Cayadina on jo hevosautossa, matkalla Belgiasta Espanjaan. Kuva: Leena Alerini
Ratsastuksen viikko 48: Anna-Julia Kontion come back – aloittaa maailmancup-kauden Espanjan La Corunassa

Itsenäisyyspäiväviikonloppuna on kansallisesti hiljaista: ei kisan kisaa, mutta keskemmällä Eurooppaa esteratsastetaan. Anna-Julia Kontio pakkaa tiistai-iltana laukkujansa ja lentää keskiviikkoaamuna Madridin kautta Atlantin rannikolla sijaitsevaan La Corunaan.
Julkaistu

Suomalaisia nähdään tällä viikolla vain kansainvälisillä radoilla. Anna-Julia Kontio starttaa pitkästä aikaa viiden tähden maailmancupia Titta Tallbackan omistamalla 11-vuotiaalla holsteintamma Cayadinalla (Cayado - Casquetto). Edellinen MC-startti oli reilu kolme vuotta sitten Veronassa. Silloin ratsuna oli Jay Jay van de Mottelhoeve, jolle on suunniteltu viikonloppuna pienempiä luokkia.

Kansainväliset kisat

4.-7.12. Esteratsastus CSI5*-W La Coruna, ESP / LINKKI
Anna-Julia Kontio – Cayadina, Jay Jay van de Mottelhoeve

Juuli Kontio hallikauden tasonnoston alla: "Totta kai jännittää"

3.-7.12. Esteratsastus CSI4* Salzburg, AUT / LINKKI
Hugo Kogelnig – Conquisto, Vermont 2 / BG Rio van de Groenhoeve, CSIU25-A

3.-7.12. Esteratsastus CSI3* Poznan, POL / LINKKI
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Eowyn de Goedereede Z

3.-7.12. Esteratsastus CSI2* Lier, BEL / LINKKI
Petra Heikkinen – La Balouetta van de Eijkhof, Lordin 3, Oechie-K
Aida Hämäläinen – Hurby
Juulia Jyläs – Milestone T

3.-6.12. Esteratsastus CSI2* Kronenberg, NED / LINKKI
Beata Breukers – My Pleasure
Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco´s Dominator Z, Lipstick HX
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian, Starlight
Isabel Olsson – Haya
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3

