kutsar Bel Canto N
Ketlin Kuusk Context
Berit Lehtsaar U25 I Special Edition
Mirell Luts U25 Vincero
Saskia Maripuu U25 Wodana V
Maarja Martinson I Am Experience Lg
Madis Morna ConbellCC Skyfall Tt
Heidi Murel U25 Cloud
Miia-Maria Noorhani U25 Blue Sky Von Seeder
Paula-Rebeca Pakkanen Quiness Von Seeder
Rein Pill Kissamikmee C Z
Urmas Raag VerdictBelizar Von Seeder
Keitija Racina Chiepa
Jessica Raide Commander Z
Triinu Riisberg Isthar EsquiOrnet Blue, U25 Cadillac Hd
Renek Rosenberg Ciorana Tt
Janely Saar Ease
Johanna Tafenau U25 Celine
Stanislav Teder Sissi Van De MaltahoeveShelby
Lissy-Ann Tilk Jump Of Ckv, U25 Scooby-do De La Pomme
Lili-Mai Tipp U25 Intense Touch T.l.
Andres Udeküll Cuba U
Lene Varula Esperanza Star
Miia Varula Dili Russe Z
Taisi Viire Igol De ChantepieDianess Von SeederBaverlina Von Seeder
Andres Zirk Symfonie Van De Maltahoeve

Kouluratsastus

Dina Ellermann Royal La Luz
Heli Hussar Franco Von Seeder
Helena Kaal Cassander
Jevgenia Kask Savchenko Queen Ma-donna Van Den Bruel
Tiina Kuusmann Ivanhoe
Theresa Radhaa Don Carlos

Suomi

Esteet

Jenny Aarnio-Wihuri Euro Boy
Marina Ehrnrooth QualimeL' Aquila Tl Z
Jasmin Engblom Paciende-b
Susanna Granroth Ypaja RamatuelleNola WvKg CorazonPapillon
Valtteri Gundersby Clavina YMo AlexandraC'est La Vie De Lux
Petra Heikkinen Oechie-kLa Baloubetta Van De EijkhofKearney WOtana Z
Janna Huhtanen Nemo Van Het Reuhof
Sani Illi Henriette He'lasKasilias Eas Sho Z, U25 Its Me G
Amanda Immonen U25 Stolzenburg E
Sophia Jurmo Helianthus
Nelli Pajuharju CallieCoralie
Anni Roslin Du Marais Shamrock ZDay Dream Vh Waterschoot Z
Alina Salo Marlene HxDa Vinci 345
Vera Sorvoja U25 Little Q M
Terhi Tuominen Ouzo Lemon D'uppe Z

Kouluratsastus

Anna von Wendt Lord Byron

Latvia

Esteet

Nikita Aleksejevs U25 First Devil
Adriana Anna Araja D'charlotte Zbz
Gabriella Austvika U25 Super Noodle
Odrija Roberta Bralena U25 Melolilly Dd
Aigars Bregze DiaboloBasilio De Luna Jrm
Girts Bricis Feel Good 9Fermate F
Elizabete Cistjakova U25 Baleriin
Marija Klera Darmudasa U25 Chico
Elza Eihmane U25 Quality Girl B
Nellija Anna Karklina Pretty Grand Slam CjeChicco Van't Vossenhof Z
Monta Linde Touch De Timberlina Vg
Kristaps Neretnieks QuintesCorlansky-proQuintairValentinoFlipers
Tereze Olina Aganix Amadeus C Z
Magdalena Pildere U25 Led Zeppelin
Martins Pilders Cityhopper 4Santo Kannan ZMareike III
Aleksandrs Sakurovs Fillmore Db
Anna Salmina U25 Odessa Bella Sn
Anna Shellere Chadler
Lasma Vasiljeva Elfimero Z, U25 Kansuela

Liettua

Esteet

Laura Burgyte Pandour S, U25 Mykarlos
Irmantas Grikienis Chilly Willy ZMessentoQui Royal Stakkato
Danielius Gutkauskas ContentQatar Cadeaux Z
Donatas Janciauskas Google It Js Z
Laura Martinaviciute Modest Van Den Eik
Kristupas Petraitis CarleoneCherokee PromiseO'plagne Balia SmhLady Carlotta
Matas Petraitis CasaltinaHollePopular StarOnana Sf
Andrius Petrovas WalkiriaJust Cornet R.t.Inteligent Boy - NBalou D'mour Tw
Vilte Pikunaite U25 Konkista Pkz
Trojus Rimkevicius Hjustacus OmhgCalimero W
Evita Vismeryte UniverseOliander, U25 Falcon

Kouluratsastus

Justina Vanagaite-Samuile Fedon

Uzbekistan

Esteet

Abdurakhmon Abdullaev  BaloukatoChicaritoComme Quattro, U25 Otto Van De Achterhoek
Feruz Abdullaev ConloubaCaliana 6

Portugali

Esteet

Jose Pedro Bernardes MaliburettoKalticretto

Brasilia

Esteet

Vinícius Paulino Pereira Silva Pastis Vd CaatshoeveMecho Van 't KiezelhofBonita Van 't Hulgenrode Z

Ukraina

Esteet

Andrii Rudyi Odysseus.t.Highgate Sts Z

Ruotsi

Esteet

Carl-Hugo Westergren Queeste D.l.D-day De Tiji Z
Marcus Westergren Qualando De CarmelFellaini De Liebri Z

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