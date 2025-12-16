Ratsastusuutiset
Ratsastuksen viikko 51: Nyt on hiljaista!
Kaksi suomalaista matkaratsastajaa nousee kilpasatulaan, mutta siinäpä se sitten onkin.
Kuin huopatossutehtaassa.
Viikolla 51 järjestetään yhdet kisat. Ne ovat matkaratsastuskisat Portugalissa ja mukana ovat Viljami Häggblom ja Saana Nieminen.
20.-22.12. Matkaratsastus CEI3* 140 km Sines, POR / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – Fauno dei Laghi IT ox
Saana Nieminen – Centaure du Ruisseau / Scarlett de Garbi 1* 100 km
Lähde: SRL