Ratsastuksen viikko 45: Ei kansallisia kisoja Suomessa, ulkomailla vipinää
Veronan viiden tähden kisoissa nähdään pitkästä aikaa Juulia Jyläs, allaan kaksi hänen takavuosien huippuoriinsa Finishing Touch Wareslagen jälkeläistä.
5.-8.11. Esteratsastus CSI5*-W Verona, ITA / LINKKI
Juulia Jyläs - Carlyle, Magic Touch, Milestone T
Longines FEI Jumping World Cup™
Länsi-Euroopan liiga 2026/2027
2026
7.-11.10. Oslo, NOR
27.10.-1.11. Lyon, FRA
5.-8.11. Verona, ITA
11.-15.11. Stuttgart, GER
26.-29.11. A Coruña, ESP
3.-6.12. Madrid, ESP
16.-21.12. London, ExCel, GBR
26.-30.12. Mechelen, BEL
2027
7.-10.1. Basel, St. Jakobshalle, SUI
13.-17.1. Leipzig, GER
28.-31.1. Amsterdam, NED
4.-7.2. Bordeaux, FRA
4.-7.3. Helsinki Messukeskus, FIN
24.-28.3. Longines FEI Jumping World Cup™ Final Göteborg, SWE
3.-8.11. Esteratsastus CSI3*-W Samorin, SVK / LINKKI
Hugo Kogelnig - Utopie, Vermont 2
8.-11.11. Kouluratsastus CDI3* Flyinge, SWE / LINKKI
Yvonne Österholm - Quercus
Mette Kauppila - Flame Hill's Romero 206 1*
Peppi Kokko - B. Aretos Y
Ulrika Salminen - Gilmore MC Y
4.-8.11. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Anna-Julia Kontio - Balvino, Heiderose
3.-8.11. Esteratsastus CSI1* Oliva, ESP / LINKKI
Maria Aminoff - Porsche, Taloubeau Of Colors Z
4.-8.11. Esteratsastus CSI Youth, CSI1* Kronenberg, NED / LINKKI
Jone Illi - Bombay, Domino Van Heechhiem Z, I'm Blue / Campsite Ps, Chadera Rouge PS, Starlight U25
Veera Salminen - Pure Joy 3 / Kandinsky, Opal De Semilly V U25
Alina Salo - Marlene HX, Omega Star H.V / Da Vinci U25
Silva Timonen - Eldanezza PS, Melissa-L
Isabel Lovina Olsson - Genereux Fortuna J
Lumi Ramponi - Nieshe Van Berkenbroeck, Unico Van't Grobbenhof Z J
Nita Tolonen - Golden Diamond, Keep Going J
Emma Ramponi - Looping De Zeys P
Ines Versmissen - Kenzo, Ultra Ch
4.-8.11. Esteratsastus CSI1* Maastricht, NED / LINKKI
Aida Hämäläinen - Hurby, KMS Ballygriffin Max
Lähde: SRL