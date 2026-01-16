Sakkoja lastaustilanteesta Lappeenrannan koulukilpailuissa

SRL:n kurinpitolautakunta on antanut päätöksen elokuussa Lappeenrannan Riihi-Tallilla koulukilpailuissa tapahtuneesta lastaustilanteesta.

Tapahtumien mukaan hevonen ei suostunut menemään kuljetusautoon. Pitkään kestäneessä lastaustilanteessa olivat paikalla hevosen ratsastaja, omistaja sekä valmentaja.

Kilpailun stewardi tuli paikalle, kun hänelle ilmoitettiin, että hevosta lyödään. Stewardin mukaan hevosessa näkyi raipan jälkiä ja hän puuttui tilanteeseen. Tämän seurauksena valmentaja alkoi huutaa ja kiroilla stewardille.

Hevosen omistaja myönsi käyttäneensä raippaa ja sai tästä kirjallisen huomautuksen. Myös kurinpitolautakunnalle tekemässään selvityksessä hän kertoi napauttaneensa hevosta raipalla, mutta kiistää, että hevosta olisi hakattu tai että hevosessa näkyvät raidat olisivat raipan käytöstä. Niiden kerrottiin tulleen hikiviilan käytöstä.

Tapauksella oli useita silminnäkijöitä, mutta niiden lausunnot poikkeavat toisistaan. Osa kertoi nähneensä tai kuulleensa raipan käyttöä niin, että hevonen vaikutti stressaantuneelta ja toiminta liian voimakkaalta. Osa taas oli sitä mieltä, että raippaa ja liinoja käytettiin vain ohjaamiseen ja turvallisuuden varmistamiseksi. Hevosta myös välillä kehuttiin ja sille annettiin makupaloja. Heidän mukaansa hevoselle ei aiheutettu kipua, ja että tilanne kärjistyi vasta stewardin tullessa paikalle.

Kurinpitolautakunnan mukaan juoksutusliinan ja kouluraipan käyttäminen hevosen ohjaamiseen lastaustilanteessa ei lähtökohtaisesti ole hevosen sopimatonta kohtelua. Tässä tapauksessa se katsoo selvitetyksi, että lastaustilanteessa hevosta on myös lyöty raipalla. Eriäviä näkemyksiä on siitä, kuinka voimakasta raipan käyttö on ollut ja miten juoksutusliinan paine on kohdistunut hevoseen.

Selvitysten perusteella kurinpitolautakunta katsoo hevosen omistajan sekä valmentajan syyllistyneen hevosen sopimattomaan käsittelyyn, mutta näyttö teon vakavuudesta on ristiriitainen. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että tilanne ei olisi aiheuttanut hevoselle vakavaa kipua tai kärsimystä.

Omistajan kilpailuissa saamaa kirjallista varoitusta ei pidetty riittävänä rangaistuksena vaan hänelle määrättiin vielä 200 euroa sakkoa hevosen sopimattomasta kohtelusta. Myös valmentajalle määrättiin samansuuruinen sakko.

Valmentajan puolestaan katsotaan syyllistyneen epäurheilijamaiseen käytökseen. Selvitysten perusteella käy ilmi, että valmentaja huusi ja kiroili stewardille. Käytös on erityisen moitittavaa, koska se kohdistui kilpailun toimihenkilöön ja I-tason valmentajana hänen tulisi toimia esimerkkinä valmennettavilleen. Aiemman sakon lisäksi valmentajalle määrättiin 400 euroa sakkoa toimihenkilöön kohdistuneesta epäurheilijamaisesta käytöksestä.