Ratsastuksen viikko 7: Esteratsastajat enenevästi Espanjassa

9.–15.2. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI

Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede

Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3

Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland

12.–15.2. Esteratsastus CSI3* Neumünster, GER / LINKKI

Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian

Annina Nordström – Esquire Z, Lazzaro Star

10.–15.2. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI

John Antell – L'intouchable, Mante

Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper

Alina Salo – Da Vinci, Leroy Jackson 3, Marlene HX

11.–15.2. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI

Laura Aromaa – San Lago's Diarosa

Niclas Aromaa – Cascalinus 193

Jenny Heinekamp – Silinde Aeg

Elena Hietanen – Electra