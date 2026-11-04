Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.
Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.Kuva: Leena Alérini
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 45: Ei kansallisia kisoja Suomessa, ulkomailla vipinää

Esteratsastaja Juulia Jyläs tekee paluun viiden tähden maailmancup-kisoihin hevosillaan, joista kaksi kolmesta on hänen takavuosien oriistaan Finishing Touch Wareslagesta ja kouluratsastaja Yvonne Österholm starttaa viime kisoissa hyvät prosentit saaneella Quercuksellaan kolmea tähteä Flyingessä.
Julkaistu

Veronan viiden tähden kisoissa nähdään pitkästä aikaa Juulia Jyläs, allaan kaksi hänen takavuosien huippuoriinsa Finishing Touch Wareslagen jälkeläistä.

5.-8.11. Esteratsastus CSI5*-W Verona, ITA / LINKKI
Juulia Jyläs - Carlyle, Magic Touch, Milestone T

Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.
Tauko huippu-urheilusta on tuonut Juulia Jyläksen arkeen muutoksen, mutta tavoite on edelleen sama

Longines FEI Jumping World Cup™ 
Länsi-Euroopan liiga 2026/2027
2026
7.-11.10. Oslo, NOR
27.10.-1.11. Lyon, FRA
5.-8.11. Verona, ITA
11.-15.11. Stuttgart, GER
26.-29.11. A Coruña, ESP
3.-6.12. Madrid, ESP
16.-21.12. London, ExCel, GBR
26.-30.12. Mechelen, BEL
2027
7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI
13.-17.1. Leipzig, GER
28.-31.1. Amsterdam, NED
4.-7.2. Bordeaux, FRA
4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN
24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE

3.-8.11. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI
Hugo Kogelnig - Utopie, Vermont 2

Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.
Hugo Kogelnig ja Vermont taas U25-voittoon Wienissä: "Ne vaan meni"

8.-11.11. Kouluratsastus CDI3* Flyinge, SWE / LINKKI
Yvonne Österholm - Quercus
Mette Kauppila - Flame Hill's Romero 206 1*
Peppi Kokko - B. Aretos Y
Ulrika Salminen - Gilmore MC Y

Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.
Eteenpäin! Yvonne Österholm alkaa saada "kunnon prosentteja" – kansainvälinen startti marraskuussa

4.-8.11. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio - Balvino, Heiderose

3.-8.11. Esteratsastus CSI1* Oliva, ESP / LINKKI
Maria Aminoff - Porsche, Taloubeau Of Colors Z

4.-8.11. Esteratsastus CSI Youth, CSI1* Kronenberg, NED / LINKKI
Jone Illi - Bombay, Domino Van Heechhiem Z, I'm Blue / Campsite Ps, Chadera Rouge PS, Starlight U25
Veera Salminen - Pure Joy 3 / Kandinsky, Opal De Semilly V U25
Alina Salo - Marlene HX, Omega Star H.V / Da Vinci U25
Silva Timonen - Eldanezza PS, Melissa-L
Isabel Lovina Olsson - Genereux Fortuna J
Lumi Ramponi - Nieshe Van Berkenbroeck, Unico Van't Grobbenhof Z J
Nita Tolonen - Golden Diamond, Keep Going J
Emma Ramponi - Looping De Zeys P
Ines Versmissen - Kenzo, Ultra Ch

Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.
Jone Illin normipäivänä aamupäivällä ratsastetaan kotona ja iltapäivällä kisoissa
Juulia Jyläs lähtee pitkästä aikaa viiden tähden kisoihin.
Cayadinaa rupeaa ratsastamaan Veera Salminen: "Hevonen pääsee loistamaan!"

4.-8.11. Esteratsastus CSI1* Maastricht, NED / LINKKI
Aida Hämäläinen - Hurby, KMS Ballygriffin Max

Lähde: SRL