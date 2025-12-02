Ratsastuksen viikko 48: Anna-Julia Kontion come back – aloittaa maailmancup-kauden Espanjan La Corunassa
Suomalaisia nähdään tällä viikolla vain kansainvälisillä radoilla. Anna-Julia Kontio starttaa pitkästä aikaa viiden tähden maailmancupia Titta Tallbackan omistamalla 11-vuotiaalla holsteintamma Cayadinalla (Cayado - Casquetto). Edellinen MC-startti oli reilu kolme vuotta sitten Veronassa. Silloin ratsuna oli Jay Jay van de Mottelhoeve, jolle on suunniteltu viikonloppuna pienempiä luokkia.
Kansainväliset kisat
4.-7.12. Esteratsastus CSI5*-W La Coruna, ESP / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve
3.-7.12. Esteratsastus CSI4* Salzburg, AUT / LINKKI
Hugo Kogelnig – Conquisto, Vermont 2 / BG Rio van de Groenhoeve, CSIU25-A
3.-7.12. Esteratsastus CSI3* Poznan, POL / LINKKI
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z
3.-7.12. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie-K
Aida Hämäläinen – Hurby
Juulia Jyläs – Milestone T
3.-6.12. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Beata Breukers – My Pleasure
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco´s Dominator Z, Lipstick HX
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian, Starlight
Isabel Olsson – Haya
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3