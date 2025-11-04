Ratsastuksen viikko 45: Kansanvälisillä kentillä vilkasta, Ypäjällä kansalliset estekisat
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 5-2* -tasoilla
6.-9.11. Esteratsastus CSI4* Maastricht, NED / LINKKI
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco´s Dominator Z
3.-9.11. Esteratsastus CSI3* Valencia, ESP / LINKKI
Anni Roslin – Day Dream vh Waterschoot Z
5.-9.11. Esteratsastus CSI 2* Lier, BEL / LINKKI
Laura Aromaa – San Lago´s Diarosa
Niclas Aromaa – Cascalinus, Corleone
Marika Rättö – Stolzenburg E
6.-9.11. Esteratsastus, ikäryhmät, Kronenberg, NED / LINKKI
Doris Axelson, Ines Versmissen, Aida Hämäläinen, Isabel Olsson, Veera Salminen, Fanny Pekkinen
7.-9.11. Matkaratsastus CEI3* 160 km Ademuz, ESP / Yamamah endurance
Saana Nieminen - Centaure du Ruisseau
Viljami Häggblom – Faune dei Laghi IT CEI2*
6.-9.11. Kouluratsastus CDI3* Motesice, SVK / LINKKI
Joanna Robinson – Glamouraline
Mikaela Soratie – La Vita
Kansalliset kilpailut
7.-9.11. Hevosopisto Jumping November, Ypäjän Hevosopisto, Opistohalli, Ypäjä
Lähde: SRL