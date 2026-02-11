Junioriratsastaja Saara Kojola on loistanut Espanjan luokissa ja tulevana viikonloppuna hän on taas kisakentillä. Kuvassa Quartz van de Heemsteden satulassa.
Junioriratsastaja Saara Kojola on loistanut Espanjan luokissa ja tulevana viikonloppuna hän on taas kisakentillä. Kuvassa Quartz van de Heemsteden satulassa. Kuva: Kojolan albumi
Ratsastuksen viikko 7: Esteratsastajat enenevästi Espanjassa

Suomeen jääneet hyppäävät Ypäjän Winter Fun -kisoissa.
9.–15.2. Esteratsastus CSI4* Vejer de la Frontera, ESP / LINKKI
Saara Kojola – Domirus de Valdespino, Quartz van de Heemstede
Veera Salminen – Kandinsky, Pure Joy 3
Aura Vasama Comme With Me VA, Deejay KDW Z, Ganache de Riverland

12.–15.2. Esteratsastus CSI3* Neumünster, GER / LINKKI
Jone Illi – Caprivi 23, Celtas Quillian
Annina Nordström – Esquire Z, Lazzaro Star

10.–15.2. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI
John Antell – L'intouchable, Mante
Sanna Backlund – Isabella HX, Jumper
Alina Salo – Da Vinci, Leroy Jackson 3, Marlene HX

11.–15.2. Esteratsastus CSI2* Opglabbeek, BEL / LINKKI
Laura Aromaa – San Lago's Diarosa
Niclas Aromaa – Cascalinus 193
Jenny Heinekamp – Silinde Aeg
Elena Hietanen – Electra

Junioriratsastaja Kojola voittoisana Espanjassa, vaikka jatkuva sade estää osallistumasta osaan luokista
Nikke Aromaa ei tule Helsinkiin: "Pitää olla tarjota muutakin, kuin sirkushuveja"

Kansalliset kilpailut

13.-14.2. Esteratsastus Hevosopisto Winter Fun, Ypäjä
Avoimia luokkia 70-130 cm, nuorten hevosten luokkia 80-110 cm, Finnhorse Cup 4. osakilpailu, Kultajousi Style Champion taitoarvosteluluokat.

Lähde: SRL

