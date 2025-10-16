Viime syksynä senioreiden hallimestaruuden vei Valtteri Gunderdby.
Ratsastuksen viikko 42: Hallimestaruudet ratkotaan Ypäjällä

Ypäjällä käynnistyy myös uusi Pohjola-sarja ja ulkomaan kentillä riittää vilskettä.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

14. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI3* Oliva Nova, ESP

Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z / Diamant´s Dolly, Untouched RV Z YH1*

Hanna Nordström - Djamall, Johnny Boy 8, Iprimero 1*

Erika Hanhisuanto - Make My Day van't Kathof 1*

15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI 2* Kronenberg, NED

Beata Breukers - My Pleasure / Millenium Star 1*

Anni Hjerpe - Callboy, D.Chacco' s Dominator Z, Lipstick HX / L´Aquila TL Z YH1*

Aida Hämäläinen - Hurby / KMS Ballygriffin Max YH1*

15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI5* Oslo, NOR

Sanna Backlund - Isabella HX / Jumper, Marlene HX 2*

Susanna Granroth - Ciselina BvL Z, KG Corazon, KG Corleoni 2* / No Nosense HX CSIAm-A

Perta Heikkinen - La Balouetta van de Eijkhof, Lordin, Oechie-K 2*

Sophia Jurmo - Helianthus 2*

Vilma Lappalainen - Knokke HX, Kuracca 2*

Minea Lindholm - Showman Friend 2*

Alina Salo - Da Vinci, Leroy Jackson 2* / Omega Star H.V. CSIAm-A

Vera Sorvoja - Little Q M 2*

Seela Kullas Durette Z CSIAm-A

Helmi-Noora Tervonen - Last Minute CSIAm-A

Esteratsastuksen maailmancup alkaa ensi viikolla ilman suomalaisia – "Ei rakenneta huonosti ja lähdetä liian aikaisin"

15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI 3* Herning, DEN

Aura Vasama - Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z / Comme with Me VA U25

16. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI3* Vejer de la Frontera, ESP

Lili Huhtala - Breezer LT, Stellaria

Hugo Kogelnig - Vermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1*

Saara Kojola - Quartz van de Heemstede

Mirella Lesonen - Comme Une Dame, Necofina, Rock House vant de Muze

Ruusa Puikkonen - Zenon Z

Eevi-Pirre Rautiainen - Joker Gris Z

Sonja Hungerbühler - Chacoons Date, Chadandra PS, Chatassia PS YH1*

16. - 19.10.2025 Kouluratsastus CDI3* Le Mans, FRA

Mikaela Soratie - La Vita / Legend Dynamite 1*

15. - 19.10.2025 CCI2*-L Kenttäratsastus, Le Lion d'Angers, FRA - Nuorten hevosten MM-kilpailut

Sanna Siltakorpi - Buba D´Mues

"Mukaan mahtuu!" – kouluratsastuksen maajoukkuekapteenin katse on jo ensi kesän MM-kilpailuissa

Kansalliset kilpailut

Esteratsastus, Ypäjä Horse Show 16.-19.10. Ypäjän Hevosopisto

Kilpailuviikonlopun aikana ratkotaan kauden 2025 hallimestaruudet kaikissa ikäryhmissä ja nuorissa hevosissa, sekä kilpaillaan myös uudet, Pohjola Gold ja Silver -hallisarjat 130 ja 140 cm tasolla, sekä matalamman tason Pohjola Road to Helsinki -luokat 110/120 cm, sekä Helsinki Horse Show´hun tähtäävän Amateur Tourin osakilpailut 80-105 cm tasoilla.

Lähde: SRL

