Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 48: Esteitä ulkomailla ja Ypäjällä
Ypäjällä kilpaillaan Pohjola-hallisarjan toiset osakilpailut. Kahden päivän kilpailuun on ilmoittautunut 261 ratsukkoa.
Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa
25. - 30.11.2025 Esteratsastus CSI1* Oliva Nova, Espanja
Anni Roslin - Dree van den Hoek Z, Du Marais Shamrock Z, Paco Rabbane QC
26. - 30.11.2025 Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, Belgia
Elena Hietanen - Electra
Lotta Övergaard - Hercules Vand K CSI1*
Tallissaan luksusta ja vau-efektejä tarjoava Anni Roslin satsaa esteratsastukseen täysillä – "Elän unelmaani tällä hetkellä"
Kansalliset kilpailut
28.-29.11. Esteratsastus Hevosopisto Xmas Jumps, Ypäjän Hevosopisto, Opistohalli
Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki, Pohjola Small Road to Helsinki Pohjola, Suomenhevoset Road to Helsinki