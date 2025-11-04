Joanna Robinson starttaa viikonloppuna Slovakiassa
Joanna Robinson starttaa viikonloppuna Slovakiassa
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 45: Kansanvälisillä kentillä vilkasta, Ypäjällä kansalliset estekisat

Lisäksi tällä viikolla pidetään FEI:n yleiskokous Hong Kongissa.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa 5-2* -tasoilla

6.-9.11. Esteratsastus CSI4* Maastricht, NED / LINKKI
Anni HjerpeCallboy, D.Chacco´s Dominator Z

3.-9.11. Esteratsastus CSI3* Valencia, ESP / LINKKI
Anni RoslinDay Dream vh Waterschoot Z

5.-9.11. Esteratsastus CSI 2* Lier, BEL / LINKKI
Laura AromaaSan Lago´s Diarosa
Niclas AromaaCascalinus, Corleone
Marika RättöStolzenburg E

6.-9.11. Esteratsastus, ikäryhmät, Kronenberg, NED / LINKKI
Doris Axelson, Ines Versmissen, Aida Hämäläinen, Isabel Olsson, Veera Salminen, Fanny Pekkinen

7.-9.11. Matkaratsastus CEI3* 160 km Ademuz, ESP / Yamamah endurance
Saana Nieminen - Centaure du Ruisseau
Viljami HäggblomFaune dei Laghi IT CEI2*

6.-9.11. Kouluratsastus CDI3* Motesice, SVK / LINKKI
Joanna RobinsonGlamouraline
Mikaela SoratieLa Vita

Harrastajaksi siirtynyt Susanna Rautanen voitti Tampereella hevosella, joka on ihana isoilla kirjaimilla

Kansalliset kilpailut

7.-9.11. Hevosopisto Jumping November, Ypäjän Hevosopisto, Opistohalli, Ypäjä

Lähde: SRL

Riikka Tupamäki muuttaa vanhaan kotitaloonsa – hevosille kunnostetaan entisen Laukaan ratsastuskoulun tallia

