Viljami Häggblom.
Viljami Häggblom. Kuva: Jarmo Nieminen
Ratsastusuutiset

Ratsastuksen viikko 51: Nyt on hiljaista!

Kaksi suomalaista matkaratsastajaa nousee kilpasatulaan, mutta siinäpä se sitten onkin.
Julkaistu

Kuin huopatossutehtaassa.

Viikolla 51 järjestetään yhdet kisat. Ne ovat matkaratsastuskisat Portugalissa ja mukana ovat Viljami Häggblom ja Saana Nieminen.

20.-22.12. Matkaratsastus CEI3* 140 km Sines, POR / Yamamah -sovellus
Viljami Häggblom – Fauno dei Laghi IT ox
Saana Nieminen – Centaure du Ruisseau / Scarlett de Garbi 1* 100 km

Viljami Häggblom.
Saana Nieminen nuorten maailmanlistan ykköseksi matkaratsastuksessa 
Viljami Häggblom.
Armeijasta suoraan kilpailuihin ja neljänneksi - matkaratsastajien kvaalien metsästys hyvässä vauhdissa

Lähde: SRL

Viljami Häggblom.
Kestävyysurheilu + hevoset = hyvä yhdistelmä - Viljami Häggblom pitää välivuotta ja kilpailee Espanjassa

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi