Ratsastuksen viikko 42: Hallimestaruudet ratkotaan Ypäjällä
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
14. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI3* Oliva Nova, ESP
Annina Nordström - Caro Silver, Esquire Z / Diamant´s Dolly, Untouched RV Z YH1*
Hanna Nordström - Djamall, Johnny Boy 8, Iprimero 1*
Erika Hanhisuanto - Make My Day van't Kathof 1*
15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI 2* Kronenberg, NED
Beata Breukers - My Pleasure / Millenium Star 1*
Anni Hjerpe - Callboy, D.Chacco' s Dominator Z, Lipstick HX / L´Aquila TL Z YH1*
Aida Hämäläinen - Hurby / KMS Ballygriffin Max YH1*
15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI5* Oslo, NOR
Sanna Backlund - Isabella HX / Jumper, Marlene HX 2*
Susanna Granroth - Ciselina BvL Z, KG Corazon, KG Corleoni 2* / No Nosense HX CSIAm-A
Perta Heikkinen - La Balouetta van de Eijkhof, Lordin, Oechie-K 2*
Sophia Jurmo - Helianthus 2*
Vilma Lappalainen - Knokke HX, Kuracca 2*
Minea Lindholm - Showman Friend 2*
Alina Salo - Da Vinci, Leroy Jackson 2* / Omega Star H.V. CSIAm-A
Vera Sorvoja - Little Q M 2*
Seela Kullas Durette Z CSIAm-A
Helmi-Noora Tervonen - Last Minute CSIAm-A
15. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI 3* Herning, DEN
Aura Vasama - Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z / Comme with Me VA U25
16. - 19.10.2025 Esteratsastus CSI3* Vejer de la Frontera, ESP
Lili Huhtala - Breezer LT, Stellaria
Hugo Kogelnig - Vermont 2 / BG Desperados by Hidalgo Z YH1*
Saara Kojola - Quartz van de Heemstede
Mirella Lesonen - Comme Une Dame, Necofina, Rock House vant de Muze
Ruusa Puikkonen - Zenon Z
Eevi-Pirre Rautiainen - Joker Gris Z
Sonja Hungerbühler - Chacoons Date, Chadandra PS, Chatassia PS YH1*
16. - 19.10.2025 Kouluratsastus CDI3* Le Mans, FRA
Mikaela Soratie - La Vita / Legend Dynamite 1*
15. - 19.10.2025 CCI2*-L Kenttäratsastus, Le Lion d'Angers, FRA - Nuorten hevosten MM-kilpailut
Sanna Siltakorpi - Buba D´Mues
Kansalliset kilpailut
Esteratsastus, Ypäjä Horse Show 16.-19.10. Ypäjän Hevosopisto
Kilpailuviikonlopun aikana ratkotaan kauden 2025 hallimestaruudet kaikissa ikäryhmissä ja nuorissa hevosissa, sekä kilpaillaan myös uudet, Pohjola Gold ja Silver -hallisarjat 130 ja 140 cm tasolla, sekä matalamman tason Pohjola Road to Helsinki -luokat 110/120 cm, sekä Helsinki Horse Show´hun tähtäävän Amateur Tourin osakilpailut 80-105 cm tasoilla.
Lähde: SRL