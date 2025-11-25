Viikon tauon jälkeen Anni Roslin jatkaa Espanjan touriaan Oliva Novassa.
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 48: Esteitä ulkomailla ja Ypäjällä

Ypäjällä kilpaillaan Pohjola-hallisarjan toiset osakilpailut. Kahden päivän kilpailuun on ilmoittautunut 261 ratsukkoa.
Julkaistu

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

25. - 30.11.2025 Esteratsastus CSI1* Oliva Nova, Espanja

Anni Roslin - Dree van den Hoek Z, Du Marais Shamrock Z, Paco Rabbane QC

26. - 30.11.2025 Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, Belgia

Elena Hietanen - Electra

Lotta Övergaard - Hercules Vand K CSI1*

Kansalliset kilpailut

28.-29.11. Esteratsastus Hevosopisto Xmas Jumps, Ypäjän Hevosopisto, Opistohalli
Pohjola Gold Hallisarja 25/26, Pohjola Silver hallisarja 25/26, Pohjola Bronze Road to Helsinki, Pohjola Small Road to Helsinki Pohjola, Suomenhevoset Road to Helsinki

