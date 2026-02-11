Ratsastuksen viikko 7: Esteratsastajat enenevästi Espanjassa
9.–15.2. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3
Aura Vasama – Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland
12.–15.2. Esteratsastus CSI3* Neumünster, GER / LINKKI
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian
Annina Nordström – Esquire Z, Lazzaro Star
10.–15.2. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
John Antell – L'intouchable, Mante
Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper
Alina Salo – Da Vinci, Leroy Jackson 3, Marlene HX
11.–15.2. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Laura Aromaa – San Lago's Diarosa
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
Jenny Heinekamp – Silinde Aeg
Elena Hietanen – Electra
Kansalliset kilpailut
13.-14.2. Esteratsastus Hevosopisto Winter Fun, Ypäjä
Avoimia luokkia 70-130 cm, nuorten hevosten luokkia 80-110 cm, Finnhorse Cup 4. osakilpailu, Kultajousi Style Champion taitoarvosteluluokat.
Lähde: SRL