Ratsastuksen viikko 42: Hallimestaruudet ratkotaan Ypäjällä

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

14. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI3* Oliva Nova, ESP

Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z / Diamant´s Dolly, Untouched RV Z YH1*

Hanna Nordström - Djamall, Johnny Boy 8, Iprimero 1*

Erika Hanhisuanto - Make My Day van't Kathof 1*

15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI 2* Kronenberg, NED

Beata Breukers - My Pleasure / Millenium Star 1*

Anni Hjerpe - Callboy, D.Chacco' s Dominator Z, Lipstick HX / L´Aquila TL Z YH1*

Aida Hämäläinen - Hurby / KMS Ballygriffin Max YH1*

15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI5* Oslo, NOR

Sanna Backlund - Isabella HX / Jumper, Marlene HX 2*

Susanna Granroth - Ciselina BvL Z, KG Corazon, KG Corleoni 2* / No Nosense HX CSIAm-A

Perta Heikkinen - La Balouetta van de Eijkhof, Lordin, Oechie-K 2*

Sophia Jurmo - Helianthus 2*

Vilma Lappalainen - Knokke HX, Kuracca 2*

Minea Lindholm - Showman Friend 2*

Alina Salo - Da Vinci, Leroy Jackson 2* / Omega Star H.V. CSIAm-A

Vera Sorvoja - Little Q M 2*

Seela Kullas Durette Z CSIAm-A

Helmi-Noora Tervonen - Last Minute CSIAm-A