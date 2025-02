Ratsastuksen viikko 7: Kansainvaellus Espanjaan ja koulukisat Ypäjällä

13.-16.2. Esteratsastus CSI3* Neumünster, GER / LINKKI

Annina Nordström – Esquire Z / Untouched RV Z YH1*

11.-15.2. Esteratsastus CSI2* Abu Dhabi, UAE / LINKKI

Kreeta Ollila – Rien a Declarer MXL

11.-16.2. Esteratsastus CSI2* Oliva, ESP / LINKKI

Sanna Backlund – Isabella HX, Marlene HX / Menoor 1*

Anni Hjerpe – Callboy, D.Chacco’s Dominator Z, Lipstick HX 2*

Petra Heikkinen – La Baloubetta van de Eijkhof, Oechie-K / Unicorn, Dutch Diamant Z, Maluta YH1*

Anna Granberg – Chekkonen 1*

Aida Hämäläinen – Otana Z YH1/ Hurby 1*

Emma Kallio – Janka 1*

Pipsa Koski – Hermione Brulaire, Iprimero, Jumper, Nordick 1*

Anna Kossmann – Floravol d’Albain, Hope des Besnards, Jamy du Vernay 1*

Vilma Lappalainen – Knokke HX, No Nonsense HX 1*

Janita Markkanen – Cause I Can, Zimbesa 1*

Ida Palmos – Jorrera CKV 1*

Oona-Juulia Roto – AHG Whiterock de Muse of Cruise, Blue Charmant, Luciferina LH, Parinoor vh Eegdeken, Qash vh Reukenis 1*

Alina Salo – Da Vinci, Bellevue, Leroy Jackson 1*

Emma Sulonen – Primavera van het Overlede Goed 1*

Helmi-Noora Tervonen – Gracia, KG Sienna 1*

Isabella Therman – Altesse du Domaine, Q and Q DK Z 1*